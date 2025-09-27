Řidičům se otevřely dva nové úseky D6


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Řidičům se otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu D6 ve Středočeském kraji. Práce vyšly na víc než 3,8 miliardy korun bez DPH. ŘSD zároveň zprovoznilo odpočívku Kolešov se 62 místy pro nákladní auta a 107 místy pro osobní auta.

„Děláme vše pro to, aby celá dálnice z Prahy do Karlových Varů byla hotová v roce 2028,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). V Karlovarském a Ústeckém kraji se staví dalších 27 kilometrů D6.

D6, Hořesedly
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Nová dálnice odvede tranzitní dopravu z okolních měst a obcí a zrychlí i spojení mezi Prahou a Karlovými Vary. Úsek u Hořesedel navazuje na loni zprovozněnou část D6 u Krupé a měří přes devět kilometrů. Jeho součástí je dvanáct mostů a mimoúrovňová křižovatka Kněževes. Na pětikilometrovém úseku u Hořoviček je šest mostů, mimoúrovňová křižovatka Jesenice a dvě protihlukové stěny dlouhé 1,2 kilometru. Stavba obou částí začala v prvních měsících roku 2023.

„Průtah silnice I/6 obcemi Hořesedly a Hořovičky byly nejhorší úseky, které teď na I/6 byly, protože se jednalo o dopravní zátěž v obcích,“ přiblížil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Dostavba dálnice z Prahy do Karlových Varů je podle něj pro ŘSD prioritou. Letos se začaly stavět úseky Knínice–Bošov a Žalmanov–Knínice o celkové délce patnáct kilometrů. „A dotahujeme přípravu dvou posledních úseků v Karlovarském kraji, od Žalmanova přes Olšová Vrata až do Karlových Varů, což je posledních nerozestavěných 15 kilometrů. Jejich realizaci plánujeme zahájit příští rok,“ doplnil Mátl.

D6, Hořovičky obchvat
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Ze zhruba 114 kilometrů dlouhého spojení mezi hlavním městem a Karlovými Vary zbývá dokončit zhruba 43 kilometrů dálnice.

