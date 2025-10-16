Rozpočtová rada má výhrady k návrhu státního rozpočtu kvůli dopravě i příjmům

Právě se stalo
Národní rozpočtová rada (NRR) má výhrady vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok, který schválila končící vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Kritizuje zejména rozsah obranných výdajů v kapitole ministerstva dopravy i nesoulad mezi navrženým státním rozpočtem a rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Problematické je podle rady i zvýšení očekávaných příjmů oproti původnímu návrhu resortu financí. Rada vyjádřila obavy o naplnění těchto příjmů.

Podle návrhu státního rozpočtu je v kapitole ministerstva dopravy vyčleněno 20,1 miliardy korun na obranné výdaje, zatímco letos to bylo 136 milionů korun.

„Z informací prezentovaných v otevřených zdrojích vyplývá, že do seznamu vojenských výdajů byla zařazena řada nových staveb dopravní infrastruktury. Zde je ale nutné upozornit, že stávající metodický přístup NATO umožňuje do vojenských výdajů zahrnout pouze výdaje na projekty, u kterých je primárním důvodem realizace vojenský účel,“ uvedla NRR.

Podle navrženého rozpočtu by na obranu mělo jít 2,35 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Z toho 0,35 procenta HDP, tedy zhruba 31 miliard korun, může být nad schválené výdajové rámce a mimo pravidla pro výši strukturálního deficitu, což umožnila schválená výjimka z rozpočtových pravidel.

„V žádném případě nesmí docházet k tomu, aby byla (výjimka) využívána, či dokonce zneužívána k tomu, že do rozpočtu na obranyschopnost země budou nominálně alokovány výdaje s tímto resortem nesouvisející,“ zdůraznila rada.

Rozpočet po volbách předěláme, tvrdí ANO i SPD. Investice vzrostou, hájí ho Stanjura
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, poslanec Jan Hrnčíř (SPD) a ministr pro místní rozvoj Martin Kulhánek (STAN) v OVM

Rada vidí problémy i u SFDI a příjmů

Problém u financování dopravy je i u SFDI. „Příjmová strana rozpočtu SFDI předpokládá vyšší příjem o 37,2 miliardy korun z dotací ze státního rozpočtu, než s jakou částkou pracuje návrh státního rozpočtu na výdajové straně,“ uvedla rada. Kritizovala také, že vláda neschválila rozpočet SFDI současně s návrhem státního rozpočtu.

Rada považuje za problematické i zvýšení příjmů rozpočtu proti prvnímu návrhu o zhruba 28 miliard korun, ke kterému vláda přistoupila s ohledem na zavedení jednotného hlášení zaměstnavatele a zákona o zaměstnanosti. „Odhady očekávaných efektů opatření proti šedé ekonomice jsou již z principu velmi hrubé, značně nejisté a ve své podstatě nepřezkoumatelné, a proto by do přípravy rozpočtu a odvozování výdajových rámců neměly vstupovat,“ uvedla rada.

Všechny stavby pokračují, do budoucna ale chybí miliardy, říká šéf ŘSD
Ilustrační foto

Končící vláda nechce rozpočet předložit znovu

Vláda předložila návrh státního rozpočtu ještě před volbami, nová sněmovna se jím tedy nemůže zabývat. Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval kabinet, aby poslal návrh do dolní komory znovu. Za vstřícné gesto by to považoval i prezident Petr Pavel. Fiala k opakovanému předložení rozpočtu důvod nevidí, zdůvodnil to tím, že strany příští koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí.

NRR označila za téměř jisté, že Česko příští rok zahájí v rozpočtové provizoriu. Podle rady bude na rozhodnutí příští vlády, zda zvolí spíš menší úpravy současného návrhu rozpočtu a kratší dobu provizoria, nebo důkladnější úpravu rozpočtu, která provizorium prodlouží. Za rozpočtového provizoria by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.

Nepředložit rozpočet nové sněmovně není nezákonné, říká Zajíčková. Překvapivé, míní Richterová
Události, komentáře 15. října 2025

