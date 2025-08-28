Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava Šimon Peták ve středu vypověděl kolektivní smlouvu platnou pro zaměstnance do konce roku 2026. Chce aktualizovat její podmínky, protože neodpovídají současným možnostem firmy. Výpověď dostali zaměstnanci den poté, co prodej společnosti potvrdil insolvenční soud. Vyjádřit se musí i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten prodej zatím neschválil.
Kolektivní smlouvu pro zaměstnance Liberty Ostrava vypověděl insolvenční správce
„Důvodem výpovědi kolektivní smlouvy je nutnost aktualizace stávajících podmínek, které neodpovídají současným ekonomickým a provozním možnostem společnosti. Zejména se jedná o délku odstupného. Výše odstupného totiž u dlouhodobě zaměstnaných zaměstnanců může dosáhnout až jedenáctinásobku jejich průměrného výdělku,“ sdělil ve čtvrtek správcův mluvčí Michal Štefl.
Podle Radiožurnál je lhůta výpovědi šest měsíců. Odborový předák Petr Slanina řekl, že odbory výpovědi nerozumí a řeší, jak se situací naložit.
Slezská huť se dostala do dluhů a skončila v konkurzu. Tento týden insolvenční soud schválil správcův návrh na její prodej firmám patřícím někdejšímu ministrovi vnitra Martinu Pecinovi.