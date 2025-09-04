Vláda se s odbory nedohodla na zvýšení platů zaměstnanců veřejné sféry v příštím roce. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) jejich požadavky nejsou reálné. Předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo poukázal na to, že státní zaměstnanci ještě nepokryli kumulovanou inflaci. Diskuzi v Událostech, komentářích, které se účastnili i místopředseda sněmovny Aleš Juchelka (ANO) a šéf Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, moderovala Barbora Kroužková.
Postoj odborů ke zvýšení platů není reálný, míní Jurečka. Ďurčo poukázal na inflaci
„Kumulovaná inflace byla přes třicet procent a zaměstnanci ve státní správě ji ještě zdaleka nemají pokrytou. Je tam propad zhruba dvacet procent,“ řekl Ďurčo. Návrh, který představil ministr Jurečka, je pro odbory nepřijatelný.
Jurečka po jednání vlády s odbory řekl, že koalice odborům nabídla růst tarifních platů o sedm procent pro úředníky, školních kuchařky nebo kulturní pracovníky, kteří spadají do první platové tabulky. Další státní zaměstnanci by si měli polepšit o pět procent. Odbory ale požadují růst o třináct, respektive sedm procent.
„Třináct procent, to jsou opravdu požadavky, které nejsou reálné. Svůj návrh jsem postavil na tom, co se děje v privátní sféře,“ řekl Jurečka. Prohlásil, že ve vyspělých západních zemích rostou platy ve státní sféře o tolik, o kolik rostou mzdy v privátním sektoru. V první platové tabulce přitom chce vláda přidat víc. „Chceme vyrovnat disproporci, která tam vznikla, ale zároveň sledujeme i to, co se děje v privátní sféře,“ poukázal Jurečka.
Ďurčo na opakovanou otázku moderátorky, zda jsou odbory ochotné ustoupit, odpověděl, že nechce vyjednávat přes média. Dodal, že pokud se bude pokračovat v rozhovorech, tak prostor pro jednání určitě bude. „Budeme jednat, počítám v příštích dvou týdnech,“ dodal Jurečka. Připomněl, že v minulém roce se povedlo najít shodu, a deklaroval, že se o shodu snaží i nyní.
Podle Juchelky by mělo dojít k nárůstu o deset procent. „Aby měli diváci představu: v prvním roce, kdy ten člověk nastoupí a nemá ani rok praxe, tak dostane podle první tabulky 13 540 korun,“ přiblížil Juchelka. „To přece není možné,“ prohlásil.
Růst průměrné mzdy
Kroužková se zeptala na růst průměrné mzdy, která v druhém čtvrtletí dosáhla 49 402 korun, a upozornila, že na ni dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou. „Nastavili jsme pravidla pro růst minimální mzdy a růst minimálního zaručeného platu, která jsou svázaná s růstem průměrné mzdy v České republice,“ sdělil Jurečka. Podle něj to pomáhá výrazně více lidem, kteří mají ty nejnižší příjmy, a je to výrazná změna „oproti době, která tady byla předtím“, prohlásil Jurečka.
Pro Juchelku je růst průměrné mzdy dobrá zpráva, ale upozornil, že daný trend není rovnoměrně rozložený mezi všechna odvětví. Uvedl příklad, že ve stavebnictví je růst jedenáct procent, zatímco ve zdravotnictví a sociálních službách je to 5,2 procenta.
