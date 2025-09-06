Hosté nového pořadu Události, komentáře z ekonomiky hovořili o návrhu státního rozpočtu na příští rok, rychlém růstu mezd i strategických investicích, kdy Toyota bude vyrábět v Kolíně elektromobily a čeští zbrojaři naopak v USA proudové motory. Pozvání přijali bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a hlavní ekonom BH Securities a poradce premiéra Štěpán Křeček. Pořad nabídl také rozhovory s prezidentem Toyota Motor Europe Jošihirem Nakatou a se zakladatelkou soukromé školy a spolumajitelkou Dermacolu Věrou Komárovou.
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky řešili rozpočet, mzdy i strategické investice
62 minut
Události, komentáře z ekonomiky jsou novým pořadem, který se na ČT24 bude objevovat o sobotách od 22:00. Každý týden pořad nabídne shrnutí a analýzu nejdůležitějších ekonomických událostí, rozhovory s hosty ve studiu i speciálně připravené reportáže.