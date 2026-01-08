Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu

Libanonská armáda oznámila, že dokončila první fázi plánu na odzbrojení nestátních ozbrojených skupin v zemi. Cílem je především odzbrojení teroristického hnutí Hizballáh, které Izrael podezřívá ze snahy obnovit vojenskou činnost, i dalších milic a zároveň zajištění státního monopolu na držení zbraní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil vývoj za povzbudivý, ale nedostatečný.
„Armáda potvrzuje, že její plán na odzbrojení vstoupil do pokročilé fáze poté, co v terénu efektivně dosáhla cílů první fáze“, uvádí se v prohlášení libanonské armády.
První z pěti fází plánu pokrývá podle armády jižní oblast země mezi izraelskou hranicí a řekou Lítání vzdálenou od hranice asi třicet kilometrů. Vojáci upřesnili, že nyní tuto oblast kontrolují s výjimkou území a pozic, které Izrael stále okupuje poblíž hranic. Zbylé fáze mají docílit odzbrojení milic po celém Libanonu.
Armádu podpořil i spojenec Hizballáhu v čele parlamentu
Armádní oznámení podpořili libanonský prezident Michel Aún i předseda parlamentu Nabíh Berí, který je klíčovým spojencem Hizballáhu a hrál vedoucí roli v rozhovorech o příměří.
Berí uvedl, že obyvatelé jižního Libanonu „touží po přítomnosti a ochraně armády“. Aún podotkl, že jde o definitivní a nezvratné opatření, jehož cílem je zabránit využívání libanonského území jako výchozího bodu pro jakékoli nepřátelské akce, chránit nejlepší zájmy země a zajistit bezpečnost jejích obyvatel.
V prohlášení, které výslovně nezmiňuje Hizballáh, libanonská armáda zdůraznila, že první fázi plánu nazvaného „Štít vlasti“ důkladně vyhodnotí a poté určí další postup. Uvedla také, že se bude snažit dál likvidovat nevybuchlou munici a hledat tunely vykopané Hizballáhem.
Oznámení armády přichází jen několik hodin před zasedáním kabinetu, kde má velitel libanonské armády generál Rodolph Hajkal představit měsíční zprávu o pokroku plánu.
Izrael: Povzbudivý začátek, ale nedostatečné
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil oznámení libanonské armády za „povzbudivý začátek, ale zdaleka ne dostatečný“.
Izrael podezřívá Hizballáh ze snahy obnovit s podporou Íránu vojenskou činnost. „Dohoda o příměří mezi Izraelem a Libanonem, kterou zprostředkovaly USA, jasně stanoví, že Hizballáh musí být zcela odzbrojen. Je to nezbytné pro bezpečnost Izraele a budoucnost Libanonu,“ řekl Netanjahu.
Libanon mezitím uvedl, že izraelské údery a kontrola pěti oblastí v jižním Libanonu představují překážku v tomto úsilí.
Dohoda o příměří a odzbrojení Hizballáhu
Libanonská vláda loni v srpnu schválila odzbrojení Hizballáhu, který léta narušuje mocenský monopol státu. Plán měl být zahájen nejpozději do konce roku 2025. Bejrút je pod silným tlakem Spojených států, aby proíránskou skupinu odzbrojil, a to uprostřed obav z eskalace izraelských útoků.
Navzdory příměří uzavřenému 27. listopadu 2024 izraelská armáda provádí v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojené především právě s Hizballáhem.
Podle dohody o příměří musí hnutí stáhnout své síly severně od řeky Lítání a zničit svou vojenskou infrastrukturu v evakuovaných oblastech. Hizballáh, oslabený po válce s Izraelem z roku 2024, odmítá odevzdat své zbraně ve zbylé části země.
Dohoda o příměří, která utlumila boje mezi Izraelem a Hizballáhem, měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a ukončení vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu. Izraelci ale na jihu Libanonu zůstávají dál v pěti oblastech, které pokládají za strategické.