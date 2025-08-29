Ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,6 procenta. Statistici tak o dvě desetiny bodu zlepšili původní odhad. Díky tomu i ekonomové přehodnocují prognózy, za celý rok odhadují růst vyšší než dvě procenta. Současný rok do jisté míry podpořilo také nakoupení zásob kvůli americkým clům, druhý půlrok proto může vykazovat nižší hospodářské tempo.
Ekonomika meziročně vzrostla, pomáhají útraty lidí
Navzdory zahraničním rizikům zůstávají prognózy spíš optimistické, ekonomika by podle nich měla přidávat na výkonu. Podle letní předpovědi České národní banky (ČNB) by měl hrubý domácí produkt růst o více než 2,5 procenta, příští rok si má toto tempo udržet. Postupnému oživování tuzemského hospodářství předcházela předloňská stagnace. Ta přerušila zotavování z covidové krize, která vrcholila v roce 2020.
Mezičtvrtletní růst je v rámci EU nadprůměrný
Oproti prvnímu kvartálu ekonomika nakonec posílila o půl procenta, v rámci Evropské unie jde o nadprůměrné číslo. Třeba Německo, které je pro tuzemské firmy největším obchodním partnerem, zveřejnilo mezičtvrtletní propad o tři desetiny procenta. Výrazněji neroste ani Slovensko.
Momentálně ekonomice pomáhá hlavně silná poptávka domácností, které utrácejí více peněz díky růstu reálného příjmu. Kupní síla se podle ekonomů zvyšuje a silná domácí spotřeba tak bude pokračovat. Podle odhadu ČNB letos mzdy rostou o 6,6 procenta, v příštím roce o 5,5 procenta. Při inflaci, která se má držet okolo 2,5 procenta, si domácnosti znovu přilepší. Brzdit zdražování pomáhá také kurz pod dvaceti pěti korunami za euro.
Příznivě se ale na hrubém domácím produktu projevily i průmyslová a stavební výroba. Stavebnictví si od dubna do června připsalo přes šest procent proti loňsku, průmysl zaznamenal růst 2,2 procenta. „Stojí za tím jednoznačně výroba automobilů a velkou dávkou obranný průmysl,“ vysvětlila ekonomka Jana Matesová.