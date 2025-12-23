Odvolací soud zrušil trest muži, který sliboval levnější elektřinu

Odvolací Krajský soud v Brně zrušil trest pro bývalého ředitele společnosti Energie pod kontrolou Davida Tejmla, který sliboval obcím, městům nebo školám výhodnější nákup elektřiny. Případem se bude muset znovu zabývat prvoinstanční soud. České televizi to sdělila mluvčí odvolacího soudu Klára Belkovová s tím, že bude třeba doplnit důkazy.
Tejml si podle nepravomocného, nyní zrušeného rozsudku měl odpykat šest let za mřížemi za poškození věřitelů či krácení daní. Podle obžaloby společnost od klientů vybrala zálohy, zůstaly za ní ale pohledávky za více než 240 milionů korun.
Tejmlův obhájce už dříve označil obžalobu za vyfabulovanou.
„Odvolací soud na základě odvolání obžalovaného zrušil napadený rozsudek (...) v odsuzující části, která se týká trestu obžalovaného. Zjištění soudu prvního stupně nejsou úplná a vzhledem k pochybnostem o jejich správnosti je potřeba provést další důkazy,“ uvedla pro ČT mluvčí Belkovová.
„Soud prvního stupně v dalším řízení doplní dokazování podle pokynů odvolacího soudu (...), případně provede další důkazy, pokud se ukáže potřeba,“ dodala mluvčí. Poté prvoinstanční soud znovu rozhodne.