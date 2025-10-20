Zda zaslat rozpočet do sněmovny, vyhodnotí vláda v listopadu


Vláda na začátku listopadu vyhodnotí aktuální situaci a rozhodne se, jestli má smysl do sněmovny znovu posílat návrh státního rozpočtu na rok 2026. Na síti X to v pondělí uvedl končící premiér Petr Fiala (ODS). Naléhá na to ANO, které s SPD a Motoristy sobě sestavuje nový kabinet a tvrdí, že to nařizuje zákon. Současná vláda to dosud považovala za zbytečné a připomínala, že strany sestavující kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly.

„Stávající vláda počátkem listopadu nepochybně vyhodnotí aktuální situaci s ohledem na časový horizont vzniku nové vlády a rozhodne se, zdali bude mít smysl poslat připravený rozpočet znovu k projednání. Do té doby jde jen o odvádění pozornosti od problému sestavování Babišovy vlády a o snahu zamlžit fakt, že hnutí ANO nemá v ruce to, co slibovalo před volbami,“ uvedl Fiala.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na X připomněl, že pokud vláda znovu pošle návrh rozpočtu do sněmovny, poslanci mohou v prvním čtení buď schválit příjmy, výdaje a saldo a dál řešit pouze vnitřní strukturu rozpočtu, nebo návrh zcela odmítnout a vrátit vládě.

„V případě schválení ukáže neschopnost předložit vlastní návrh rozpočtu, přestože jsme ještě před několika týdny ve volební kampani opakovaně od hnutí ANO slyšeli, jak je rozpočet špatný a deficit nepřijatelně vysoký. V případě vrácení rozpočtu vládě se ukáže, že celý křik kolem opakovaného zaslání rozpočtu sloužil jen k odvádění pozornosti, vytváření zástupných témat a bude to znamenat fakticky návrat do dnešního stavu, kdy ve sněmovně není návrh rozpočtu 2026,“ uvedl Stanjura.

Fiala zdůraznil, že v současnosti nehrozí žádné škody kvůli tomu, že sněmovna vzniklá po volbách návrh rozpočtu k projednání nedostala. Upozornil na to, že se dosud neuskutečnila ustavující schůze, po které se teprve mohou poslanci návrhy zákonů zabývat. Ustavující schůzi sněmovny svolal prezident Petr Pavel na první listopadový týden.

Většina Fialovy vlády by byla pro opětovné předložení rozpočtu, když se nebude rýsovat nový kabinet
Pokud se nepodaří schválit státní rozpočet do konce roku, Česko začne příští rok hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku. ANO varuje, že by takový stav komplikoval investice do dopravní infrastruktury. Česko naposledy fungovalo v rozpočtovém provizoriu na počátku roku 2022.

Fialova vláda poslala návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun do sněmovny na konci září. Mezitím se uskutečnily volby, návrhem se proto noví poslanci zabývat nemohou. Návrh znamená prohloubení schodku proti letos plánovaným 241 miliardám korun.

