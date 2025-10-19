Za ANO budou v týdnu o vládě vyjednávat Schillerová a Havlíček


Vyjednávací týmy ANO, SPD a Motoristů budou od pondělí do pátku jednat o jednotlivých kapitolách programového prohlášení připravované vlády. Předseda ANO Andrej Babiš se jednání účastnit nebude, protože si bere dovolenou, oznámil na Facebooku. Povedou ho tak místopředsedové hnutí Karel Havlíček a Alena Schillerová. Ještě předtím ale Babiš potvrdil zákony, které jsou pro jeho nový kabinet prioritní. Jde například o zrušení emisních povolenek ETS 2 nebo zlepšení stavebního řízení.

„Příští týden budeme vyjednávat, to znamená zástupci SPD, Motoristé a ANO, o programovém prohlášení vlády. Za nás jedná Karel Havlíček a Alena Schillerová, naši experti,“ řekl Babiš ve videu na sociálních sítích.

Tématy prvního dne podrobnějšího vyjednávání mají být finance, obrana a hospodářství. Za SPD a Motoristy se budou účastnit předsedové a místopředsedové. Mají také možnost si přizvat experty.

Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu
Zástupci hnutí ANO na tiskové konferenci

„Je důležité, aby program splňoval, co jsme slibovali. To znamená abychom zabezpečili hospodářský růst, zajistili bezpečnost, jasně se vymezili vůči nesmyslům na úrovni Evropské unie a udělali současně potřebné kroky, které zastabilizují zdravotnictví, vzdělání, vědu. A samozřejmě abychom také odfinancovali důležité investice na úrovni dopravy i obrany,“ prohlásil Havlíček.

„Urychlení stavebního řízení, to znamená novela stavebního zákona, boj s šedou ekonomikou, snížení cen energie tam, kde na to máme vliv, což je regulovaná složka, a poté snížit odvody OSVČ,“ jmenoval priority znovuzvolený poslanec ANO Patrik Nacher.

Podle předsedy Motoristů Petra Macinky půjde o tři dlouhá a důležitá jednání denně. „Je to časově velmi náročné. Za celý týden chceme obsáhnout patnáct resortních oblastí,“ uvedl.

„Zatím jsme nenarazili na žádný zásadní programový rozpor, takže očekávám, že by se to takto dalo stihnout. Po první schůzi, ne té ceremoniální 5. listopadu, ale kde budeme řešit konkrétní tisky, by se to mělo rýsovat ke konci,“ komentoval zvolený poslanec za SPD Libor Vondráček (Svobodní).

Expert: Babiš dá prostor upozaďovaným

Jakub Janega z katedry politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci Babišovo oznámení o dovolené čte tak, že vzhledem k dynamice vyjednávání už předseda ANO nemá takovou potřebu do nich vstupovat. Zároveň tak dá prostor jiným představitelům hnutí, kteří byli dosud upozaďováni. „Tato fáze vyjednávání vlády je dost o tom, že se budou procházet jednotlivé části programů. Myslím si, že Andrej Babiš potom přijde, až bude něco dohodnuté, a jako lídr potenciální vlády řekne, že existuje shoda, a bude se bavit o personáliích,“ sdělil.

9 minut
Studio ČT24: Jakub Janega o povolebním vyjednávání
Zdroj: ČT24

„Z toho, jak hnutí delší dobu pozorujeme, víme, že v řadě věcí se shodnou. Bylo to znát už v předvolebním období. I z průzkumů víme, že mezi nimi existují ideové a voličské překryvy,“ konstatoval Janega. Subjekty se podle něj mohou shodovat na úsporách, řízení státu, nezvyšování daní nebo na otázkách sociální politiky.

Když se nebude rýsovat nová vláda, můžeme rozpočet znovu předložit, míní Výborný
Otázky Václava Moravce

Postupem času se ale podle něj projevují také oblasti, v nichž jednotlivé strany zastávají vyhraněnější pozice než dvě zbylé. „Prvním tématem byla problematika environmentální politiky a životního prostředí,“ upozornil na postoj Motoristů. Jako další jmenoval vyrovnanost rozpočtu, který opět vyžadují Motoristé.

Do budoucna Janega tuší možný problém u znovuzavádění EET nebo na mezinárodní úrovni v podpoře Ukrajiny či muniční iniciativě. Pokud se však dokáží domluvit, spolupráce podle něj fungovat může.

Demonstranti v Praze odmítli Motoristy v čele resortu životního prostředí
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prostředí v Praze

Lipavský se nad načasováním dovolené podivil

Nad načasováním Babišovy dovolené se na síti X pozastavil ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), kterého Babiš ve svém videu kritizoval. Řekl o něm, že Lipavský jede za peníze daňových poplatníků na dovolenou do USA. Ministr zahraničí má ve Washingtonu formálně převzít nové sídlo českého velvyslanectví. „Ano, koupili tam nějakou budovu, ale je tam vládní shutdown, takže absolutně o ničem,“ prohlásil Babiš.

Lipavský reagoval, že nová budova ambasády je konkrétním výsledkem práce končící vlády ve prospěch Česka. „Nedaleko Bílého domu, po boku Britů, Indů, Japonců a Korejců. Tam chceme být vidět. Z toho budeme těžit my všichni občané České republiky, tak neplácejte nesmysly a pracujte,“ napsal a Babišovi vytknul, že si bere dovolenou, když „je čas jednat o budoucnosti země“.

