Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK
28 minut
Tisková konference hnutí ANO
Zdroj: ČT24

Hnutí ANO nechce zvyšovat schodek státního rozpočtu na příští rok, řekl předseda hnutí a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš, očekávanou výši schodku ale neupřesnil. Končící vláda Petra Fialy (ODS) navrhla na příští rok rozpočet s deficitem 286 miliard korun, letos by měl stát hospodařit se schodkem 241 miliard korun.

Babiš uvedl, že bude chtít s návrhem rozpočtu seznámit hnutí SPD a Motoristy, s nimiž jedná o sestavení nové vlády. Zároveň řekl, že návrh končící vlády bude třeba přepracovat. Podle Babiše v návrhu chybí peníze na kofinancování evropských fondů, na projekty ve zdravotnictví nebo na výstavbu dopravní infrastruktury.

Předseda ANO v pátek ráno ve videu na sociálních sítích také uvedl, že nechce měnit zákon o rozpočtové odpovědnosti. Taková změna by byla nutná, kdyby se vláda rozhodla rozpočet zvýšit. Zákon stanovuje limit pro nejvyšší hodnotu strukturálního schodku, tedy výsledku hospodaření očištěného o hospodářský cyklus a mimořádné vlivy. Národní rozpočtová rada (NRR) už upozornila, že návrh rozpočtu předložený končící vládou počítá se saldem na hranici zákonných pravidel.

Kritika kvůli dopravní infrastruktuře

Vláda rozpočet schválila ještě před volbami, nová sněmovna se jím tedy nemůže začít zabývat. Fiala řekl, že nevidí důvod k opakovanému poslání rozpočtu do sněmovny. Zdůvodnil to tím, že strany vznikající koalice, tedy ANO, SPD a Motoristé sobě, dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí a budou ho chtít přepracovat. Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel.

Rozpočet není uzdravený, ale je na tom lépe než v roce 2021, říká Hampl
Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl

Babiš v pátek také opět kritizoval vládu, že zatím neschválila návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ačkoli to měla udělat souběžně se státním rozpočtem. Na to upozornila i NRR, která zároveň varovala, že návrh rozpočtu SFDI počítá s příjmy od státu o 37,2 miliardy korun vyššími, než kolik navrhuje státní rozpočet ve svých výdajích.

Česko s největší pravděpodobností zahájí příští rok v rozpočtovém provizoriu, protože je malá šance, že se podaří návrh státního rozpočtu schválit před koncem roku. Sněmovna se na ustavující schůzi sejde v prvním listopadovém týdnu, návrhy zákonů včetně státního rozpočtu může začít projednávat až po ustavení výborů. Za rozpočtového provizoria by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.

Rozpočtová rada má výhrady k návrhu státního rozpočtu kvůli dopravě i příjmům
Ilustrační foto

Výběr redakce

Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

před 2 mminutami
Evropští socialisté vyloučili Ficovu stranu Smer

Evropští socialisté vyloučili Ficovu stranu Smer

12:37Aktualizovánopřed 44 mminutami
Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

před 49 mminutami
Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá

Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá

08:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu

Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu

10:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud odmítl další Ludvíkovu žádost o propuštění z vazby

Soud odmítl další Ludvíkovu žádost o propuštění z vazby

před 2 hhodinami
Z dvojnásobné vraždy ve Smržovce je podezřelý 81letý muž

Z dvojnásobné vraždy ve Smržovce je podezřelý 81letý muž

před 2 hhodinami
Plošné očkování na žloutenku A je na místě, situace se nelepší, upozorňuje lékař

Plošné očkování na žloutenku A je na místě, situace se nelepší, upozorňuje lékař

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

Hnutí ANO nechce zvyšovat schodek státního rozpočtu na příští rok, řekl předseda hnutí a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš, očekávanou výši schodku ale neupřesnil. Končící vláda Petra Fialy (ODS) navrhla na příští rok rozpočet s deficitem 286 miliard korun, letos by měl stát hospodařit se schodkem 241 miliard korun.
před 49 mminutami

Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá

Zástupci nevládních ekologických organizací v pátek ráno jednali s předsedou ANO Andrejem Babišem, který po vítězství svého hnutí ve sněmovních volbách sestavuje vládu s SPD a Motoristy. Právě předseda Motoristů Petr Macinka by mohl usednout v čele ministerstva pro životní prostředí (MŽP). Ekologové i po jednání trvají na tom, že by resort neměl připadnout Motoristům. Macinka jejich obavy odmítá. Ochrana životního prostředí je podle něj jednou z nejdůležitějších priorit strany.
08:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu

Předseda ANO Andrej Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu, vyplývá z notářského zápisu pořízeného ve středu a zveřejněného ve Sbírce listin. Druhý ze svěřenských fondů, do kterých Babiš vložil Agrofert v roce 2017, mu vydal zhruba deset procent akcií firmy, uvedl mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. První svěřenský fond se rozpustil koncem loňska, na Babiše tak tehdy přešlo asi devadesát procent akcií. Babiš informaci potvrdil.
10:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Soud odmítl další Ludvíkovu žádost o propuštění z vazby

Někdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík, který je obviněný v kauze braní úplatků od nemocničních dodavatelů, dál zůstává ve vazbě. Obvodní soud pro Prahu 5 počátkem října zamítl jeho další žádost o propuštění, důvodem byla obava, že by mohl utéct. Serveru iROZHLAS.cz to sdělila Ludvíkova obhájkyně Simona Kadlecová. Proti rozhodnutí podala s klientem stížnost k pražskému městskému soudu. Ten o ní zatím nerozhodl.
před 2 hhodinami

Plošné očkování na žloutenku A je na místě, situace se nelepší, upozorňuje lékař

Pozvolný rozjezd epidemie žloutenky pozorujeme již od začátku roku, podotkl přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hynek Bartoš. Zatím se podle něj nedá říci, že by epidemie zpomalovala, a odhad dalšího vývoje není příznivý. „Nemáme žádné signály, že by ke zlepšení situace docházelo. Bohužel ani neprobíhá plošné očkování, což by podle mě bylo – zejména v Praze – na místě. Aby očkování bylo plošné a státem hrazené,“ podotkl.
před 2 hhodinami

Na Turkovi nebudeme blokovat vznik nové vlády, říká předseda Svobodných

Do nedělního dopoledne si možné budoucí koaliční strany mají vyměnit své zásadní požadavky pro vládnutí v následujících čtyřech letech. Program pak bude vznikat asi měsíc, očekávají lídři stran vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. O prioritách SPD a Svobodných, jejich předpokládaném zastoupení ve vládním prohlášení či potenciální nominaci Filipa Turka (za Motoristy) do vlády hovořil v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem šéf Svobodných a nově zvolený poslanec za SPD Libor Vondráček.
před 3 hhodinami

Chatbot může být s dětmi kamarád, ale ne vždy to dělá dobře, říká expertka

Společnost OpenAI spustila dříve ohlášené nástroje pro rodiče, kteří tak mohou kontrolovat aktivitu svých dětí při používání chatbota. Je to reakce na případ, kdy šestnáctiletý mladík spáchal sebevraždu. Podle obžaloby mu k tomu vytvořila návod právě umělá inteligence. Nejdůležitější podle odborníků je, aby rodiče mluvili se svými dětmi o jejich digitálním světě.
před 7 hhodinami

Senát schválil nominace Bartoně a Smolka na ústavní soudce

Expert na ústavní právo Michal Bartoň i odborník na právo EU Martin Smolek se letos stanou novými ústavními soudci. Senát jejich nominaci v tajných volbách schválil. Bartoň obdržel 53 z 58 odevzdaných hlasů, Smolek dostal 44 hlasů. Bartoň je vedoucím katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Smolek byl vládním zmocněncem u Soudního dvora Evropské unie. Senát dále schválil návrh na snížení hranice pro přednostní získání obecního mandátu. Naopak nepřijal zakotvení práva platit v hotovosti.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Načítání...