Praktičtí lékaři se vakcín proti žloutence typu A dočkají až v polovině ledna


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Nová dodávka vakcín proti žloutence typu A má do Česka dorazit v polovině ledna. Původně se s nimi ale počítalo o dva týdny dříve. Jedná se o více než sto tisíc dávek, další desítky tisíc dorazí začátkem února. Potvrdil to Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Nedostatek vakcín trvá už od října. Největší problémy hlásí praktičtí lékaři. Oslovené ordinace uvedly, že mají velmi malé zásoby. „V lednici máme posledních 15 dávek,“ potvrdila Gabriela Mazurová, praktická lékařka z Prahy 4. Podle statistik ministerstva zdravotnictví se od začátku září nechalo naočkovat 132 tisíc lidí.

„Očekáváme, že v polovině ledna do Česka dorazí více než sto tisíc dávek vakcín jak dětských, tak dospělých. V únoru se jedná o další desítky tisíc. Vakcíny primárně zamíří do ordinací praktických lékařů, a to podle objednávek,“ potvrdil Martin Novotný z ministerstva zdravotnictví.

Také očkovací centra se poslední dva měsíce potýkala s nedostatkem vakcín. Například očkovací centrum Avenier v Praze je ale od 8. ledna opět zásobované. „Teď momentálně máme dostačující množství vakcín a pacienti se mohou objednávat bezproblémově,“ potvrdilo očkovací centrum Avenier.

Na žloutenku A zemřelo v loňském roce 36 lidí, o rok dříve dva
Testování žloutenky

Očkovací centrum Fakultní nemocnice Bulovka kvůli zvýšenému zájmu nově očkuje i v sobotu. „V současné době disponujeme dostatkem vakcín na hepatitidu A. Problém je s kombinovanou vakcínou, té máme omezeně, a dětské nemáme žádné, jejich dodání očekáváme 19. 1.,“ okomentovala situaci vedoucí lékařka Očkovacího centra Fakultní nemocnice Bulovka Markéta Geleneky.

Problém s dávkami pro děti trvá i u pediatrů. Většina z nich malé pacienty vůbec neobjednává.

V Česku loni onemocnělo žloutenkou typu A celkem 3255 lidí, z toho 36 nemoci podlehlo. Je to nejvíc nemocných od roku 1984, zhruba pětkrát víc než v roce 2024. Od podzimu se nakazilo přes šestnáct set lidí. Nejvíce nakažených přibylo v říjnu, od té doby jejich počet klesá.

Výběr redakce

Stárnoucímu Česku dojdou mladí lidé, ukazují velká data

Stárnoucímu Česku dojdou mladí lidé, ukazují velká data

před 44 mminutami
Nevolit je nebezpečné. Junta v Myanmaru zvyšuje tlak

Nevolit je nebezpečné. Junta v Myanmaru zvyšuje tlak

před 1 hhodinou
Lidé počítají opeřence v rámci Ptačí hodinky

Lidé počítají opeřence v rámci Ptačí hodinky

před 2 hhodinami
Návštěva Macinky v Kyjevě byla důležitá, ocenil Vondra

Návštěva Macinky v Kyjevě byla důležitá, ocenil Vondra

před 2 hhodinami
Trump řekl, že jeho moc vrchního velitele USA omezuje pouze jeho vlastní morálka

Trump řekl, že jeho moc vrchního velitele USA omezuje pouze jeho vlastní morálka

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump

O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

před 10 hhodinami
Na svobodu se dostalo podle organizací procento politických vězňů ve Venezuele

Na svobodu se dostalo podle organizací procento politických vězňů ve Venezuele

8. 1. 2026Aktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Stárnoucímu Česku dojdou mladí lidé, ukazují velká data

Během pouhých deseti let začne odcházet do důchodu silná generace Husákových dětí. Přinese to zásadní demografickou proměnu, která změní celou českou společnost. Nejenže bude méně lidí na to, aby vydělávalo na penze stále rostoucí skupině, ale především bude potřeba mnohem více sociální péče pro seniory.
před 44 mminutami

Praktičtí lékaři se vakcín proti žloutence typu A dočkají až v polovině ledna

Nová dodávka vakcín proti žloutence typu A má do Česka dorazit v polovině ledna. Původně se s nimi ale počítalo o dva týdny dříve. Jedná se o více než sto tisíc dávek, další desítky tisíc dorazí začátkem února. Potvrdil to Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.
před 1 hhodinou

Projekt Hudba pomáhá podporuje handicapované děti

Díky benefičnímu projektu Hudba pomáhá získala rodina Štěpánkových z Pardubicka téměř jeden a půl milionu korun. Jejich synové, šestiletý Vojtěch a čtyřletý Filip, totiž mají vzácné metabolické onemocnění, chybí jim důležité enzymy. Nemoc způsobuje mentální retardaci i selhávání orgánů, a proto jezdí každý týden do pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Kluci zároveň chodí do speciální školky.
před 1 hhodinou

Dům v Praze, jehož římsa předloni zabila muže, prochází opravou

Historická budova v pražské Lazarské ulici se nyní opravuje. Během uplynulého roku a půl z ní dvakrát spadl kus římsy, v létě 2024 dokonce zasáhl muže, který na místě zemřel. Dělníci už z budovy odstranili sochy i další ozdoby, u kterých hrozil pád, a budou pokračovat novou omítkou. Kompletně hotovo by mělo být ještě letos.
před 2 hhodinami

Lidé počítají opeřence v rámci Ptačí hodinky

Aplikace v mobilu a hodina volného času stačí dobrovolníkům v projektu Ptačí hodinka. Patří mezi ně také Ondřej Kulhánek, který se jí účastní každý rok už od jejího počátku. Kulhánek zaznamenává spatřené ptáky do aplikace České společnosti ornitologické, v níž najde i základní rozdíly mezi jednotlivými druhy.
před 2 hhodinami

Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

Novým předsedou brněnského hnutí ANO se v pátek stal šéf pěstírny léčebného konopí v brněnské fakultní nemocnici a poslanec Václav Trojan. Zvolila si jej oblastní organizace brněnského hnutí ANO, která o předsednictvo přišla po vyloučení deseti brněnských zastupitelů loni v prosinci. Trojan v čele nahradil náměstka primátorky René Černého, jenž spolu s dalšími zůstal v brněnské městské koalici jako nezávislý.
před 10 hhodinami

Je dobře, že muniční iniciativa bude pokračovat, řekl Macinka v Kyjevě

Návštěvou Ukrajiny chtěla vláda vyslat signál, že je pro ni důležité se s ukrajinskou stranou bavit a navázat co nejrychleji kontakty, řekl v Kyjevě ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Na společné tiskové konferenci se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou podotkl, že je dobře, že bude pokračovat muniční inciativa. Řekl také, že Západ by měl být schopen poskytnout Ukrajině dostatečné bezpečnostní záruky na to, aby byly jistou alternativou k členství Ukrajiny v NATO. Poslanec za Motoristy Filip Turek, který se návštěvy rovněž účastnil, prohlásil, že za válku může mimo jiné zahraniční politika supervelmocí a úvahy o rozšiřování NATO.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Foldyna má problém s vyslovením důvěry vládě kvůli muniční iniciativě

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna uvedl, že bude mít problém vyslovit důvěru koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů. Zdůvodnil to tím, že se koalice rozhodla pokračovat v muniční iniciativě pro Ukrajinu, kterou zástupci ANO a SPD před volbami kritizovali a slibovali její zrušení. Foldyna to napsal na Facebooku. Sněmovní schůze k vyslovení důvěry začne příští týden.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...