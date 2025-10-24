SPD chce vystoupení z WHO, řekl před jednáním o koaličním programu Okamura


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT24

ANO, SPD a Motoristé v pátek pokračují ve vyjednávání o programu možné budoucí vládní koalice. Nejprve se věnují kultuře. Následně se budou zabývat diplomacií. První místopředseda ANO Karel Havlíček v pátek ráno upřesnil, že o víkendu budou subjekty pracovat na programu pro vědu a digitalizaci. Předseda SPD Tomio Okamura před jednáním sdělil, že SPD chce, aby Česko vystoupilo ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

Víkendové rozhovory o kapitolách vědy a digitalizace by podle Havlíčka měly jednání o programu ukončit. „Jak věda, tak digitalizace nebudou mít svůj resort, ale považujeme je za naprosto zásadní aktivity, takže rozhodně se tomu ještě budeme věnovat a spíše to bude asi možná po menších skupinkách,“ přiblížil.

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová řekla, že předseda hnutí Andrej Babiš se o víkendu s programem podrobně seznámí. „Určitě k tomu bude ještě mít nějaké připomínky,“ uvedla. Bude podle ní na Babišovi, jakým způsobem bude program prezentovat prezidentovi Petru Pavlovi, s nímž se má sejít v pondělí.

Vyjádření politiků před jednáním o programu budoucí vlády

Křesla ministrů kultury a zahraničí, jejichž agendy jsou předmětem pátečních jednání, mají podle dohody připadnout Motoristům. Možní nominanti strany, jimiž by mohli být Oto Klempíř a Filip Turek, přitom čelí kritice. Proti nominaci zástupce Motoristů na ministerstvo kultury se otevřeným dopisem ohradily stovky umělců, podle nichž by se strana mohla snažit o politickou kontrolu umělecké produkce. Klempíř v reakci veřejnost požádal, aby lidé počkali na program. Možný adept na post šéfa diplomacie Turek zase čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům, které měl údajně psát na sociálních sítích.

V kultuře jsou třeba investice, shodují se subjekty

Prvním tématem pátečních jednání je kultura. Ve svých volebních programech slibovaly všechny tři strany, které jednají o nové vládě, v oblasti kultury změny televizních a rozhlasových poplatků. ANO a SPD zmiňovaly jejich úplné zrušení. Veřejnoprávní média, Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo), by platily ze státního rozpočtu. Takovou možnost odmítali Motoristé. ANO by chtělo také sloučení ČT a ČRo do jednoho veřejnoprávního mediálního subjektu. SPD usiluje o spojení ČT, ČRo a ČTK do jediné státem placené zpravodajské instituce.

Klempíř před jednáním sdělil, že „kultura je naše národní zlato a musíme se o něj starat“. Mezi priority Motoristů v této oblasti podle něho patří zejména dostatek peněz na kulturu. „Chceme, aby byla hezky zafinancovaná,“ dodal. Financování kultury je důležité i podle předsedy strany Petra Macinky, který rovněž zdůraznil potřebu investic.

ANO jednalo s Motoristy a SPD o programových prioritách
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová a místopředseda Karel Havlíček po jednání ANO s Motoristy a SPD

Investice zmínil také Havlíček, podle něhož by kultura neměla být v nové vládě otloukánkem. Důležité podle něho je, aby se udržely klíčové instituce. „A teď se nebavíme jenom o těch velkých známých, ale kultura je i o obrovském množství různých menších nezávislých organizací, které jsou do značné míry spojeny třeba i s podnikatelským prostředím,“ řekl místopředseda ANO.

Okamura při příchodu na jednání řekl, že v kulturní oblasti chce hnutí, aby bylo dost peněz na podporu divadel, filmu, literatury či rekonstrukce památek. „Také chceme, aby státní podpora kultury nebyla založená na nějaké ideologii, ale rovných podmínkách pro všechny,“ dodal. Zopakoval také, že SPD chce zrušit koncesionářské poplatky a sloučit Českou televizi a Český rozhlas.

Na ukotvení Česka v EU a NATO se nic nemění, řekl Havlíček

Páteční jednání zakončí oblast diplomacie, ve které strany považují shodně za prioritu rozvoj vztahů se státy Visegrádské skupiny (V4). Shodují se i v pragmatičtějším přístupu k zahraniční politice. Zatímco ANO a Motoristé jasně deklarují zakotvení Česka v Severoatlantické alianci i Evropské unii, SPD je ke členství v obou uskupeních kritičtější. Havlíček ovšem už před jednáním zdůraznil, že na pevném ukotvení Česka v EU a NATO se nic nemění.

„Je pravda, že geopolitická situace se zásadním způsobem změnila a je fakt, že důležitá rozhodnutí na evropské úrovni jsou dnes závislá na rozhodnutí premiéra a jeho týmu,“ sdělil dále Havlíček, podle něhož je ale důležitá i pozice šéfa diplomacie. „Vnímáme pozici ministra zahraničních věcí jako nejen reprezentativní, ale jako člověka, který bude určovat směr. Nejen v rámci zahraniční politiky v Evropě, ale i mimo Evropu. Takže to rozhodně není něco, co bychom podceňovali,“ uvedl.

ANO se dohodlo na rozdělení resortů s Motoristy a SPD v případné vládě
Andrej Babiš

Havlíček také zopakoval, že strany aktuálně neřeší personální obsazení resortů, zároveň doplnil, že platí obsazení křesla ministra zahraničí zástupcem Motoristů. Turek, který je jedním z adeptů strany na tento post, při příchodu na jednání potvrdil, že o personálním obsazení resortů se v pátek hovořit nebude. Dodal ovšem, že Motoristé mají na každé ministerstvo několik nominantů.

Okamura před jednáním zdůraznil, že SPD chce okamžitě začít pracovat na pokračování V4. Za zásadní označil také to, aby se nerušilo právo veta členských zemí EU. „Nechtěli bychom, aby se Česká republika podřizovala direktivám a nařízením Evropské unie,“ prohlásil. Česko by podle něj také mělo vést aktivní mírovou politiku.

Macinka vidí jako prioritu v zahraniční politice opravení vztahů se zeměmi V4. „Ale jinak si myslím, že k žádné změně toho dosavadního zahraničněpolitického směřování České republiky určitě nedojde,“ avizoval. Šéf Motoristů se vyjádřil i k Ukrajině, která se brání před ruskou agresí. „Ukrajina je napadenou zemí, takže myslím, že naší povinností je pomáhat. Ukrajinci nebojují, protože by to sami chtěli, ale protože někdo nastartoval tanky a přijel s nimi do jejich země a začal raketami ostřelovat jejich hlavní město. To myslím, že vidí úplně každý,“ poznamenal.

Vláda ANO nebude dávat Ukrajině peníze z rozpočtu na zbraně, řekl Babiš
Výroba munice v německé společnosti Rheinmetall

Dosavadní jednání se podle subjektů obešla bez zásadních rozporů

V pondělí se představitelé tří stran věnovali financím, průmyslu a obraně a podle jejich zástupců žádné zásadní překážky nenašli. Po úterním jednání představitelé ANO ohlásili shodu ve zdravotnictví a sociálních věcech, v zemědělství podle nich nebyl žádný zásadní rozpor.

Ve středu debatovali o školství, dopravě a vnitru, následně mimo jiné oznámili, že se shodli na zásadní revizi inkluze ve školství. Shodu mají i na růstu platů příslušníků bezpečnostních sborů.

Ve čtvrtek zástupci ANO deklarovali shodu stran na zrychlení stavebního řízení, v oblasti justice pak chtějí například zpřísnění některých trestů či řešit vzdělávání soudců. Podle šéfa Motoristů Macinky se subjekty shodly i na směřování v otázkách životního prostředí. Předseda SPD Tomio Okamura zase zmínil, že programové prohlášení by mělo počítat se zákonem o referendu.

