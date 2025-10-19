Když se nebude rýsovat nová vláda, můžeme rozpočet znovu předložit, míní Výborný


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
61 minut
Otázky Václava Moravce – 1. část
Zdroj: ČT24

Pokud by se v listopadu po ustavení sněmovny nerýsoval vznik nového kabinetu, současná vláda by mohla návrh rozpočtu znovu předložit, sdělil v Otázkách Václava Moravce ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Nevylučuji to,“ řekl. Patrik Nacher za hnutí ANO, které nyní jedná o vzniku příští vlády s SPD a Motoristy, kabinet obvinil, že nechce předložit realistický rozpočet. Předseda PRO Jindřich Rajchl, jenž byl zvolen za SPD, toto označil za „kopanec občanům“. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib komentoval, že debata mezi nynější a vznikající vládou je nedůstojná.

Vláda Petra Fialy (ODS) rozpočet se schodkem 286 miliard korun schválila ještě před volbami, nová sněmovna se jím ale nemůže začít zabývat. Premiér Fiala řekl, že nevidí důvod k opakovanému poslání rozpočtu do dolní komory. Zdůvodnil to tím, že strany vznikající koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí a budou ho chtít přepracovat. Šéf ANO Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží.

„Bude-li pátého (listopadu) zvoleno vedení sněmovny, je samozřejmě na místě odeslat rozpočet,“ prohlásil v nedělní debatě Výborný a zdůraznil, že hovoří jako předseda KDU-ČSL a jeden člen vlády, nikoliv za celý kabinet, jenž rozhoduje ve sboru. Také dodal, že zákon musí předložit ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Je věcí budoucí vlády a případně Poslanecké sněmovny, pokud zákon pošle současná vláda, aby se strukturou rozpočtu zabývala,“ řekl předseda lidovců ke konkrétnímu obsahu.

„Nemůžu se zbavit dojmu, že tahle vláda jede stylem po nás potopa,“ kritizoval Rajchl. Kabinet podle něj neustále předložení rozpočtu podmiňuje. „Proč si nezasedne teď? Nemusí čekat do 5. listopadu. Může si teď sednout a říct: ano, 5. listopadu to předložíme,“ komentoval navzdory příslibu Výborného.

Předložení rozpočtu by bylo vstřícným gestem, míní Pavel
Prezident Petr Pavel

Aby PRO mohlo uvažovat o změně zákona o rozpočtové odpovědnosti, muselo by rozpočet podle Rajchla nejprve vidět. „Pokud zjistíme, že díra, která se na nás v současné době od pana Stanjury valí, je reálně nikoliv 280, ale 300 miliard, budeme na to muset reagovat,“ oznámil. Postoj Fialova kabinetu označil za kopanec vůči občanům s tím, že rozpočet údajně nechce předat naschvál, aby jim ztížila práci.

„Ten problém je, že my ho teď nevidíme. Tam jsou změny a přesuny minimálně na ministerstvu dopravy, školství. Tím, že ho nevidíme, nevidíme realistický rozpočet,“ reagoval Nacher.

„Mám obavy, že vláda kolem toho tancuje, protože nechce dát realistický rozpočet. Všichni po nás chtějí, abychom se vymezili vůči něčemu, co tu ale není. V tom systému to není,“ uvedl Nacher z ANO, které říjnové sněmovní volby vyhrálo a jehož předseda ovšem dříve prohlašoval, že rozpočet sestaví během dvou hodin.

Rozpočet není uzdravený, ale je na tom lépe než v roce 2021, říká Hampl
Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl

Předseda opozičních Pirátů Hřib v Otázkách Václava Moravce řekl, že debata o rozpočtu mezi nynější a vznikající vládou začíná nabývat nedůstojných rozměrů. „Za mě by 5. listopadu skutečně nejpozději měl být ten zákon znovu schválen a odeslán,“ uvedl.

Hřib je toho názoru, že i když by se v rozpočtu měly odehrát změny, bylo by záhodno ho nejprve schválit a následně upravovat, aby nedošlo na rozpočtové provizorium.

23 minut
Otázky Václava Moravce - 2. část
Zdroj: ČT24

Situace se evidentně změnila, říká Rakušan

Také vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan v neděli prohlásil, že Fialova vláda by mohla být ochotná se bavit o tom, v jaké formě předloží rozpočet na příští rok, pokud nový kabinet nevznikne ani v prosinci či lednu. V Partii na CNN Prima News řekl, že vznikající koalice chtěla mít do měsíce hotová vyjednávání, zatím se ale jen pere o funkce, posty a personálie a je v krizi, ještě než vznikla.

„Evidentně se situace změnila, budeme se bavit o tom, aby tato vláda dostála veškeré své odpovědnosti,“ uvedl Rakušan.

Místopředseda ANO Karel Havlíček míní, že vláda svým odmítáním opakovaného předložení rozpočtu nové sněmovně porušuje zákon a chová se arogantně. „Je to arogance, kterou jsem snad ještě nezažil,“ kritizoval vPartii.

Vznik nové vlády podle Havlíčka není jen v rukou ANO, SPD a Motoristů, vliv mají třeba i prezident a zákonné lhůty. „Vy musíte sloužit do posledního dne,“ vzkázal dosluhující vládě. ANO podle něj na své podobě rozpočtu pracuje, ale bez ministerských aparátů to musí dělat „na koleni“.

Politici si často hledí jen výdajů a opomíjejí příjmovou stranu rozpočtu, míní Rusnok i Švejnar
Jiří Rusnok a Jan Švejnar

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) očekává, že v případě předložení rozpočtu by se v nové sněmovně začal odehrávat cirkus a trapné cvičení, kdy budoucí vláda bude říkat, že všechno v návrhu je špatně. „Neměla by spíš říct, co v tom rozpočtu chtějí? Mnohem víc než to, co máme dělat, bych chtěla slyšet, co chtějí dělat oni,“ uvedla v Partii.

Předseda Motoristů Petr Macinka v Partii řekl, že vláda dělá naschvály a je nutné rozpočet projednávat, i když je „vylhaný a podvodný“. „Budeme na něm muset hodně odpracovat,“ podotkl Macinka. Věří, že nebude nutné měnit zákon o rozpočtové odpovědnosti a měnit schodek rozpočtu.

Výběr redakce

Netanjahu nařídil armádě tvrdou odplatu za útok v Rafahu

Netanjahu nařídil armádě tvrdou odplatu za útok v Rafahu

10:47Aktualizovánopřed 10 mminutami
Když se nebude rýsovat nová vláda, můžeme rozpočet znovu předložit, míní Výborný

Když se nebude rýsovat nová vláda, můžeme rozpočet znovu předložit, míní Výborný

před 13 mminutami
Demonstranti v Praze odmítají Motoristy v čele resortu životního prostředí

Demonstranti v Praze odmítají Motoristy v čele resortu životního prostředí

před 1 hhodinou
Izrael identifikoval obě těla předaná v sobotu Hamásem

Izrael identifikoval obě těla předaná v sobotu Hamásem

07:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hřib chce v opozici jednat o rozdělení šéfů sněmovních výborů

Hřib chce v opozici jednat o rozdělení šéfů sněmovních výborů

před 1 hhodinou
Byznys kolem mazlíčků roste. Chovatelé utrácejí za prvotřídní péči i kvalitní krmivo

Byznys kolem mazlíčků roste. Chovatelé utrácejí za prvotřídní péči i kvalitní krmivo

před 2 hhodinami
Papež svatořečil sedm lidí včetně bývalého satanisty

Papež svatořečil sedm lidí včetně bývalého satanisty

před 3 hhodinami
Desetina stanic hlásí rekordně nízké teploty

Desetina stanic hlásí rekordně nízké teploty

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Když se nebude rýsovat nová vláda, můžeme rozpočet znovu předložit, míní Výborný

Pokud by se v listopadu po ustavení sněmovny nerýsoval vznik nového kabinetu, současná vláda by mohla návrh rozpočtu znovu předložit, sdělil v Otázkách Václava Moravce ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Nevylučuji to,“ řekl. Patrik Nacher za hnutí ANO, které nyní jedná o vzniku příští vlády s SPD a Motoristy, kabinet obvinil, že nechce předložit realistický rozpočet. Předseda PRO Jindřich Rajchl, jenž byl zvolen za SPD, toto označil za „kopanec občanům“. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib komentoval, že debata mezi nynější a vznikající vládou je nedůstojná.
před 13 mminutami

Demonstranti v Praze odmítají Motoristy v čele resortu životního prostředí

Lidé na Hradčanském náměstí v Praze protestují proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy. Podle kritiků by to ohrozilo ochranu přírody. Demonstraci svolalo několik ekologických a občanských iniciativ. Šéf Motoristů a možný kandidát na vedení resortu Petr Macinka obavy ekologů odmítá.
před 1 hhodinou

Hřib chce v opozici jednat o rozdělení šéfů sněmovních výborů

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib chce jednat s ostatními stranami budoucí opozice o rozdělení předsedů sněmovních výborů. Piráti podle nabídky vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů nemají vést žádný z výborů, popírá to podle nich zvyklosti a zásady poměrného zastoupení. Řekl to v Otázkách Václava Moravce, kde se šéf lidovců Marek Výborný odkázal na rozhodnutí vítěze voleb. Jednotlivé posty si dle pokynů ANO mohou mezi sebou měnit jen strany koalice SPOLU, dodal.
před 1 hhodinou

Byznys kolem mazlíčků roste. Chovatelé utrácejí za prvotřídní péči i kvalitní krmivo

Útraty za domácí zvířata rostou. Jen psů žije v českých domácnostech podle odhadu veterinářů přes dva a půl milionu a díky poptávce se byznys rychle rozvíjí. Chovatelé utrácejí třeba za nové léčebné metody nebo za kvalitnější krmivo. Vznikají také nové projekty – třeba šicí dílny psích obleků, salony, nebo dokonce lázně. Stále populárnější je i placené venčení a hlídání.
před 2 hhodinami

Desetina stanic hlásí rekordně nízké teploty

Nedělní ráno bylo na mnoha místech Česka mrazivé. Rekordní minimum zaznamenalo 17 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň třicet let. Nejnižší teplotu naměřili na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus deset stupňů Celsia. V případě této stanice ale o nový rekord nešlo, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V dalších dnech se má oteplit.
před 5 hhodinami

Policisté na dálnicích řeší desítky jízd v protisměru ročně

Tři minuty stačily policistům na to, aby v pondělí zastavili auto jedoucí po dálnici D35 u Přáslavic v protisměru. Pětatřicetiletý řidič dostal pokutu 5,5 tisíce korun a šest trestných bodů. Ročně řeší hlídky desítky takových případů. Minulý rok způsobila auta v protisměru na dálnici osmnáct nehod, jeden člověk zemřel.
před 5 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky hovořili o zestátnění ČEZu a hypotékách

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky řešili jeden z plánů vítěze voleb ANO – zestátnění energetické společnosti ČEZ. Debatovali o tom ekonom Radim Dohnal a výkonný ředitel Svazu energetiky Josef Kotrba. Pořad se zabýval také hypotékami. O tom, jak se posunula jejich role pro domácnosti, hovořili předsedkyně skupiny Dostupné bydlení Martina Sieber, člen dozorčí rady Asociace pro rozvoj nemovitostí Jan Sadil a generální ředitelka Modré Pyramidy Monika Truchliková.
před 6 hhodinami

„Praha je mimořádné město.“ Plácido Domingo zazpíval v Rudolfinu

Španělský operní pěvec Plácido Domingo měl v týdnu koncert v pražském Rudolfinu. Publiku zazpíval mimo jiné výběr nejslavnějších árií. Doprovázel ho symfonický orchestr Českého rozhlasu. Do Česka se Domingo vrací opakovaně, poprvé tu vystoupil v prosinci roku 1990. Koncertem tehdy vyjádřil podporu svobodnému Československu. „Praha je mimořádné město, moc se mi líbí její krásné paláce, harmonické spojení různých stylů, které odráží různé kultury v průběhu staletí. Praha je jedno z mých oblíbených měst na světě. Jezdím sem zpívat a dirigovat a užívám si krásy tohoto města,“ sdělil slavný pěvec v rozhovoru pro ČT.
před 7 hhodinami
Načítání...