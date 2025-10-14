TOP 09 dostala od hnutí ANO nabídku na vedení sněmovního školského výboru. Kandidátem je dosavadní předseda výboru Matěj Ondřej Havel, uvedl v úterý po jednání s místopředsedkyní ANO Alenou Schillerovou šéf klubu TOP 09 Jan Jakob. Doplnil, že strana bude mít jednoho člena v každém výboru a v každé komisi. Hnutí STAN má mít místopředsedu sněmovny a předsedy výboru pro obranu a pro regionální rozvoj. Pirátům nebyla nabídnuta žádná pozice předsedy výboru či komise.
ŽivěVyjádření Schillerové po jednání se zástupci dalších stran
Jakob poznamenal, že Matěj Ondřej Havel je zkušeným kandidátem, stejně tak by nicméně TOP 09 mohla nabídnout kvalitní kandidáty na vedení téměř každého výboru. Počítá, že nominaci probere klub, striktní termín, kdy by měla být jednání uzavřena, podle něj na schůzce nepadl.
Už minulý týden TOP 09 oznámila, že nebude usilovat o místo ve vedení sněmovny. ANO v pondělí opozici nabídlo dva ze čtyř plánovaných místopředsednických postů. „Lze očekávat, že to bude pro ODS a STAN podle velikosti,“ poznamenal Jakob s tím, že TOP 09 bude jejich nominace respektovat.
STAN má mít místopředsedu sněmovny
Hnutí STAN má mít místopředsedu sněmovny, kterým bude dosavadní ministr vnitra a předseda hnutí Vít Rakušan, uvedl po jednání se Schillerovou ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Dodal, že Starostové mají vést také výbor pro obranu a výbor pro veřejnou správu.
„K tomu ještě řešíme otázku komisí,“ dodal ministr. Koho konkrétního STAN navrhne na předsednické funkce, nechtěl předjímat. Sdělil, že o tom Starostové budou ještě v následujících dnech jednat.
Šéfka klubu STAN Michaela Šebelová uvedla, že Starostové budou do výborů vybírat odborníky a zkušené lidi. Podle Vlčka je zatím jasná jen nominace Rakušana do vedení sněmovny. „Se zbytkem nyní půjdeme dovnitř hnutí. Budeme jednat, hledat nominace a vést debatu o samotném obsazení jednotlivých výborů,“ informoval.
Schůzka se Schillerovou naplnila očekávání STAN z pohledu vedení dolní komory a vedení dvou výborů, řekl Vlček. Hlavně o vedení výboru pro veřejnou správu Starostové dlouhodobě stojí, dodal. „Z té schůzky odcházíme v situaci, kdy myslím, že se pokusíme konstruktivně najít nějakou dohodu,“ doplnil ministr.
Zástupci nejsilnějšího klubu ANO v čele se Schillerovou se v úterý ještě sejdou s představiteli Pirátů, kteří míří do opozice.
TOP 09 nepodpoří Okamuru ve vedení sněmovny
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě obsadí podle plánů ve vedení sněmovny tři místa. Hnutí ANO nominuje na místopředsednickou pozici Patrika Nachera, jenž se má stát prvním místopředsedou dolní komory. Místopředsednické křeslo má připadnout také Motoristům. Předsedou sněmovny by se mohl stát lídr SPD Tomio Okamura.
Jakob sdělil, že Okamura hlasy TOP 09 zcela jistě nedostane. Zdůraznil, že šéf sněmovny má vedle řízení zasedání komory na starosti reprezentaci navenek. „Je to jeden z klíčových ústavních činitelů, ta představa, že v rámci parlamentní demokracie nás reprezentuje Tomio Okamura, mě děsí,“ prohlásil Jakob.
ANO a SPD podle šéfa klubu TOP 09 spojuje do koalice jen to, že si jejich šéfové vzájemně slíbili beztrestnost. Okamura čelí stíhání v případu loňských plakátů hnutí, Babiš v kauze Čapího hnízda. O jejich vydání budou rozhodovat poslanci. „Největší pouto mezi Okamurou a Babišem tkví v tom, že si navzájem slíbili, že se nevydají,“ je přesvědčený Jakob. Příznačné podle něj je, že to má jako šéf mandátního a imunitního výboru hlídat člen ANO. „Samozřejmě to není dobře, je to zpráva pro veřejnost,“ míní.
Opoziční uskupení by měla obsadit předsednické pozice v osmi výborech, stejně tomu bylo v minulém volebním období. ODS má vést tři výbory, hnutí STAN a KDU-ČSL po dvou a TOP 09 jeden. Piráti pravděpodobně nebudou v čele žádného výboru ani komise.