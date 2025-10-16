Nepředložit rozpočet nové sněmovně není nezákonné, říká Zajíčková. Překvapivé, míní Richterová

Současná vláda Petra Fialy (ODS) neplánuje předložit nově zvolené sněmovně státní rozpočet. „Andrej Babiš (ANO) prohlašuje, že ten rozpočet je nepoužitelný. V tom případě, ať nová vláda předloží svůj návrh,“ říká šéfka poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová. Podle znovuzvolené poslankyně Renáty Zajíčkové (ODS) jsou sliby možné koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů „nesplnitelné“. Rozhodnutí nepředložit rozpočet sněmovně je dle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové „překvapivé“. Diskuzi v Událostech, komentářích moderovala Barbora Kroužková.
Česká televize do diskuze zvala také zástupce možné vznikající koalice, ovšem nikdo z hnutí ANO, SPD či Motoristů pozvání nepřijal.
Možná koalice v současné době jedná o programu. Její zástupci už nastínili, že se shodli na nezvyšování daní a odvodů, na prvním zasedání možné vlády údajně odmítnou zavést emisní povolenky pro domácnosti.
Zajíčková podotýká, že podle „článků od ekonomů“ jsou sliby hnutí ANO a dalších možných vládnoucích subjektů nesplnitelné. „Sliby nás budou stát desítky, ne-li stovky miliard ročně. (…),“ upozornila. Zajíčková přitom míní, že nastal trend snižujícího se zadlužování českého státního rozpočtu. „Pokud bychom v tom pokračovali dál, tam bychom se do pěti let dostali k vyrovnanému rozpočtu. To byl plán a doufám, že nastupující politická garnitura v tom bude pokračovat,“ dodala.
Šebelová si prý „ráda počká“ na to, že Motoristé ve vládě do čtyř let zajistí vyrovnaný rozpočet, jak v pořadu Otázky Václava Moravce předestřel předseda strany Petr Macinka. „To považuji za největší úskalí potenciálně vznikající vlády, (…) protože je tady výrazný rozpor s tím, co prohlašuje hnutí ANO, co měli ve svých předvolebních slibech,“ vyjmenovala.
Piráti by dle Richterové „hlavně nerušili některé věci, které jsme původně zavedli společně v konsolidačním balíčku“. Připomněla však, že na poslední schůzi končící sněmovny hlasovali zástupci koalice SPOLU a hnutí STAN – s výjimkou jednoho poslance – pro takzvanou nulovou daň „pro pár nejbohatších“. „Když přijde na konkrétní kroky, tak ODS klidně škrtne příjem do státního rozpočtu, (…) aniž by řekli, čím ty příjmy nahradí,“ doplnila.
Spor o předložení rozpočtu
Podobu rozpočtu na příští rok už sice představil současný kabinet Petra Fialy, sněmovně v novém složení ho však nepředloží. To je dle Šebelové „legitimní rozhodnutí“. „Babiš prohlašuje, že ten rozpočet je nepoužitelný. V tom případě, ať nová vláda předloží svůj návrh,“ vytkla.
Moderátorka Kroužková nicméně podotkla, že v podobných obdobích v minulosti předkládala vláda navržený rozpočet i do nově navolené sněmovny. Tázala se, zda to není nezodpovědné či nezákonné. Otázku nezodpovědnosti Šebelová odmítla. „Je tady možnost rozpočtového provizoria, což je naprostý standard, který se děje při změně vlád a přechodném období,“ uvedla.
Prezident Petr Pavel nicméně zdůraznil, že by „považoval za solidní nenechávat debatu o rozpočtu na příští rok“. Richterová reagovala, že toto je rozhodnutí ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Ten po sněmovních volbách na nový poslanecký mandát nedosáhl. Rozhodnutí nepředložit rozpočet sněmovně je dle Richterové překvapivé, důvody prý nechápe.
Babiš požádal, aby za této situace mohla potenciální vláda řešit rozpočet alespoň s vrchním ředitelem příslušné sekce ministerstva financí Karlem Tyllem. Podle Zajíčkové to bude možné. „Rozpočet, který připravila minulá vláda, leží na ministerstvu financí a oni s ním opravdu mohou pracovat,“ podotkla.
K dotazu moderátorky, zda se „nevytváří poměrně dost nebezpečný precedens“, se Šebelová vyjádřila nesouhlasně. Dle Zajíčkové není krok nezákonný, jde o „přerušení procesu“. Připustila však, že to je nestandardní a může to nastat v momentu, kdy se střídají vlády.
Předseda ANO hovoří o tom, že by „nerad podával trestní oznámení za možné vzniklé škody v tomto období“. Richterová zdůraznila, že je „elementární povinnost“ zvolených politiků a stran, aby přicházeli vysvětlovat voličům své kroky.
