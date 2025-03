Vysokorychlostní železnice může být v Česku za deset let, zjistila Bilance

Do konce března má ministerstvo životního prostředí vydat stanovisko EIA k plánu prvních dílčích úseků vysokorychlostní trati v Česku. Konkrétně na trasy na Přerovsku, kde by se rychlost zvýšila zatím na 200 kilometrů za hodinu. Další ještě rychlejší tratě umožňující až 320 kilometrů za hodinu se mají od té chvíle začít budovat postupně do roku 2050 v celé zemi. Tématu se věnuje ekonomická publicistika České televize v premiéře nového dílu Bilance, v pondělí 24. března ve 21:50 na ČT1.

Dalšími úseky, které jsou v celém schvalovacím procesu nejdál, jsou úseky Praha–Světlá nad Sázavou směrem do Brna a pak také spojení Praha–Drážďany – u obou ovšem už bez přesnějšího data určení finální realizace. Do roku 2050 pak plány hovoří o zhruba osmi stech kilometrech speciálních koridorů rozvětvených v podstatě po celé zemi. Projekt počítá s rozpočtem okolo jednoho bilionu korun, půjde tak o největší dopravní stavbu v historii Česka.

„Na zdvojkolejnění a elektrifikaci tratě pro rychlost dvě stě kilometrů za hodinu mezi Přerovem a Brnem naváže budování trati Moravské brány, což už bude první skutečně vysokorychlostní trať pro více než tři sta kilometrů za hodinu. Troufnu si tvrdit, že to by mohli lidé využívat už v roce 2035,“ říká pro Bilanci ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Možné komplikace

Překážek, na něž tvůrci Bilance upozorňují, je ale stále ještě celá řada. Mimo jiné jsou spojeny právě s tak obřím rozpočtem. Pokud je projekt rozvržen do delšího období, prodražuje se také kvůli úrokovým nákladům.

„Ty vám to úplně rozvrátí, jestli máte úrokovou sazbu dvě nebo pět procent, tak to je rozdíl. A u projektů s návratností v řádu vysokých desítek let hrají ohromnou roli,“ upozorňuje ekonom Miroslav Zámečník. Poznamenává pak také to, že konvenční železnice, která je vůbec nejhustší v celé Evropské unii, pak potřebuje nákladnou údržbu a finance nebude snadné v obou větvích – pro stávající síť a nově vznikající síť – alokovat.