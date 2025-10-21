Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík

Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS 2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, informoval na sociální síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Návrhy ministrům na jednání v Lucemburku představil eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra. Jejich cílem je zejména stabilizovat cenu emisních povolenek.
„Úspěch pro Českou republiku! Evropská komise vyslyšela náš požadavek na úpravu systému EU ETS 2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, který vychází přesně z našich požadavků,“ napsal Hladík.
Dále uvedl, že díky tomu bude možné stabilizovat cenu povolenky a předcházet jejím výkyvům. „Emisní povolenky tak neohrozí naše domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele,“ dodal.
Od roku 2027 má vzniknout nový systém ETS 2 týkající se zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy. Povolenky v systému ETS 2 nemají nakupovat jednotliví producenti skleníkových plynů (typicky koncoví spotřebitelé jako domácnosti nebo motoristé), ale dodavatelé energií a paliv, kteří je promítnou do cen. Jestliže dosavadní ETS nyní pokrývá necelých čtyřicet procent všech emisí skleníkových plynů v EU, nový ETS 2 se má týkat dalších zhruba 47 procent, a zpoplatnění tak má podléhat 87 procent emisí v Unii. Zbývající procenta vznikají zejména v zemědělství a při zpracování odpadů.
Zdroj: ČTK
Pět mechanismů
Evropská komise podle Hladíka na ministerském jednání popsala celkově pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne. „Cena povolenky tak bude předvídatelná a stabilní,“ sdělil Hladík novinářům v Lucemburku. „Znamená to, že to negativním způsobem nedopadne na české domácnosti, firmy nebo živnostníky, což jsme dlouhodobě požadovali,“ poznamenal také ministr.
Nyní by mělo začít vyjednávání mezi Evropskou komisí, členskými státy sdruženými v Radě EU a Evropským parlamentem. Hladík v této souvislosti uvedl, že apeloval na Evropskou komisi, aby byla záležitost projednávána ve zrychleném režimu, a Evropský parlament ji tak stihl odsouhlasit ještě v letošním roce.
Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které ale žádaly změny systému.
Veškeré obavy sepsala Praha v dopise, který unijní exekutivě jménem devatenácti zemí poslal právě ministr Hladík. V úterý na dopis obdržel odpověď od komisaře Hoekstry.
V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.