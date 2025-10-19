Když se nebude rýsovat nová vláda, můžeme rozpočet znovu předložit, míní Výborný

Pokud by se v listopadu po ustavení sněmovny nerýsoval vznik nového kabinetu, současná vláda by mohla návrh rozpočtu znovu předložit, sdělil v Otázkách Václava Moravce ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Nevylučuji to,“ řekl. Patrik Nacher za hnutí ANO, které nyní jedná o vzniku příští vlády s SPD a Motoristy, kabinet obvinil, že nechce předložit realistický rozpočet. Předseda PRO Jindřich Rajchl, jenž byl zvolen za SPD, toto označil za „kopanec občanům“. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib komentoval, že debata mezi nynější a vznikající vládou je nedůstojná.
Vláda Petra Fialy (ODS) rozpočet se schodkem 286 miliard korun schválila ještě před volbami, nová sněmovna se jím ale nemůže začít zabývat. Premiér Fiala řekl, že nevidí důvod k opakovanému poslání rozpočtu do dolní komory. Zdůvodnil to tím, že strany vznikající koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí a budou ho chtít přepracovat. Šéf ANO Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží.
„Bude-li pátého (listopadu) zvoleno vedení sněmovny, je samozřejmě na místě odeslat rozpočet,“ prohlásil v nedělní debatě Výborný a zdůraznil, že hovoří jako předseda KDU-ČSL a jeden člen vlády, nikoliv za celý kabinet, jenž rozhoduje ve sboru. Také dodal, že zákon musí předložit ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
„Je věcí budoucí vlády a případně Poslanecké sněmovny, pokud zákon pošle současná vláda, aby se strukturou rozpočtu zabývala,“ řekl předseda lidovců ke konkrétnímu obsahu.
„Nemůžu se zbavit dojmu, že tahle vláda jede stylem po nás potopa,“ kritizoval Rajchl. Kabinet podle něj neustále předložení rozpočtu podmiňuje. „Proč si nezasedne teď? Nemusí čekat do 5. listopadu. Může si teď sednout a říct: ano, 5. listopadu to předložíme,“ komentoval navzdory příslibu Výborného.
Aby PRO mohlo uvažovat o změně zákona o rozpočtové odpovědnosti, muselo by rozpočet podle Rajchla nejprve vidět. „Pokud zjistíme, že díra, která se na nás v současné době od pana Stanjury valí, je reálně nikoliv 280, ale 300 miliard, budeme na to muset reagovat,“ oznámil. Postoj Fialova kabinetu označil za kopanec vůči občanům s tím, že rozpočet údajně nechce předat naschvál, aby jim ztížila práci.
„Ten problém je, že my ho teď nevidíme. Tam jsou změny a přesuny minimálně na ministerstvu dopravy, školství. Tím, že ho nevidíme, nevidíme realistický rozpočet,“ reagoval Nacher.
„Mám obavy, že vláda kolem toho tancuje, protože nechce dát realistický rozpočet. Všichni po nás chtějí, abychom se vymezili vůči něčemu, co tu ale není. V tom systému to není,“ uvedl Nacher z ANO, které říjnové sněmovní volby vyhrálo a jehož předseda ovšem dříve prohlašoval, že rozpočet sestaví během dvou hodin.
Předseda opozičních Pirátů Hřib v Otázkách Václava Moravce řekl, že debata o rozpočtu mezi nynější a vznikající vládou začíná nabývat nedůstojných rozměrů. „Za mě by 5. listopadu skutečně nejpozději měl být ten zákon znovu schválen a odeslán,“ uvedl.
Hřib je toho názoru, že i když by se v rozpočtu měly odehrát změny, bylo by záhodno ho nejprve schválit a následně upravovat, aby nedošlo na rozpočtové provizorium.
Situace se evidentně změnila, říká Rakušan
Také vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan v neděli prohlásil, že Fialova vláda by mohla být ochotná se bavit o tom, v jaké formě předloží rozpočet na příští rok, pokud nový kabinet nevznikne ani v prosinci či lednu. V Partii na CNN Prima News řekl, že vznikající koalice chtěla mít do měsíce hotová vyjednávání, zatím se ale jen pere o funkce, posty a personálie a je v krizi, ještě než vznikla.
„Evidentně se situace změnila, budeme se bavit o tom, aby tato vláda dostála veškeré své odpovědnosti,“ uvedl Rakušan.
Místopředseda ANO Karel Havlíček míní, že vláda svým odmítáním opakovaného předložení rozpočtu nové sněmovně porušuje zákon a chová se arogantně. „Je to arogance, kterou jsem snad ještě nezažil,“ kritizoval vPartii.
Vznik nové vlády podle Havlíčka není jen v rukou ANO, SPD a Motoristů, vliv mají třeba i prezident a zákonné lhůty. „Vy musíte sloužit do posledního dne,“ vzkázal dosluhující vládě. ANO podle něj na své podobě rozpočtu pracuje, ale bez ministerských aparátů to musí dělat „na koleni“.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) očekává, že v případě předložení rozpočtu by se v nové sněmovně začal odehrávat cirkus a trapné cvičení, kdy budoucí vláda bude říkat, že všechno v návrhu je špatně. „Neměla by spíš říct, co v tom rozpočtu chtějí? Mnohem víc než to, co máme dělat, bych chtěla slyšet, co chtějí dělat oni,“ uvedla v Partii.
Předseda Motoristů Petr Macinka v Partii řekl, že vláda dělá naschvály a je nutné rozpočet projednávat, i když je „vylhaný a podvodný“. „Budeme na něm muset hodně odpracovat,“ podotkl Macinka. Věří, že nebude nutné měnit zákon o rozpočtové odpovědnosti a měnit schodek rozpočtu.
