Projekt Hudba pomáhá podporuje handicapované děti

Díky benefičnímu projektu Hudba pomáhá získala rodina Štěpánkových z Pardubicka téměř jeden a půl milionu korun. Jejich synové, šestiletý Vojtěch a čtyřletý Filip, totiž mají vzácné metabolické onemocnění, chybí jim důležité enzymy. Nemoc způsobuje mentální retardaci i selhávání orgánů, a proto jezdí každý týden do pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Kluci zároveň chodí do speciální školky.
Dobrovolníci odehráli sedm koncertů na pěti místech Pardubického kraje, které navštívilo přes tři tisíce lidí. Díky vybraným penězům se Štěpánkovi nebudou muset odstěhovat z Dolního Újezdu u Litomyšle, jak původně plánovali. Projekt Hudba pomáhá získal na podporu handicapovaných dětí už osm milionů korun.