Vláda Petra Fialy (ODS) na úterním zasedání schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí na konci srpna navrhlo rozpočet se schodkem 286 miliard korun, ministři už ale naznačovali že přinejmenším v jeho struktuře udělali změny.
Vláda o rozpočtu rozhodovala v nejzazším možném termínu, Poslanecké sněmovně totiž musí návrh předložit do konce září. Konečná podoba rozpočtu se ovšem velmi pravděpodobně bude lišit, protože o ní bude rozhodovat nová sněmovna.
Opoziční ANO, které je podle průzkumů favoritem voleb, už dalo najevo, že chce rozpočet kabinetu vrátit k přepracování. Dodatečné úpravy rozpočtu by patrně vedly k tomu, že dolní komora nestihne návrh schválit do konce roku. V takovém případě by Česko zahájilo rok v rozpočtovém provizoriu.
S návrhem ministerstva financí nesouhlasilo zejména ministerstvo dopravy, jehož výdaje měly meziročně klesnout o 23,5 procenta na 106,7 miliardy korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) o víkendu sdělil, že v projednávaném návrhu budou o desítky miliard korun vyšší výdaje na dopravní infrastrukturu proti původnímu návrhu.
Vláda projednávala i jiné záležitosti
Na posledním jednání před sněmovními volbami měl kabinet na programu také projednání informací o zřízení Národního kybernetického centra, kterým v březnu pověřil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Ministři jednali rovněž o záměru vložení akcií České exportní banky do Národní rozvojové banky nebo dokumentu o výsledcích studií o současných a očekávaných trendech vodní bilance v povodí řeky Dyje. Zabývali se i programem podpory výzkumu a vývoje pro rozvoj vybraných strategických technologií.