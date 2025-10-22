ANO, SPD a Motoristé mají jednat o dopravě či školství

Zástupci ANO, SPD a Motoristů se znovu sejdou, aby probrali jednotlivé kapitoly vládního programu. Tentokrát je čekají debaty o dopravě, školství či agendě ministerstva vnitra. Resort dopravy by měl obsadit odborník za hnutí SPD, o post ministra školství se uchází Robert Plaga za hnutí ANO. Podle něj bude jednou ze zásadních otázek financování nepedagogických pracovníků.
Vyjednávači ANO, SPD a Motoristů se v pondělí věnovali kapitolám průmysl, finance a obrana, v úterý pak následovaly zdravotnictví, agenda ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství a sport.
Politici zatím nechtěli dílčí dohody příliš komentovat. Zopakovali ale, že nenarazili na žádnou překážku. Debata o programu má trvat do konce týdne, kdy strany chtějí po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody.
Přestože je šéf hnutí ANO Andrej Babiš tento týden na dovolené, podle prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka dostává podrobné informace o vyjednávání o programu. „Jsme průběžně v kontaktu, vždy večer si zavoláme a řekneme ty hlavní informace. Pan předseda byl odpovědný za tu první část – vládní půdorys a klíčové posty, teď jedeme na expertní úrovni,“ upřesnil Havlíček.