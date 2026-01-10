Praktičtí lékaři se vakcín proti žloutence typu A dočkají až v polovině ledna

Nová dodávka vakcín proti žloutence typu A má do Česka dorazit v polovině ledna. Původně se s nimi ale počítalo o dva týdny dříve. Jedná se o více než sto tisíc dávek, další desítky tisíc dorazí začátkem února. Potvrdil to Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.
Nedostatek vakcín trvá už od října. Největší problémy hlásí praktičtí lékaři. Oslovené ordinace uvedly, že mají velmi malé zásoby. „V lednici máme posledních 15 dávek,“ potvrdila Gabriela Mazurová, praktická lékařka z Prahy 4. Podle statistik ministerstva zdravotnictví se od začátku září nechalo naočkovat 132 tisíc lidí.
„Očekáváme, že v polovině ledna do Česka dorazí více než sto tisíc dávek vakcín jak dětských, tak dospělých. V únoru se jedná o další desítky tisíc. Vakcíny primárně zamíří do ordinací praktických lékařů, a to podle objednávek,“ potvrdil Martin Novotný z ministerstva zdravotnictví.
Také očkovací centra se poslední dva měsíce potýkala s nedostatkem vakcín. Například očkovací centrum Avenier v Praze je ale od 8. ledna opět zásobované. „Teď momentálně máme dostačující množství vakcín a pacienti se mohou objednávat bezproblémově,“ potvrdilo očkovací centrum Avenier.
Očkovací centrum Fakultní nemocnice Bulovka kvůli zvýšenému zájmu nově očkuje i v sobotu. „V současné době disponujeme dostatkem vakcín na hepatitidu A. Problém je s kombinovanou vakcínou, té máme omezeně, a dětské nemáme žádné, jejich dodání očekáváme 19. 1.,“ okomentovala situaci vedoucí lékařka Očkovacího centra Fakultní nemocnice Bulovka Markéta Geleneky.
Problém s dávkami pro děti trvá i u pediatrů. Většina z nich malé pacienty vůbec neobjednává.
V Česku loni onemocnělo žloutenkou typu A celkem 3255 lidí, z toho 36 nemoci podlehlo. Je to nejvíc nemocných od roku 1984, zhruba pětkrát víc než v roce 2024. Od podzimu se nakazilo přes šestnáct set lidí. Nejvíce nakažených přibylo v říjnu, od té doby jejich počet klesá.