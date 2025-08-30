Země, která má dobré ekonomické ukazatele, by neměla mít deficit odpovídající krizovému stavu, vyjádřil se v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem k předběžnému navrhovanému schodku státního rozpočtu pro příští rok ve výši 280 miliard korun bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Když na něco nemáme, nemůžeme na to dát z kapsy,“ poukázal na některé vysoké výdaje státu a údajně nedostatečné příjmy k jejich pokrytí bývalý předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil.
Rozpočet jak v krizovém stavu, hodnotí navrhovaný deficit Kalousek
„Představte si, že bychom byli v krizi – jaký by byl ten deficit, když máme v dobrých časech 280 miliard,“ ptal se Kalousek s tím, že rozpočtová situace země není podle jeho názoru dobrá. „Pravda je taková, že na své pravidelné výdaje si musíme každý rok půjčit více než 200 miliard. Navíc jsou politiky nastaveny tak, že se to bude zvyšovat, když se s tím nic neudělá,“ podotkl exministr financí.
Důležité je podle Kalouska si nepříznivou situaci přiznat a uvědomit si, že „každý bude muset přinést nějakou oběť,“ aby dobrá byla. Zdůraznil, že jestliže nebudou brzy přijata ozdravná rozpočtová opatření, nebude možné dodržet pravidla rozpočtové odpovědnosti.
Kalousek zkritizoval také konkrétně přístup současné vlády k veřejným financím a způsob, jakým o nich komunikuje s veřejností. „Jestliže už dávno po (plnohodnotné ruské) invazi (na Ukrajinu) na konci března 2023 říkal (premiér Petr) Fiala (ODS), že budou konsolidovat tempem jedno procento hrubého domácího produktu ročně, není to pravda. Jestliže říkají, že ještě letos konsolidují – není to pravda,“ uvedl exministr financí s tím, že situace je dle jeho názoru mnohem horší, než jak to vláda interpretuje.
Podle Kalouska je nutné změnit zákony
Rozpočtová situace není pod kontrolou ani podle Zavadila. Poukazuje přitom na neustále rostoucí výdaje, z nichž některé jsou nutné, avšak financí ve státním rozpočtu pro ně není dostatek. „Obranné náklady budou nutné, Green Deal je věc, která už se dávno měla řešit – neřeší se. To budou další výdaje, o kterých můžeme očekávat, že se do rozpočtu v průběhu několika let dostanou, a mohl bych pokračovat,“ sdělil bývalý odborový předák.
„Všichni se bojí říct, že na to všechno, co chceme zaplatit, potřebujeme zvýšit daně,“ podotýká Zavadil. Důležité je podle jeho názoru při kolektivních vyjednáváních o rozpočtu dosáhnout „socioekonomického optima“. Na opatření, která by rozpočtovou situaci zlepšila, je podle Zavadila ovšem už pozdě.
S tím souhlasí také Kalousek. Připomenul, že 93 procent všech příjmů státu jde na povinné výdaje, a proto je dle něj nutné učinit legislativní kroky. „Vláda, která by myslela vážně, že chce konsolidovat, by musela změnit ty zákony. Změnit zákony buď na výdajové straně, aby z ní vycházely menší mandatorní výdaje, (…) nebo vybírat více daní,“ míní Kalousek.