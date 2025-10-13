Nová Poslanecká sněmovna má mít čtyři místopředsedy, oznámil ve videu na Facebooku předseda ANO Andrej Babiš. Místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová v pondělí začne jednat s uskupeními mířícími do opozice, kterým ANO nabízí vedení osmi výborů, tří komisí a jedné stálé delegace.
Babiš navrhuje, aby sněmovna měla čtyři místopředsedy
V končícím období bylo místopředsednických pozic v dolní parlamentní komoře šest. ANO mělo dva, a to Karla Havlíčka a Aleše Juchelku. Funkci místopředsedy sněmovny dále zastávali Věra Kovářová (STAN), Jan Skopeček (ODS), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Olga Richterová (Piráti).
Opozice vedla rovněž osm výborů. V čele šesti z nich stáli zástupci ANO a dvou představitelé SPD. Výborů bylo celkem osmnáct včetně organizačního, kterému vždy předsedá šéf sněmovny.
Z devíti komisí pro kontrolu činnosti zpravodajských služeb, dalších státních institucí či použití odposlechů vedla opozice tři prostřednictvím poslance ANO. Z další pětice komisí, které fungovaly celé volební období, měla v čele opozičního zástupce volební komise, a to Martina Kolovratníka z ANO.
Jednání s Motoristy
Babiš také uvedl, že bude v pondělí s předsedou Motoristů Petrem Macinkou a s čestným prezidentem strany Filipem Turkem jednat v 15:00. Schůzka se bude týkat rasistických postů, které údajně Turek zveřejňoval.
V pátek bude Babiš hovořit se zástupci ochránců přírody o resortu životního prostředí. Některé organizace předem vyzvaly k neobsazení postu zástupcem Motoristů.
Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz sněmovních voleb ANO by měl mít v budoucím kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, Motoristé čtyři. SPD by navíc mělo získat funkci předsedy sněmovny. Tento týden mají začít debaty o vládním programu.