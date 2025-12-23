Macinka potvrdil, že trvá na Turkovi ve vládě


Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se setká s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Filipem Turkem do středy 7. ledna. V tom termínu je v plánu novoroční oběd Babiše s prezidentem Petrem Pavlem, jehož výhrady k Turkovi budou tématem zmíněných jednání. Macinka to sdělil novinářům v Černínském paláci. Turek podle něj zůstává jediným kandidátem strany do čela ministerstva.

Šéf diplomacie podotkl, že ho zarazily některé pasáže vyjádření ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře k pondělní schůzce prezidenta s Turkem: „Nevím, nepřipadá mi to jako komunikace prezidenta republiky, který říká, že není podstatné, co je pravda, podstatné je to, co si myslí někteří lidé nebo někteří voliči,“ reagoval na zprávu Macinka. „Nevím, jestli to mysleli opravdu vážně, protože sestavování vlády je vážný proces. Toto je nějaká dojmologie, kdy někoho označím veřejně za něco, co není, a neberu v potaz to, jestli je to pravda, nebo není, ale beru v potaz, co si o tom myslí někteří lidé. Tak to si myslím, že není správná cesta, kudy bychom měli postupovat.“

Motoristé podle něj na nominaci Turka nadále trvají. Optimální scénář by podle Macinky byl, pokud by Pavel formuloval své výhrady, řekl si, že jeho úloha tím skončila, a nechal rozhodnutí o podobě vlády na premiérovi, který kabinet skládá.

Pavlova kritika

Pavel podle pondělního vyjádření předpokládá, že Babiš Turka na post ministra nenavrhne. Pokud by premiér toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.

„Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti,“ uvedl v pondělí Hrad v tiskové zprávě.

Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za některé výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání, fotografie a videa, na nichž zvedá pravici v gestu připomínajícím nacistický pozdrav či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Macinka potvrdil, že trvá na Turkovi ve vládě

