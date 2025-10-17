Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

Hnutí ANO nechce zvyšovat schodek státního rozpočtu na příští rok, řekl předseda hnutí a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš, očekávanou výši schodku ale neupřesnil. Končící vláda Petra Fialy (ODS) navrhla na příští rok rozpočet s deficitem 286 miliard korun, letos by měl stát hospodařit se schodkem 241 miliard korun.
Babiš uvedl, že bude chtít s návrhem rozpočtu seznámit hnutí SPD a Motoristy, s nimiž jedná o sestavení nové vlády. Zároveň řekl, že návrh končící vlády bude třeba přepracovat. Podle Babiše v návrhu chybí peníze na kofinancování evropských fondů, na projekty ve zdravotnictví nebo na výstavbu dopravní infrastruktury.
Předseda ANO v pátek ráno ve videu na sociálních sítích také uvedl, že nechce měnit zákon o rozpočtové odpovědnosti. Taková změna by byla nutná, kdyby se vláda rozhodla rozpočet zvýšit. Zákon stanovuje limit pro nejvyšší hodnotu strukturálního schodku, tedy výsledku hospodaření očištěného o hospodářský cyklus a mimořádné vlivy. Národní rozpočtová rada (NRR) už upozornila, že návrh rozpočtu předložený končící vládou počítá se saldem na hranici zákonných pravidel.
Kritika kvůli dopravní infrastruktuře
Vláda rozpočet schválila ještě před volbami, nová sněmovna se jím tedy nemůže začít zabývat. Fiala řekl, že nevidí důvod k opakovanému poslání rozpočtu do sněmovny. Zdůvodnil to tím, že strany vznikající koalice, tedy ANO, SPD a Motoristé sobě, dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí a budou ho chtít přepracovat. Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel.
Babiš v pátek také opět kritizoval vládu, že zatím neschválila návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ačkoli to měla udělat souběžně se státním rozpočtem. Na to upozornila i NRR, která zároveň varovala, že návrh rozpočtu SFDI počítá s příjmy od státu o 37,2 miliardy korun vyššími, než kolik navrhuje státní rozpočet ve svých výdajích.
Česko s největší pravděpodobností zahájí příští rok v rozpočtovém provizoriu, protože je malá šance, že se podaří návrh státního rozpočtu schválit před koncem roku. Sněmovna se na ustavující schůzi sejde v prvním listopadovém týdnu, návrhy zákonů včetně státního rozpočtu může začít projednávat až po ustavení výborů. Za rozpočtového provizoria by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.