Růst platů limituje rozpočet, míní Skopeček. Nacher připomněl nenavýšení u učitelů

Prostor k jednání o růstu platů ve veřejné sféře je omezen prostředky, které má státní rozpočet k dispozici. Před nadcházejícím jednáním s odbory o růstu platů to uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Podle místopředsedy poslaneckého klubu hnutí ANO Patrika Nachera však vláda „nedodržuje zákon“, když nenavýšila platy učitelů na 130 procent průměrné mzdy. O problematice tvorby státního rozpočtu oba politici diskutovali v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou.
Vláda a odbory mají poslední pokus k dosažení dohody o zvýšení platů ve veřejné sféře. Kabinet nabídl zvýšení tarifních platů u školních kuchařek či úředníků o sedm procent, u sociálních pracovníků či zdravotníků pracujících ve státních nemocnicích o procent pět. Odbory chtějí podstatně více.
Skopeček doufá, že k dohodě mezi kabinetem a odbory dojde – obdobně jako v minulých letech. Prostor na straně vlády je však podle něj omezen prostředky, které má státní rozpočet k dispozici. Bude se také dívat na to, jakým způsobem se vyvíjí mzdy v ekonomice. „Asi by nebylo dobré, aby platy ve státním, ve veřejném sektoru rostly nějakým způsobem nadměrně oproti sektoru soukromému,“ nastínil.
Odkázal také na to, že mzdy v soukromém sektoru rostly za poslední kvartál „velmi nadprůměrně“. Naznačil, že s ohledem na růst ve výši zhruba sedmi procent by mělo být „správné číslo“ ve veřejném sektoru zhruba pět procent. To dle něj nyní nabízí i vláda.
„Vždycky tam partner přijde s nějakým maximálním požadavkem a počítá s tím, že odejde a ze sta procent neuspěje. To je princip nějakého jednání,“ zhodnotil rokování s odboráři Nacher. Konkrétní čísla však zmiňovat nechtěl. Vládu ale obvinil, že dle něj v případě platů učitelů „nedodržuje zákon“.
„Schválil se vládní návrh zákona, pro který jsme hlasovali i my, že by učitelé měli mít 130 procent průměrné mzdy, a to se dneska neděje,“ soudí opoziční politik. Vládě vytkl, že v některých oblastech na jistých věcech lpí – například na výdajích na obranu prý i za cenu efektivity. Právě tímto přístupem kabinet dle Nachera nedodržuje zákon.
„To, že se těch 130 procent nepodařilo, je pravdou. (…) Na straně druhé učitelé dostávali za této vlády platy navíc,“ reagoval Skopeček. Podotkl, že rostl i rozpočet resortu školství. Nacher poukázal na to, že v absolutních hodnotách jdou sice platy učitelů nahoru, procentuálně však klesají.
Jednání o rozpočtu
Skopeček připomenul, že vláda musí do konce září ze zákona poslat rozpočet (na příští rok) Poslanecké sněmovně. „Jestli někde budeme muset přidat, tak jiný ministr bude muset ze své kapitoly ubrat, to je jasné,“ popsal problematiku tvorby rozpočtu na jednotlivých resortech. Jednání však dle něj probíhá ve vládě za zavřenými dveřmi, v předcházejícím volebním období prý ministři u tehdejší šéfky resortu financí Aleny Schillerové a expremiéra Andreje Babiše (oba ANO) dle Skopečka „žmoulali čepici“.
Nacher opáčil, že takový zvyk byl už v roce 1993 za dob vlády Václava Klause (tehdy ODS). „ (Ministr financí) Zbyněk Stanjura (ODS, pozn. red.) z toho udělal tajnou věc, výhodou mělo být, že už potom bude rozpočet domluven a pak už o něm bude meritorně jednat ve sněmovně,“ prohlásil. Benefit tam však dle Nachera není, neboť loni prý dávali ke státnímu rozpočtu pozměňovací návrhy i koaliční poslanci.
Podle Skopečka o žádnou netransparentnost nejde. „Vláda dodržuje všechna pravidla, která jsou dána zákonem, co se týče rozpočtového procesu,“ tvrdí. Stanjura dle něj i zaslal technický rozpis kapitol, probíral se s ministry, bude prý veřejný. „Je to naprosto hloupá argumentace,“ myslí si.