Hnutí ANO plánuje po vítězných volbách zrušit v nové vládě dva posty ministrů bez portfeje, některé resorty hodlá také sloučit. Do čela těch ministerstev, které mají zůstat, by se pak mohly vrátit staronové tváře. O podpoře jednobarevného kabinetu, o který ANO usiluje, jedná hnutí také s SPD a Motoristy.
ANO jedná o možných kandidátech na ministry
Bývalí ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Adam Vojtěch (oba ANO) v posledních letech stáli stranou politických aktivit hnutí ANO. Teď chtějí navázat tam, kde skončili. „Od začátku, co jsem se vrátil do politik, tak, myslím, velmi jednoznačně říkám, že mojí ambicí je stát se ministrem školství,“ prohlásil Plaga.
Vojtěch zas apeluje na kontinuitu. „V tom základním pohledu, jak má zdravotnictví fungovat, jsou moje názory stejné,“ avizuje. Oba také v minulosti rozhodovali o covidových restrikcích. Proto je část kandidátů SPD v kampani odmítala jako staronové ministry. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura nyní říká, že je podstatné, aby dodržovali případnou koaliční smlouvu.
Také oba místopředsedové vítězného ANO by se mohli vrátit do čela resortů, kterým už šéfovali. „Byla jsem ministryně financí, jsem stínová ministryně financí, stínovala jsem Zbyňka Stanjuru na denní bázi. Tak by to dávalo smysl,“ uvedla Alena Schillerová (ANO).
Karel Havlíček (ANO) by mohl vést resort hospodářství, pod který chce hnutí postupně sloučit agendu ministerstev průmyslu a pro místní rozvoj. „Tento záměr platí, nehledě na to, kdo na tom bude participovat ve smyslu vedení toho resortu,“ nastínil Havlíček. Hnutí dle něj v tuto chvíli neurčuje, kdo bude na jakých ministerských postech. Nejdříve je dle něj nutné domluvit podporu 108 poslanců.
Havlíček také připouští, že dalším z těch, kdo by se mohl vrátit, je Lubomír Metnar (ANO). Ten vedl resort obrany. „Takováto nabídka se určitě neodmítá. Já takovouto nabídku nedostal, ale vím, co takového kandidáta nebo ministra na tom resortu čeká,“ uvedl.
Naopak Richard Brabec (ANO) považuje za nepravděpodobné, že by šel znovu šéfovat ministerstvu životního prostředí. O resort vnitra má zájem Robert Králíček (rovněž ANO). „Dneska (v neděli, pozn. red.) jsem zaznamenal v médiích, že o post ministra vnitra nebo obrany má velký zájem SPD. Takže jak říkám – ta jednání jsou na začátku a uvidíme, kam se posunou,“ upřesnil Králíček.
Debaty s potenciálními partnery
Podobně to vidí i Radek Vondráček (ANO) – nynější stínový ministr spravedlnosti, zajímá se i o resort zahraničí. O post šéfa diplomacie se ale v minulosti hlásil třeba i lídr Motoristů – Filip Turek.
Právě Motoristé mohou hrát při vzniku vlády klíčovou roli – jejich zástupce si Babiš v sobotu večer pozval na jednání jako první. Ambicí sněmovního nováčka je vyrovnaný státní rozpočet do čtyř let. Počet ministerstev, jejichž řízením by k tomu chtěli přispět, zatím Motoristé příliš nerozvádějí. Jejich poslanecký klub bude čítat třináct členů.
Na budoucí vládě se chce podílet i SPD. Její špičky už od soboty rovněž jednají s Babišem. Z jejich vyjádření vyplývá, že namísto poslanců je strana připravena nabídnout odborníky. Volební výsledek hnutí i přes očekávání ve štábu nakonec k dvoucifernému číslu nevystoupal. Zástupci SPD by dle předsedy hnutí Tomia Okamury mohli usednou například na resort zemědělství, dopravy nebo vnitra.
- Domácí
- Volby
- Volby do Poslanecké sněmovny 2025
- Poslanecká sněmovna
- Sněmovna
- ANO
- Andrej Babiš
- Robert Králíček
- Robert Plaga
- Adam Vojtěch
- Alena Schillerová
- Radek Vondráček
- Karel Havlíček
- Lubomír Metnar
- Richard Brabec
- ODS
- Zbyněk Stanjura
- SPD
- Tomio Okamura
- Motoristé
- Filip Turek
- Ministerstvo školství
- Jednání
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo obrany
- Ministerstvo vnitra
- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ministerstvo zemědělství
- Ministerstvo dopravy
- Ministerstvo zahraničí
- Ministerstvo spravedlnosti