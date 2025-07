Řítíme se do krize, nebo dětem kupujeme budoucnost? Experti se ohledně ETS 2 neshodnou

Dopad nového systému ETS 2 bude na některé lidi v řádech vyšších tisíců korun ročně, říká analytik XTB Jiří Tyleček o plánovaném obchodování s emisními povolenkami z dopravy a vytápění budov, podle nějž jde o „další výrazné zdanění firem i obyvatelstva Evropské unie“. „To, co dnes zaplatíme, bychom měli vnímat jako investici do budoucnosti našich dětí,“ oponuje ekonom Tomáš Protivínský. Česko a dalších sedmnáct států Unie žádá systémové změny.

„Zásah bude skutečně značný, v řádu desítek miliard ročně,“ sděluje s tím, že by změna mohla přinést situaci podobnou energetické krizi. „I když bude někdo šetřit a žít průměrně, tak to jsou vyšší tisíce korun ročně na rodinu,“ míní. Nový systém emisních povolenek má fungovat od roku 2027.

Nové povolenky EU spustí sociální šok, venkov se nedoplatí, sdělil v rozhovoru pro Novinky.cz plynárenský expert Vratislav Ludvík. Podle Tylečka by se s takovým tvrzením dalo do určité míry souhlasit, nové povolenky míří na domácnosti, které mají nést náklady za emise u pohonných hmot, uhlí či plynu.

„Když někdo znečišťuje životní prostředí, musí alespoň část škod zaplatit. To je ten klíčový princip – znečišťovatel platí,“ říká. Ani pohonné hmoty by se podle něj neměly cenově výrazně vychýlit. „V devadesátých letech jsme si za průměrný plat mohli koupit jenom třetinu benzinu, kolik si za průměrný plat můžeme dovolit dnes,“ podotýká Protivínský.

Povolenka má stát 45 euro za tunu vypuštěných emisí skleníkových plynů, nakupovat je nebudou přímo lidé. „I těch 45 euro mi přijde opravdu hodně s ohledem na to, jak dlouho systém ETS 1 nabíhal. Asi to není něco, co by Česko nezvládlo, ale povolenky dlouho stály jen jednotky euro,“ říká Tyleček.

Kdyby cena přesáhla 45 eur za povolenku, pustí se do oběhu další povolenky, podle Tylečka to ale nemusí být samospásné. „Když bude taková poptávka, že ani přes další povolenky cena neklesne, není jednoznačně určeno, co bude dál, a jestli cena nebude dál růst. Jde o to, jestli bude kontrolní mechanismus dostatečně silný, aby omezil výkyvy ceny,“ dodal Tyleček s tím, že se nyní stále bavíme o pětačtyřiceti eurech v cenách roku 2020, kdy se systém modeloval. „Nakonec to bude spíš mezi 55 a 60 eur za povolenku,“ míní.

Tyleček by prý začal na ceně deset euro za povolenku. „To by byl posun vpřed. Po pár letech by se zhodnotila situace na základě výkonnosti evropské ekonomiky, negativních i pozitivních dopadů. Začít na pětačtyřiceti eurech, aby ceny paliv rostly o koruny na litr, to mi přijde hodně,“ říká.

I podle Protivínského je rozložení zvyšování ceny povolenky v čase dobrý způsob, jak opatření zavést. „U povolenkových systémů je to složitější, protože jejich podstatou je, že vy řeknete maximální povolené množství emisí a cenu pak stanovuje volný trh. Tam ji nemůžete přímo určit,“ podotýká. Připomíná, že 45 euro je pořád nižší suma než v případě ETS 1, kde je cena povolenky kolem 70 eur.

Je zde ale určitý paradox. Případné zastropování ceny povolenky by totiž zároveň mohlo výrazně snížit výnosy, které jsou z povolenek očekávané. Z výnosů ze systému by se měly financovat sociální programy, které by podpořily dekarbonizační opatření pro domácnosti. Dlouhodobá fixace ceny povolenky na 45 euro může navíc přinést její zdražení v dalších letech.

„Kdyby nebyly očekávané výnosy z emisních povolenek, tak bude méně dotací na podporu bezemisních zdrojů. Potom bychom byli mimo režim naplnění celého Green Dealu a bezemisní ekonomiky do roku 2050,“ podotýká Tyleček s tím, že například s cenou povolenky 40 euro „nevychází“ naplnění programů jako Fit for 55.