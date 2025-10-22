ANO, SPD a Motoristé mají jednat o dopravě či školství

ŽivěANO, SPD a Motoristé mají jednat o dopravě či školství


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
ŽIVĚ: Vyjádření před jednáním o programu nové vlády
Zdroj: ČT24

Zástupci ANO, SPD a Motoristů se znovu sejdou, aby probrali jednotlivé kapitoly vládního programu. Tentokrát je čekají debaty o dopravě, školství či agendě ministerstva vnitra. Resort dopravy by měl obsadit odborník za hnutí SPD, o post ministra školství se uchází Robert Plaga za hnutí ANO. Podle něj bude jednou ze zásadních otázek financování nepedagogických pracovníků.

Vyjednávači ANO, SPD a Motoristů se v pondělí věnovali kapitolám průmysl, finance a obrana, v úterý pak následovaly zdravotnictví, agenda ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství a sport.

Politici zatím nechtěli dílčí dohody příliš komentovat. Zopakovali ale, že nenarazili na žádnou překážku. Debata o programu má trvat do konce týdne, kdy strany chtějí po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody.

Přestože je šéf hnutí ANO Andrej Babiš tento týden na dovolené, podle prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka dostává podrobné informace o vyjednávání o programu. „Jsme průběžně v kontaktu, vždy večer si zavoláme a řekneme ty hlavní informace. Pan předseda byl odpovědný za tu první část – vládní půdorys a klíčové posty, teď jedeme na expertní úrovni,“ upřesnil Havlíček.

Za ANO budou v týdnu o vládě vyjednávat Schillerová a Havlíček
Alena Schillerová a Karel Havlíček před novináři

Výběr redakce

Zástupci ANO, SPD a Motoristů se znovu sejdou, aby probrali jednotlivé kapitoly vládního programu. Tentokrát je čekají debaty o dopravě, školství či agendě ministerstva vnitra. Resort dopravy by měl obsadit odborník za hnutí SPD, o post ministra školství se uchází Robert Plaga za hnutí ANO. Podle něj bude jednou ze zásadních otázek financování nepedagogických pracovníků.
Strany vznikající vlády chtějí víc peněz pro sportovce

Jedno z témat úterního jednání partnerů vznikající koalice byly i miliardy pro sportovce. Budoucí pravděpodobný premiér Andrej Babiš (ANO) už dřív oznámil vytvoření nového ministerského postu. Do jeho gesce má spadat právě sport, prevence a zdraví. Zároveň by to znamenalo i konec současného šéfa Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka.
před 2 hhodinami

Muž, který ofotil Turkovy příspěvky, je ochotný dosvědčit jejich autenticitu policii

Motorostický novinář Vojtěch Dobeš a někdejší kamarád nově zvoleného poslance Filipa Turka udělal printscreeny příspěvků z Facebooku čestného prezidenta Motoristů. Původně chtěl zůstat v anonymitě, nakonec v rozhovoru pro Deník N popisuje, jak vznikly a proč se rozhodl vystoupit veřejně. Autenticitu Turkových příspěvků je ochoten dosvědčit i policii, řekl.
před 10 hhodinami

Policie řeší možné zneužívání dětí vedoucími na táboře v Beskydech

Policisti a právníci zkoumají chování vedoucích na beskydském táboře H+H. Padlo na ně podezření z nevhodných praktik včetně osahávání nebo i sexu s dětmi mladšími patnácti let. Podle shromážděných výpovědí se některé skutky staly přímo na táboře, jiné mimo něj.
před 12 hhodinami

Zájem o očkování proti žloutence typu A roste. Někde je ale vakcín nedostatek

Případů žloutenky typu A zejména v Praze dále přibývá. V souvislosti s tím roste i zájem o očkování, který je až dvojnásobný. Zejména vakcín pro děti je však v některých zařízeních nedostatek. V nemocnici na Královských Vinohradech momentálně chybí. V očkovacím centru na Bulovce sice jsou, ale čekací doba je zhruba měsíc, v Motole pak mají kapacity volné hned. Větší výpadky hlásí ordinace mimo Prahu. Někteří lékaři proto posílají zájemce s receptem pro vakcínu přímo do lékárny. Podle resortu zdravotnictví je ale v distribuci ještě několik desítek tisíc dávek. Záleží na tom, jak se ordinace předzásobily. Státní ústav pro kontrolu léčiv musel kvůli zvýšenému zájmu o očkování zajistit mimořádnou dodávku vakcín, především pro děti. Dalších deset tisíc dávek očkovací látky má do Česka dorazit během několika dnů.
před 12 hhodinami

Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík

Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS 2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, informoval na sociální síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Později v Lucemburku novinářům řekl, že návrhy zajistí stabilní a předvídatelnou cenu povolenky.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Zdravotnictví je absolutní priorita, zaznělo po jednání o programu nové vlády

Vyjednávači ANO, SPD a Motoristů pokračovali v debatě o programu vlády. Věnovali se zdravotnictví, agendě ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství a sportu. Podobně jako v pondělí nechtěli politici dílčí dohody příliš komentovat. Zopakovali ale, že nenarazili na žádnou překážku. Debata o programu má trvat do konce týdne, kdy strany chtějí po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody. První místopředseda ANO Karel Havlíček očekává, že jednání o programu budou i o víkendu.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Na D2 se otevřela zvětšená odpočívka Zeleňák. Parkovišť pro kamiony je stále málo

Řidiči mohou po téměř roce znovu využívat odpočívku Zeleňák na 17. kilometru dálnice D2 u Velkých Němčic na Břeclavsku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ji po padesáti letech provozu kompletně zmodernizovalo a rozšířilo. Na obou stranách dálnice je nyní k dispozici 124 parkovacích míst pro osobní a 127 pro nákladní auta, nově se počítá i s autobusy a karavany. Modernizace vyšla na více než 340 milionů korun. Podle studie, kterou nechalo ŘSD zpracovat, chybí v Česku zhruba 1300 parkovacích míst.
před 15 hhodinami
