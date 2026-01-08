Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Libanonská armáda oznámila, že dokončila první fázi plánu na odzbrojení nestátních ozbrojených skupin v zemi. Cílem je především odzbrojení teroristického hnutí Hizballáh, které Izrael podezřívá ze snahy obnovit vojenskou činnost, i dalších milic a zároveň zajištění státního monopolu na držení zbraní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil vývoj za povzbudivý, ale nedostatečný.

„Armáda potvrzuje, že její plán na odzbrojení vstoupil do pokročilé fáze poté, co v terénu efektivně dosáhla cílů první fáze“, uvádí se v prohlášení libanonské armády.

První z pěti fází plánu pokrývá podle armády jižní oblast země mezi izraelskou hranicí a řekou Lítání vzdálenou od hranice asi třicet kilometrů. Vojáci upřesnili, že nyní tuto oblast kontrolují s výjimkou území a pozic, které Izrael stále okupuje poblíž hranic. Zbylé fáze mají docílit odzbrojení milic po celém Libanonu.

Armádu podpořil i spojenec Hizballáhu v čele parlamentu

Armádní oznámení podpořili libanonský prezident Michel Aún i předseda parlamentu Nabíh Berí, který je klíčovým spojencem Hizballáhu a hrál vedoucí roli v rozhovorech o příměří.

Berí uvedl, že obyvatelé jižního Libanonu „touží po přítomnosti a ochraně armády“. Aún podotkl, že jde o definitivní a nezvratné opatření, jehož cílem je zabránit využívání libanonského území jako výchozího bodu pro jakékoli nepřátelské akce, chránit nejlepší zájmy země a zajistit bezpečnost jejích obyvatel.

V prohlášení, které výslovně nezmiňuje Hizballáh, libanonská armáda zdůraznila, že první fázi plánu nazvaného „Štít vlasti“ důkladně vyhodnotí a poté určí další postup. Uvedla také, že se bude snažit dál likvidovat nevybuchlou munici a hledat tunely vykopané Hizballáhem.

Oznámení armády přichází jen několik hodin před zasedáním kabinetu, kde má velitel libanonské armády generál Rodolph Hajkal představit měsíční zprávu o pokroku plánu.

Tajná operace „Štít vlasti“ má odzbrojit Hizballáh
Libanonské hnutí Hizballáh

Izrael: Povzbudivý začátek, ale nedostatečné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil oznámení libanonské armády za „povzbudivý začátek, ale zdaleka ne dostatečný“.

Izrael podezřívá Hizballáh ze snahy obnovit s podporou Íránu vojenskou činnost. „Dohoda o příměří mezi Izraelem a Libanonem, kterou zprostředkovaly USA, jasně stanoví, že Hizballáh musí být zcela odzbrojen. Je to nezbytné pro bezpečnost Izraele a budoucnost Libanonu,“ řekl Netanjahu.

Libanon mezitím uvedl, že izraelské údery a kontrola pěti oblastí v jižním Libanonu představují překážku v tomto úsilí.

Izrael hrozí obnovením války s Hizballáhem
Libanonské vojenské vozidlo jede po stažení izraelských vojsk v jiholibanonské vesnici Mays al-Jabal

Dohoda o příměří a odzbrojení Hizballáhu

Libanonská vláda loni v srpnu schválila odzbrojení Hizballáhu, který léta narušuje mocenský monopol státu. Plán měl být zahájen nejpozději do konce roku 2025. Bejrút je pod silným tlakem Spojených států, aby proíránskou skupinu odzbrojil, a to uprostřed obav z eskalace izraelských útoků.

Navzdory příměří uzavřenému 27. listopadu 2024 izraelská armáda provádí v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojené především právě s Hizballáhem.

Podle dohody o příměří musí hnutí stáhnout své síly severně od řeky Lítání a zničit svou vojenskou infrastrukturu v evakuovaných oblastech. Hizballáh, oslabený po válce s Izraelem z roku 2024, odmítá odevzdat své zbraně ve zbylé části země.

Dohoda o příměří, která utlumila boje mezi Izraelem a Hizballáhem, měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a ukončení vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu. Izraelci ale na jihu Libanonu zůstávají dál v pěti oblastech, které pokládají za strategické.

Hizballáh kvůli odzbrojení hrozí občanskou válkou
Člen Hizballáhu

Výběr redakce

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

před 21 mminutami
Pavel s Macinkou se obviňují z faulů

Pavel s Macinkou se obviňují z faulů

14:12Aktualizovánopřed 59 mminutami
Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

03:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

11:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

před 2 hhodinami
Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

11:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let

Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

Libanonská armáda oznámila, že dokončila první fázi plánu na odzbrojení nestátních ozbrojených skupin v zemi. Cílem je především odzbrojení teroristického hnutí Hizballáh, které Izrael podezřívá ze snahy obnovit vojenskou činnost, i dalších milic a zároveň zajištění státního monopolu na držení zbraní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil vývoj za povzbudivý, ale nedostatečný.
před 21 mminutami

Spor o Jihočínské moře se přelil do seriálu. Vietnam zakázal romanci na Netflixu

Netflix stáhl čínský seriál ze své vietnamské platformy. Učinil tak poté, co Hanoj vznesla námitku proti epizodě, v níž se objevila mapa se spornými územními nároky v Jihočínském moři. Sporná mapa se už dříve stala důvodem pro zákaz uvádění seriálu či filmu ve Vietnamu.
před 1 hhodinou

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace, nejbližší společné jednání vlád obou zemí bude v Česku, řekl slovenský premiér Robert Fico (Smer) po schůzce s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO), který ve čtvrtek přijel do Bratislavy na oficiální návštěvu Slovenska. Babiš dodal, že setkání vlád by se mělo konat 31. března. Český premiér jednal také se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.
03:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Rusko podniklo v noci na čtvrtek další rozsáhlý útok na ukrajinskou energetiku, nejvíce utrpěly Dněpropetrovská a Záporožská oblast, uvedl tamní ministr Artem Nekrasov. Oba regiony se dle něj ocitly téměř zcela bez elektřiny, k ránu zůstávalo bez proudu asi 800 tisíc spotřebitelů v Dněpropetrovské oblasti. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby je v regionu přes milion odběratelů bez vody a tepla. V Záporožské oblasti se podařilo zásobování elektřinou obnovit, píše Ukrinform.
před 2 hhodinami

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent zastřelil v americkém Minneapolisu ženu. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) střílel v sebeobraně. Starosta Minneapolisu Jacob Frey tvrzení ale zpochybňuje s odkazem na video z incidentu, který se stal v rámci nové série protiimigračních razií, jež ve velkých městech nařídil americký prezident Donald Trump. Frey také vyjádřil přesvědčení, že imigrační agenti způsobují chaos, a požádal, aby opustili město.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let

Americký prezident Donald Trump očekává, že Spojené státy budou Venezuelu spravovat a získávat ropu z jejích rozsáhlých zásob po řadu let. Šéf Bílého domu to prohlásil v rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT). Prozatímní vláda Venezuely podle Trumpa poskytuje Spojeným státům vše, co považují za nutné.
před 4 hhodinami

V Utahu předepisuje léky AI místo lékaře. Experti varují před chybami

Místo, aby léky předepisoval člověk, kterému to bere spoustu času, postará se o to umělá inteligence. Tohle je nyní možné na jediném místě světa, v Utahu. Experiment vzbuzuje naději na omezení byrokracie, ale současně vyvolává obavy z omylů nelidské „inteligence“.
před 4 hhodinami

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Americký prezident Donald Trump vydal příkaz k tomu, aby Spojené státy opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy „neslouží americkým zájmům“. Na síti X to oznámil Bílý dům. V příspěvku bez dalších podrobností uvedl, že jde o 35 organizací nespadajících pod OSN a 31 agentur OSN. Agentura AFP napsala, že zásadní je chystané americké odstoupení od Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), která položila základ pro celosvětová jednání o klimatických změnách a opatřeních proti nim.
01:05Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...