Pavel se sejde s Turkem. Motoristé na jeho ministerské nominaci trvají

Prezident Petr Pavel v pondělí dopoledne přijme na Pražském hradě poslance Filipa Turka (nestr. za Motoristy). Strana nadále trvá na tom, aby se Turek stal ministrem životního prostředí. Úřad v současnosti vede dočasně ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka.
Pavel nový kabinet vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval před týdnem. Předtím se sešel se všemi kandidáty na ministry kromě Turka, kterému v tom prý zabránily zdravotní problémy. Prezident opakovaně uvádí, že má ke jmenování Turka výhrady například kvůli jeho postoji k právu a pravidlům.
Motoristé přesto trvají na tom, že by se měl Turek stát členem vlády. Předseda poslanců SPD Radim Fiala v neděli v televizi CNN Prima News prohlásil, že pokud jej strana skutečně navrhne premiérovi Andreji Babišovi (ANO), koalice to zpochybňovat nebude a další rozhodnutí bude na prezidentovi.
Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Prezident opakovaně uvedl, že si jen těžko dovede představit nějaký argument, který by jeho dlouhodobě vytvářený názor změnil.
Šéf Motoristů Macinka dříve uvedl, že je připraven resort životního prostředí vést po dobu nezbytně nutnou. Chtěl by, aby vláda byla plně personálně obsazena nejpozději v době, kdy bude žádat sněmovnu o důvěru, tedy do 13. ledna.