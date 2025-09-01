Prioritami návrhu rozpočtu jsou bezpečnost i energetická nezávislost, řekl Stanjura

Hlavními prioritami návrhu rozpočtu na příští rok jsou podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) obranyschopnost, bezpečnost, energetická nezávislost či udržení sociálního smíru. Plánovaný deficit činí 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný schodek 241 miliard, loni byl 271,4 miliardy korun.
Návrh rozpočtu dle Stanjury obsahuje dvě klíčové položky. „To je investice do Dukovan, tedy energetické nezávislosti, a výdaje na obranu vyšší než dvě procenta HDP,“ ujasnil šéf státní kasy.
Na dotaz, proč resort nepokračuje ve snižování deficitu i v příštím roce, Stanjura odvětil, že strukturální schodek snižuje i pro příští rok. „Například v parametru výše strukturálního salda jsme osmí nejlepší v Evropě,“ prohlásil. Bez zmíněných dvou mimořádných výdajů by byl deficit nižší, než letos, dodal také.
Návrh rozpočtu na příští rok počítá s příjmy 2,094 bilionu korun, meziročně vzrostou o čtyři desetiny procenta. Výši příjmů ovlivní změna pravidel pro zacházení s výnosy z prodeje emisních povolenek, které nově všechny připadnou Státnímu fondu životního prostředí.
Výdaje se ve srovnání s letošním rokem zvýší o 2,3 procenta a dosáhnou 2,38 bilionu. Strukturální schodek, tedy výsledek hospodaření očištěný o vliv hospodářského cyklu a mimořádné výdaje, by měl být 1,75 procenta HDP. Obranné výdaje by měly činit 2,35 procenta HDP, což odpovídá sumě 206,5 miliardy korun.
„Usnesení z března říká, že na obranu má jít minimálně 2,2 procenta HDP. Málokdy se podaří vyčerpat všechny rozpočtované peníze – z objektivních důvodů. Proto je tam ta rezerva,“ vysvětlil šéf státní kasy.