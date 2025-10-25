Zástupci vznikající vlády budou jednat o vědě a digitalizaci

Zástupci ANO, SPD a Motoristů budou o víkednu jednat o programu budoucí vlády pro vědu a digitalizaci. Strany v uplynulých dnech diskutovaly o prioritách v oblastech, které odpovídají jednotlivým ministerstvům. Programové prohlášení mají podle místopředsedy ANO Karla Havlíček hotové zhruba z 95 procent.
S dohodnutými programovými prioritami by se měl o víkendu seznámit také předseda ANO a pravděpodobně budoucí premiér Andrej Babiš. V pátek se vrátil z dovolené. S výsledky vyjednávání o budoucí vládě pak Babiš v pondělí seznámí prezidenta Petra Pavla.
ANO, SPD a Motoristé jednali o jednotlivých agendách každodenně od pondělí. „Udělali jsme obrovský kus práce. Cíl je jasný, abychom měli v neděli do večera hotovo,“ uvedl v pátek Havlíček. Kdyby ale bylo přece jen nutné nějakou záležitost dojednat, mohou se strany sejít znovu, dodal.
Už dříve se strany dohodly na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít šestnáct členů včetně premiéra. Vznikající koalice ale žádné kandidáty do vlády výslovně nepotvrdila. V kabinetu má mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé.
ANO bude mít vedle premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.