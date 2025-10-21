Muž, který ofotil Turkovy příspěvky, je ochotný dosvědčit jejich autenticitu policii

Motorostický novinář Vojtěch Dobeš a někdejší kamarád nově zvoleného poslance Filipa Turka udělal printscreeny příspěvků z Facebooku čestného prezidenta Motoristů. Původně chtěl zůstat v anonymitě, nakonec v rozhovoru pro Deník N popisuje, jak vznikly a proč se rozhodl vystoupit veřejně. Autenticitu Turkových příspěvků je ochoten dosvědčit i policii, řekl.
Turek podle Deníku N opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana zároveň podala trestní oznámení.
S Turkem se Dobeš zná od roku 2006 a seznámili se díky zálibě v amerických autech značky Jaguar. „Vídali jsme se párkrát do roka, hlavně v druhé polovině nultých let. Bavili jsme se ale většinou o autech, politice jsme se spíš vyhýbali,“ říká v rozhovoru novinář.
Až donedávna byli kamarádi. Kvůli špatné zkušenosti s nákupem auta a nástupem Turkových politických ambicí se jejich vztah rozpadl. „Někde mezi roky 2022 a 2023 jsem začal vnímat, že se Filip vážně začíná brát jako ‚vůdce‘ a že to, co dřív říkal v nadsázce, přerůstá v reálné politické ambice,“ uvedl Dobeš.
Do otevřeného sporu se muži dostali až letos v dubnu. Dobeš komentoval na sociální síti Turkovu loňskou schůzku se zástupci íránského režimu. Turek pak ve svém postu označil Dobeše za konspirátora a dřívějšího kamaráda a zeptal se, zda mu někdo ze čtenářů „může dát pěstí“, než na to sám najde čas.
Volby do Evropského parlamentu
Dobeš ale ofotil Turkovy příspěvky už v době loňských voleb do Evropského parlamentu. „Řekl jsem si: Opravdu má tenhle člověk s takovouhle názorovou historií reprezentovat tuto zemi v Evropě?“ vysvětluje motoristický novinář, proč je pořídil.
Tehdy už podle něj bylo jasné, že Motoristé pod Turkovým vedením budou kandidovat do sněmovny. „Pamatoval jsem si několik konkrétních postů nebo Filipových období, například hlášení se k Mussolinimu. Věděl jsem, že takové věci psal na Facebook. Takže když jsem se vrátil z baru, někdy těsně před půlnocí jsem si sedl k počítači – první screenshot má čas 23:41,“ vzpomíná Dobeš.
Nechtěl jsem to zveřejňovat, uvedl novinář
Printscreeny postů si ukládal do souboru na svém disku, který nasdílel kamarádovi a on část z nich zveřejnil. „Na následující rok a čtvrt, tedy až do předminulého týdne, jsem ten soubor úplně pustil z hlavy. Moje role skončila tím, že jsem si chtěl udělat screenshoty a někomu je poslat. Dál jsem to nebral jako svůj problém, protože sám jsem to zveřejňovat nechtěl,“ sdělil dále Dobeš v rozhovoru s tím, že do sporu s Turkem se nechtěl pouštět.
Nakonec se ale novinář rozhodl odtajnit svou identitu i kvůli obavám o svoji bezpečnost. „Rozhodl jsem se k těm screenshotům veřejně přihlásit, protože ve chvíli, kdy jsem s touhle věcí veřejně spojen, by to mohlo působit jako odrazující faktor. Kdyby pak došlo k nějakému napadení nebo něčemu takovému, povedou jasné stopy někam k Filipu Turkovi nebo jeho příznivcům. Proto mi připadalo rozumnější se k tomu přihlásit veřejně,“ vysvětlil Dobeš pro Deník N.
Některé z jím pořízených příspěvků kolovaly po sociálních sítích a právě díky nim se Deníku N podařilo Dobeše po volbách vypátrat a po ověření pravosti i některé z Turkových výroků publikovat. Novinář je ochotný i dosvědčit autenticitu příspěvků policii, která je prověřuje.