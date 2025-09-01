Opoziční strany kritizují návrh rozpočtu na příští rok, který předložil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová i místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) tvrdí, že předloha neumožňuje reálně hospodařit.
Jako cedník, kritizuje Schillerová návrh rozpočtu
Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na rok 2026 se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun.
Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.
Právě obranyschopnost, bezpečnost a energetická nezávislost patří podle Stanjury mezi priority rozpočtu. „Rozpočet také zachovává sociální smír, mírně zvyšuje úroveň financování vědy a výzkumu, tvoří ho rekordní objem národních investic, a přitom plní všechny zákonné požadavky včetně poklesu strukturálního schodku,“ uvedl ministr.
„Výrazně rostou výdaje na obranu, až na 2,35 procenta HDP,“ komentoval návrh redaktor ČT Petr Vašek. „Druhou velkou položkou, která není v letošním rozpočtu, je devatenáct miliard korun na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech.“
Mezi další priority patří podle něj i zvyšování důchodů a platů učitelů, víc peněz půjde i do zdravotního pojištění, neboť vzroste platba za státní pojištěnce. Výraznější škrty naopak návrh předjímá v resortech dopravy, kultury či zdravotnictví, dodal Vašek.
Opozice: Podle návrhu nelze hospodařit
Schillerová uvedla, že Stanjura předložil vládě návrh státního rozpočtu na příští rok s deficitem desetinásobně vyšším než před covidem (v roce 2019 byl schválen schodek 40 miliard korun, skutečný schodek ke konci roku byl 28,5 miliardy korun – pozn. red.).
Opoziční politička tvrdí, že rozpočet je „děravý jako cedník“ a bez základních dat, která umožňují veřejnou kontrolu a odbornou debatu. „Na Stanjurově rozpočtu na rok 2026 není nejhorší samotná výše deficitu, ale fakt, že podle něj není možné reálně hospodařit," míní šéfka nejsilnějšího opozičního klubu.
Návrh podle ní znamená, že do červených čísel padá systém zdravotní péče, který byl přitom v minusu už loni. „Rozpočet neumožňuje potřebné investice do dopravní a železniční infrastruktury – ty meziročně klesají o 27 procent. Nepočítá se s růstem platů drtivé většiny státních zaměstnanců a celkové investice státu dál padají,“ napsala Schillerová.
Navíc ministerstvo financí podle ní poprvé v historii předložilo rozpočet bez zásadních dat. V dokumentu jí chybí členění příjmů a výdajů podle druhů a odvětví, informace o programovém financování, sešit s mandatorními a kvazimandatorními výdaji a další přílohy, což podle ní oslabuje transparentnost.
Podobně návrh rozpočtu komentoval také Hrnčíř. I podle něj neumožňuje reálné hospodaření. „Zdravotnictví se propadá do deficitu, investice do dopravy klesají dokonce o 27 procent a platy většiny státních zaměstnanců stagnují,“ uvedl.
Podobně jako hnutí ANO také v návrhu postrádá klíčová data, která podle něj dosud ministerstvo financí vždy předkládalo. „Chybí členění příjmů a výdajů, informace o mandatorních výdajích i evropských fondech. Tím se zásadně oslabuje transparentnost a znemožňuje veřejná kontrola vládního hospodaření,“ dodal Hrnčíř.
Ekonomové: Konsolidace skončila
„Kdybychom si odmysleli ty dvě položky – Dukovany a armádu – tak to je pořád schodek skoro 240 miliard korun čili už třeba ve srovnání s plánovaným letošním rozpočtem tam nedochází k téměř žádné změně. Je vidět, že konsolidační úsilí současné vlády v podstatě skončilo,“ uvedl Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.
„Vláda šla opravdu na hranu toho, co jí umožnily zákony. Nevidíme tam nějakou další ambici pokračovat ve fiskální konsolidaci, čemuž se ale v době, kdy máme za měsíc volby a ten rozpočet pravděpodobně dozná ještě změn v příštím roce, nelze zas až tak divit,“ dodal Dominik Rusinko, hlavní ekonom ČSOB Private Banking.