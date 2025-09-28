V novém návrhu rozpočtu na příští rok budou výdaje na dopravu o desítky miliard korun vyšší proti původnímu plánu, řekl v Otázkách Václava Moravce ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Konkrétní částku neuvedl, ujistil ale, že zastavování dopravních staveb nehrozí. Exministryně financí Alena Schillerová (ANO), stejně jako zástupce SPD Jan Hrnčíř, tvrdí, že se celý rozpočet bude muset vrátit k přepracování. Ještě spolu s ministrem pro místní rozvoj Petrem Kulhánkem (STAN) debatovali o výhledu ekonomiky, zvyšování platů ve státní sféře či dostupnosti bydlení.
Rozpočet po volbách předěláme, tvrdí ANO i SPD. Investice vzrostou, hájí ho Stanjura
Podle studie Oxford Economics by z hlediska stabilizace ekonomiky byla nejvhodnější vládou koalice ANO a některé ze současných vládních stran. Koalice ANO s SPD či Stačilo! by naopak negativně dopadla na ekonomickou situaci země a vedla k dalšímu zadlužování, tvrdí studie. Spojení s ANO Stanjura odmítá kvůli neshodám v politických programech. „Početně založená“ koalice by dle něj mohla poškodit důvěru v politiku.
Z pohledu Kulhánka je spojení současných vládních stran s ANO vyloučené. „Ve vztahu k veřejným financím je to jako oheň a voda,“ uvedl. To, co v programu navrhuje ANO, označil za „čiré blouznění“ s tím, že hnutí chce všem dávat, a přitom snižovat státní dluh. „Odmítáme se podílet na devastaci veřejných financí,“ prohlásil.
Schillerová řekla, že cílem ANO je vyhrát volby tak, aby bez něj nešlo sestavit žádnou vládu. Hnutí o žádných koaličních partnerech nejedná, dodala.
Hrnčíř odmítl vykreslování možného kabinetu, který by nebyl založen na půdorysu současných vládních stran, jako „armagedon“. Současnou vládu kritizoval za zvýšení státního dluhu. Odmítl, že by případná vláda, na které by se podílelo SPD, chtěla rozhazovat.
Rozpočet přepracujeme, říká Schillerová
Podle Hrnčíře jsou z hlediska rozpočtu volby na podzim nevýhodné vzhledem k tomu, že současná vláda bude rozpočet schvalovat v nejzazším termínu, což je do konce září, a ANO již avizovalo, že při případném vítězství návrh přepracuje. „Pokud budeme součástí parlamentní většiny, tak tento rozpočet podpořit nemůžeme,“ prohlásil Hrnčíř. Prosazoval by plán s nižším schodkem. To by však mohl zkomplikovat nový zákon, který zakotvil pravidla o rozpočtové odpovědnosti, jež zapovídají změny v základních parametrech státního rozpočtu.
Schillerová tvrdí, že Stanjura zneužil proces tvorby rozpočtu ke svému předvolebnímu PR. Podle ní rozpočet nepočítá s navýšením příjmové stránky v příštím roce kvůli hospodářskému růstu a nezohledňuje tak potvrzené predikce. Stanjuru proto nazvala „rozpočtovým podvodníkem“. Návrh rozpočtu označila za „cár papíru“, který se musí celý přepracovat.
Podle Stanjury Schillerová zapomněla na změnu rozpočtového určení daní, která do rozpočtu přinese další peníze, čímž vysvětluje rozpor v daňových příjmech. Podle něj tomu Schillerová buď nerozumí, nebo vědomě lže.
Více peněz na dopravu
Ministr financí dále zmínil, že investice z národních zdrojů budou v příštím návrhu rozpočtu na rok 2026 přes 180 miliard, což označil za rekordní. Dříve to bylo kolem sta miliard.
Revidovaný návrh počítá i s investicemi do dopravní infrastruktury. V návrhu rozpočtu na přístí rok, o kterém bude jednat vláda v úterý, budou podle šéfa resortu financí o desítky miliard korun vyšší výdaje na dopravní infrastrukturu. Podle něj tak nehrozí zastavování dopravních staveb, jak dříve zmiňoval mimo jiné ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který uváděl, že mu v kapitole chybí až šedesát miliard korun.
Schillerová tvrdí, že pro ní je rozpočet naprosto nevěrohodný. „Musí se celý předělat,“ zopakovala. „Pokud bude hnutí ANO sestavovat vládu,“ učiní tak, zdůraznila, byť uznala, že bude náročné to stihnout.
Zvyšování platů a mezd
Diskuse se poté překlenula k plánům na zvýšení platů a mezd ve veřejném sektoru. Stanjura na úvod připomněl, že resort financí určuje celkový objem platů ve státní sféře, odbory poté vyjednávají zejména o tarifech, což je jen jedna ze složek platů. Zvýšení mezd o devět procent od 1. ledna 2026, jak požadují odbory, Stanjura nevylučuje.
„Pro mě je důležité, abychom schválili celkový objem peněz na platy. Ten bude navýšený o 27 miliard korun,“ předeslal ministr financí s tím, že jde o výrazné navýšení. Připomněl, že objem peněz na platy ve veřejné sféře poroste o něco rychleji, než je odhadovaný celkový růst objemu platů a mezd v české ekonomice. Největší nárůst platů bude podle něj v armádě, platy učitelů by měly vzrůst o devět miliard korun, tedy v průměru o sedm procent. Upozornil však, že většina lidí pracuje v soukromém sektoru – jen půl milionu lidí je závislých na tom, co je v rozpočtu.
Hrnčíř však upozornil na to, že tarify tabulkových platů jsou často hluboko pod minimální mzdou. „Takto to nemůže fungovat dál,“ varoval s tím, že tabulky by se měly zásadně změnit.
„Nebavíme se tady jen o těch neoblíbených státních úřednících, ale i o ozbrojených složkách, o zaměstnancích v kultuře a v sociálních službách,“ podotkla Schillerová. Upozornila, že výrazný pokles reálných mezd zaznamenali například pracovníci v kultuře. Poté kritizovala, že současný návrh rozpočtu stále nedostala k dispozici. Podle ní se o něm jedná „utajovaně“. Pokud ministr financí zná celkový objem na zvýšení platů, tak už určitě zná i konkrétní zvýšení v jednotlivých sektorech v procentech a již vyjednává s ministry, tvrdí.
Učitelské platy upravuje zákon. Návrh rozpočtu počítá s tím, že se zvýší, nedosáhnou však na 130 procent průměrné mzdy, jak ukládá zákon a deklarují vládní politické strany. Svůj slib vláda nesplnila ani loni, kdy učitelé průměrně dosáhli asi na 110 procent průměrné hrubé mzdy.
Kulhánek přiznal, že jde o nesplněný závazek současné vlády. „Je to špatně, že všichni nedosáhnou na 130 procent, měla by zaznít omluva všem, co na to nedosáhnou, ale neznamená to, že to tak je u všech,“ dodal. Jako jednu z příčin uvedl inflaci. Sedmiprocentní nárůst platů učitelů v příštím roce podle něj bude znamenat výrazné zlepšení a další roky má tento trend pokračovat. „Jsem spokojen s tím, že trend je pozitivní, a že k 130 procentům míříme,“ prohlásil.
Bydlení
Návrh rozpočtu počítá i s rozsáhlými investicemi do výstavby bytů a dostupného bydlení. Kulhánek uvedl, že jeho resort má v letošním a příštím rozpočtu zajištěno sedm miliard korun a dalších bezmála dvacet miliard korun v následujících třech až čtyřech letech. Na podporu bydlení půjde v příštím roce 2,2 miliardy, další prostředky na agendu zamíří z evropských fondů. Ministr odhaduje, že by se mohlo postavit až osm tisíc bytů. Za předchozí vlády to byly jen stovky bytů, podotkl Kulhánek.
Zákon o bytových společnostech s omezeným ziskem funguje v řadě zemí a jeho zřízení prosazují i zástupci současné vlády. Bytové společnosti mohou zřizovat obce či další právnické osoby a funguje tak, že existuje pouze minimální míra zisku na krytí provozních výdajů a vše ostatní je reinvestováno do bytové výstavby, vysvětluje Kulhánek. Takový statut bude plně funkční až za tři až čtyři roky, odhaduje.
Podle něj však k řešení nedostupného bydlení existuje i řada dalších finančních nástrojů, které by stimulovaly bytovou výstavbu. Obecně je třeba akcelerovat nabídku nájemního bydlení, soudí. Klíčové je posílit také družstevní bydlení, což se již děje. Dostupnost bydlení je komplexní problém, kdy se všechny složky, které je ovlivňují musí „opečovávat společně“, dodal nakonec.
Zrušení ministerstva pro místní rozvoj
ANO i SPOLU prosazují zrušení ministerstva pro místní rozvoj (MMR), což jeho šéf považuje za zcestné. Agendy bydlení nebo třeba regionálních nerovností by tak zůstaly stranou, míní Kulhánek. Navíc jsou spolu problematiky velmi provázané a jejich rozdělení bude mít negativní důsledky.
Hrnčíř míní, že cestou, jak nahradit MMR, je vytvoření velkého ministerstva hospodářství. Současnou vládu kritizoval za to, že zvýšila lidem náklady na bydlení. Za vinu to dává přijetí Green dealu a balíku Fit for 55, tedy legislativy Evropské unie zaměřené na zpomalení klimatické krize.
Ministr Stanjura je přesvědčen, že přičlenění agend MMR k jiným resortům by neohrozilo váhu, jaká je jim přikládána. Agendu bydlení by rozdělil mezi jiné ekonomické resorty. Stavební povolení by například přičlenil k resortu dopravy. Koncept ministerstva hospodářství považuje za správný, připadla by tam i agenda České pošty, která nyní spadá pod ministerstvo vnitra.
Schillerová upřesnila, že hnutí ANO neprosazuje přičlenění agendy MMR k ministerstvu průmyslu, ale rozdělení jednotlivých agend mezi další resorty. Žádná z agend by však nebyla ohrožena, míní. Přesun by byl postupný. Výstavbu bydlení chce prohlásit za veřejný zájem.
