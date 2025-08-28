Důležitá není jen výdajová stránka, ale také příjmy, vyjádřil se předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula k předběžnému navrhovanému schodku státního rozpočtu ve výši 280 miliard korun s tím, že právě na příjmové stránce státu vidí nedostatky. Za požadavkem o navýšení platů státních zaměstnanců o deset procent si stojí, jednalo by se v rozpočtu v konečném součtu o malou položku, řekl v Interview ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou.
Vyšší výdaje se státu mohou vyplatit, příjmy má podseknuté, míní Středula
„V minulých obdobích měly vlády první návrh rozpočtu hotový už v červnu, tedy před zahájením jednotlivých jednání s resorty, a následně po zveřejnění predikce se finalizovaly. (…) To tato vláda zcela odmítá, takový postup vůbec nedělá,“ uvedl Středula v reakci na to, že vláda musí předložit Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu na příští rok, avšak detaily, včetně toho, kolik v něm přibude financí na platy zaměstnanců ve veřejném sektoru, zatím nejsou jasné. „Příprava rozpočtu v podstatě vypadá jako tajná akce,“ dodal odborový předák.
Podle předběžného návrhu by měl deficit státního rozpočtu činit v příštím roce 280 miliard korun. Jak poukázala moderátorka, vláda deficit obhajuje náklady na dostavbu Dukovan a vyššími výdaji na obranu. Středula to však za dostatečné vysvětlení nepovažuje, problém je podle něj mnohem složitější.
„Měla by nejdříve existovat informace, proč k tam obrovskému schodku dochází. K tomu nedochází pouze kvůli těmto výdajům, ale zejména kvůli tomu, že máme podseknuté příjmy,“ domnívá se Středula. Poukazuje přitom například na zrušení superhrubé mzdy a snižování daní v oblasti nemovitostí, což jsou dle jeho názoru významné faktory, které přispěly k nižším příjmům státu.
Platová otázka v obraně je velmi vážná, míní Středula
Středula zároveň uznává, že některé výdaje mohou být prospěšné, ačkoli schodek státního rozpočtu zvyšují. „Je pravdou, že když použijete finanční prostředky moudře a kontrolovatelně do nějakého typu investic, (…) tak se vám to v budoucnu vrátí. Nelze automaticky jakýkoli výdaj kritizovat, že je špatný jen proto, že zvyšuje deficit,“ sdělil odborový předák. „Když plánujete rozpočet, nemáte se zaměřovat jen na ten jeden daný rok, ale i delší horizont,“ dodal.
„Co se týká obrany, musíme myslet na to, že to není jen vnější obrana, ale také vnitřní obrana, a to se nám začíná docela zhoršovat, protože platová otázka je v tomto případě velmi vážná. Lidé úplně nechtějí jít do bezpečnostních sborů, nejen do armády, ale i k hasičskému záchrannému sboru, vězeňské službě, celníkům, policii – to všechno jsou složky, které musí fungovat,“ okomentoval Středula jeden z podstatných výdajů státního rozpočtu.
Zapomínat by se dle něj ovšem nemělo ani na civilní zaměstnance státu. „My se ve veřejné debatě zaměřujeme na veškeré zaměstnance veřejné správy a služeb, protože jako občané tyto zaměstnance potřebujeme a potřebujeme je mít kvalitní a v takové struktuře, která pomůže ekonomice a občanům,“ zdůraznil šéf odborů.
Deset procent navíc není zásadní zátěž, říká Středula
Právě o platech státních zaměstnanců chce Středula jednat s vládou. Požaduje zvýšení jejich platů o deset procent. Pro státní rozpočet by se přitom dle jeho názoru nemuselo jednat o zásadní zátěž. „Požadavek, který říkají odbory, nám vyjde maximálně na třináct miliard korun a to, co říká vláda, je mezi šesti a devíti miliardami. Musíme řešit celkovou bilanci, ne jen prostý výdaj,“ uvedl Středula.
Zdůraznil, že část prostředků na zvýšení platů se státu vrátí při výběru daní nebo v podobě vyšší spotřeby. Moderátorka poukázala, že podle jiných propočtů by se náklady mohly pohybovat v řádech desítek miliard korun.
Středula také uvedl, že o jednání s vládou usiloval již dříve, avšak doposud k němu nedošlo. „Mělo se začít vyjednávat hned na konci prvního čtvrtletí – to se nestalo. Mezi březnem a červencem uplynulo zbytečně několik měsíců, kdy jsme o tom mohli jednat. Rozpočtový proces už dávno běžel,“ sdělil odborový předák. K jednání by nakonec mělo dojít 3. září, předeslal.
„Věřím tomu, že se dohodneme. Jakmile se nedohodneme, budeme mobilizovat členskou základnu, to je zcela logické,“ odpověděl Středula na otázku moderátorky ohledně dalšího postupu, pokud vláda na požadavky odborů nepřistoupí.