Babiš dorazil na Hrad informovat prezidenta o skládání vlády

Předseda ANO Andrej Babiš dorazil na Pražský hrad, aby informoval prezidenta o dosavadních výsledcích vyjednávání o vznikající vládě. S Petrem Pavlem také proberou další chystané kroky. Babiš při příjezdu s novináři nehovořil.
Na společné vládě se domlouvají ANO, SPD a Motoristé, jejichž kluby budou mít v nové sněmovně dohromady 108 poslanců. Jen pár dní po volbách si rozdělili resorty: ANO má mít kromě premiéra vedení ministerstev financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, spravedlnosti a pro místní rozvoj. Odborníci za SPD mají být v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé mají získat zahraničí, kulturu, životní prostředí a nový resort sportu, prevence a zdraví.
V týdnu od 20. října zástupci tří uskupení debatovali o programu. V pátek místopředseda ANO Karel Havlíček prohlásil, že je z 95 procent hotovo. O snadném hledání shody informovali všichni politici zapojení do vyjednávání.
O personálních otázkách hovořili zástupci vznikající koalice hned první dny po volbách. Filip Turek tvrdil, že je pravděpodobným kandidátem na ministra zahraničí. Poté se však objevily záznamy řady jeho starších postů na sociálních sítích, které byly urážlivé k menšinám a ženám.
Turek tvrdí, že ty nejproblematičtější nepsal a ostatní byly míněny v žertu. Vznikající koalice pak přestala personální otázky komentovat. Prezident se vyjádřil, že pokud jsou příspěvky skutečně Turkovy, nemůže být ministrem.
Pavel také dříve uvedl, že proces vzniku vlády není možné uspěchat i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře. Za zásadní při skládání kabinetu považuje principy, na kterých stojí demokratický stát a které zosobňuje ústava.
Prezident zmínil pevné zakotvení v Evropské unii, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v NATO či nezávislost médií veřejné služby, justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek a dalších státních orgánů.