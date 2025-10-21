Souhrn dne
Jednání o programu vznikající vlády | Rozdělování postů ve sněmovně | Slováci schválili rozpočet Zobrazit

Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík


21. 10. 2025Aktualizovánopřed 31 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS 2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, informoval na sociální síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Návrhy ministrům na jednání v Lucemburku představil eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra. Jejich cílem je zejména stabilizovat cenu emisních povolenek.

„Úspěch pro Českou republiku! Evropská komise vyslyšela náš požadavek na úpravu systému EU ETS 2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, který vychází přesně z našich požadavků,“ napsal Hladík.

Dále uvedl, že díky tomu bude možné stabilizovat cenu povolenky a předcházet jejím výkyvům. „Emisní povolenky tak neohrozí naše domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele,“ dodal.

Od roku 2027 má vzniknout nový systém ETS 2 týkající se zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy. Povolenky v systému ETS 2 nemají nakupovat jednotliví producenti skleníkových plynů (typicky koncoví spotřebitelé jako domácnosti nebo motoristé), ale dodavatelé energií a paliv, kteří je promítnou do cen. Jestliže dosavadní ETS nyní pokrývá necelých čtyřicet procent všech emisí skleníkových plynů v EU, nový ETS 2 se má týkat dalších zhruba 47 procent, a zpoplatnění tak má podléhat 87 procent emisí v Unii. Zbývající procenta vznikají zejména v zemědělství a při zpracování odpadů.

Zdroj: ČTK

Pět mechanismů

Evropská komise podle Hladíka na ministerském jednání popsala celkově pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne. „Cena povolenky tak bude předvídatelná a stabilní,“ sdělil Hladík novinářům v Lucemburku. „Znamená to, že to negativním způsobem nedopadne na české domácnosti, firmy nebo živnostníky, což jsme dlouhodobě požadovali,“ poznamenal také ministr.

Nyní by mělo začít vyjednávání mezi Evropskou komisí, členskými státy sdruženými v Radě EU a Evropským parlamentem. Hladík v této souvislosti uvedl, že apeloval na Evropskou komisi, aby byla záležitost projednávána ve zrychleném režimu, a Evropský parlament ji tak stihl odsouhlasit ještě v letošním roce.

Česko spolu se sedmnácti státy EU žádá o změnu obchodování s povolenkami ETS 2
Premiér Petr Fiala při setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou

Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které ale žádaly změny systému.

Veškeré obavy sepsala Praha v dopise, který unijní exekutivě jménem devatenácti zemí poslal právě ministr Hladík. V úterý na dopis obdržel odpověď od komisaře Hoekstry.

V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.

Řítíme se do krize, nebo dětem kupujeme budoucnost? Experti se ohledně ETS 2 neshodnou
Ilustrační foto

Výběr redakce

Zdravotnictví je absolutní priorita, zaznělo po jednání o programu vlády

Zdravotnictví je absolutní priorita, zaznělo po jednání o programu vlády

08:47Aktualizovánopřed 14 mminutami
Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík

Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík

17:20Aktualizovánopřed 31 mminutami
Na D2 se otevřela zvětšená odpočívka Zeleňák. Parkovišť pro kamiony je stále málo

Na D2 se otevřela zvětšená odpočívka Zeleňák. Parkovišť pro kamiony je stále málo

před 1 hhodinou
Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů

Zástupci vznikající koalice si rozdělí vedení deseti sněmovních výborů

10:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Řecku se zajídá večeře v Britském muzeu, sochy z Parthenónu chce zpět

Řecku se zajídá večeře v Britském muzeu, sochy z Parthenónu chce zpět

před 1 hhodinou
Největšími znečišťovateli jsou Spolana a elektrárna Počerady

Největšími znečišťovateli jsou Spolana a elektrárna Počerady

14:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Evropa je závislá na Číně, Čína na Myanmaru. Situace s vzácnými zeminami se komplikuje

Evropa je závislá na Číně, Čína na Myanmaru. Situace s vzácnými zeminami se komplikuje

před 2 hhodinami
Kancelář ombudsmana odhalila tělesné trestání dětí v několika ústavech

Kancelář ombudsmana odhalila tělesné trestání dětí v několika ústavech

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík

Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS 2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, informoval na sociální síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
17:20Aktualizovánopřed 31 mminutami

Řecku se zajídá večeře v Britském muzeu, sochy z Parthenónu chce zpět

Řecká ministryně kultury Lina Mendoniová odsoudila Britské muzeum za uspořádání charitativní večeře v galerii, kde jsou vystaveny vlysy z Parthenónu. Tyto starověké mramorové plastiky jsou předmětem historického sporu mezi Řeckem a londýnskou institucí.
před 1 hhodinou

Evropa je závislá na Číně, Čína na Myanmaru. Situace s vzácnými zeminami se komplikuje

Čína nedávno uvalila nové restrikce na vývoz vzácných zemin do zahraničí. Jde o prvky, bez nichž se nedají vyrábět moderní technologie jako baterie a součástky automobilů, ale také vojenské přístroje, jako jsou drony. Evropa si tak opět uvědomila, jak moc je v tomto ohledu na zdrojích zvenku závislá – není v tom ovšem sama. Významná část těžby totiž neprobíhá v samotné Číně, ale za netransparentních a neregulovaných podmínek v zahraničí, především v konfliktem zmítaném Myanmaru.
před 2 hhodinami

Europoslanci schválili modernizaci pravidel pro řidičáky

Unijní poslanci definitivně schválili nová pravidla pro řidičské průkazy v EU. Zavádějí zkušební lhůtu pro nováčky za volantem, digitalizované doklady a přeshraniční zákazy řízení. Vzhledem k lhůtám pro zapracování do zákonů členských zemí a zavedení do praxe reálně vstoupí řidičům do života od roku 2030.
před 4 hhodinami

Slovenský parlament schválil kritizovaný rozpočet na příští rok

Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok, který i po přijetí několika změn proti návrhu předpokládá podle dostupných informací snížení schodku veřejných financí v přepočtu na 4,1 procenta výkonu ekonomiky. Nezávislá rozpočtová rada má cíl vlády za nerealistický, veřejný schodek sama odhadla až na 4,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Rozpočet při hlasování podpořili jen vládní poslanci a ti nezařazení zákonodárci, kteří podporují kabinet.
před 4 hhodinami

Japonsko má první premiérku v historii země

Japonský císař Naruhito jmenoval Sanae Takaičiovou jako první ženu v historii země do funkce premiérky poté, co předsedkyni vládní Liberálnědemokratické strany (LDP) vyjádřily podporu obě komory parlamentu. Čtyřiašedesátiletá Takaičiová vystřídá Šigerua Išibu, který odstoupil v září po volebních porážkách.
07:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Ukradené šperky z Louvru se zřejmě nepodaří zachránit

Francouzská policie pokračuje ve vyšetřování nedělní krádeže v pařížském muzeu Louvre, ze kterého zloději odnesli několik cenných šperků. Podle expertů je možné, že se kriminalistům podaří odhalit pachatele, navrácení odcizených šperků však považují za nepravděpodobné, píše agentura Reuters. Návštěvníci se do muzea stále nedostanou. Na rozdíl od předchozích dnů však v úterý není uzavřené mimořádně, nýbrž pouze z důvodu pravidelné údržby.
před 5 hhodinami

Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o brzké setkání s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem ohledně rusko-ukrajinské války se komplikuje. Přípravná schůzka ministrů zahraničí se tento týden nejspíše neuskuteční, uvedla stanice CNN. Moskva podle agentury Reuters sdělila, že přípravy na setkání Putina s Trumpem pokračují, jeho načasování ale není jasné.
08:24Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...