Vláda při středečním jednání s odbory neuzavřela dohodu o růstu platů, ale padl nový kompromisní návrh na zvýšení platových tarifů od ledna o pět až šest procent a pro hůř odměňované profese a státní službu o devět procent. Uvedl to ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle odborů je možná shoda na přidání o devět procent hůř odměňovaným profesím. Pro ostatní zaměstnance chtějí odbory růst o šest procent, uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.
Vláda a odbory hledají kompromis pro růst platů v hůře placených profesích
Kabinet navrhoval původně od ledna přidání o pět procent, hůř odměňovaným o sedm. Odbory požadovaly sedm a třináct procent. Vláda se také rozhodla posílit o několik miliard korun v navrhovaném rozpočtu sumu na platy, proti letošku by na ně mělo být o 27 miliard korun víc, řekl ministr.
„Musíme to (kompromisní návrh) dopočítat z hlediska objemů peněz. Dohodli jsme se, že v tom jednání budeme pokračovat,“ uvedl ministr.
Podle šéfa ČMKOS cítí odboráři mírný optimismus a věří v to, že je možné kompromis najít. „Dohoda ještě není, ale myslím si, že jsme se zejména u hůře odměňovaných posunuli. Vnímáme, že je možná shoda na tom, že by zaměstnanci odměňovaní podle první tabulky a zaměstnanci státní služby mohli – podtrhuju mohli, pokud bude vláda souhlasit – mít zvýšení od 1. ledna o devět procent,“ uvedl Středula.
Pro ostatní chtějí odbory růst tarifů o šest procent. „V této chvíli není zatím shoda,“ dodal předák.
Vláda odborářům nabídla podle Jurečky pro hůř odměňované zaměstnance veřejných a státních služeb přidání o dva tisíce korun. „U lidí s nejnižšími tarify by to byl růst přes třináct procent ročně, s těmi nejvyššími kolem čtyř procent. Takto jsme to navrhli i pro zbývající přílohy nařízení vlády (ostatní platové tabulky) vyjma bezpečnostních sborů a vyjma školství, kde má dohoda jiné parametry,“ upřesnil Jurečka.
Odbory pevné částky odmítly.