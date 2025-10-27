Babiš dorazil na Hrad informovat prezidenta o skládání vlády


27. 10. 2025Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČT24

Předseda ANO Andrej Babiš dorazil na Pražský hrad, aby informoval prezidenta o dosavadních výsledcích vyjednávání o vznikající vládě. S Petrem Pavlem také proberou další chystané kroky. Babiš při příjezdu s novináři nehovořil.

Na společné vládě se domlouvají ANO, SPD a Motoristé, jejichž kluby budou mít v nové sněmovně dohromady 108 poslanců. Jen pár dní po volbách si rozdělili resorty: ANO má mít kromě premiéra vedení ministerstev financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, spravedlnosti a pro místní rozvoj. Odborníci za SPD mají být v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé mají získat zahraničí, kulturu, životní prostředí a nový resort sportu, prevence a zdraví.

V týdnu od 20. října zástupci tří uskupení debatovali o programu. V pátek místopředseda ANO Karel Havlíček prohlásil, že je z 95 procent hotovo. O snadném hledání shody informovali všichni politici zapojení do vyjednávání.

Máme z devadesáti pěti procent hotový program, řekl Havlíček
První místopředseda ANO Karel Havlíček

O personálních otázkách hovořili zástupci vznikající koalice hned první dny po volbách. Filip Turek tvrdil, že je pravděpodobným kandidátem na ministra zahraničí. Poté se však objevily záznamy řady jeho starších postů na sociálních sítích, které byly urážlivé k menšinám a ženám.

Turek tvrdí, že ty nejproblematičtější nepsal a ostatní byly míněny v žertu. Vznikající koalice pak přestala personální otázky komentovat. Prezident se vyjádřil, že pokud jsou příspěvky skutečně Turkovy, nemůže být ministrem.

Jsou-li vyjádření autentická, nemůže být Turek ministrem, vzkázal Pavel
Prezident Petr Pavel

Pavel také dříve uvedl, že proces vzniku vlády není možné uspěchat i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře. Za zásadní při skládání kabinetu považuje principy, na kterých stojí demokratický stát a které zosobňuje ústava.

Prezident zmínil pevné zakotvení v Evropské unii, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v NATO či nezávislost médií veřejné služby, justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek a dalších státních orgánů.

Loading...
Loading...
Průběžné výsledky složení sněmovny
Voleno je 200 poslankyň a poslanců
Loading...Loading...Loading...Loading...
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
zdroj: ČSÚ, ČT24

Výběr redakce

Babiš dorazil na Hrad informovat prezidenta o skládání vlády

Babiš dorazil na Hrad informovat prezidenta o skládání vlády

08:00Aktualizovánopřed 5 mminutami
Téměř polovina populace žije za méně než sedm dolarů na den, uvádí zpráva OSN

Téměř polovina populace žije za méně než sedm dolarů na den, uvádí zpráva OSN

před 1 hhodinou
Strana prezidenta Mileie ovládla argentinské parlamentní volby

Strana prezidenta Mileie ovládla argentinské parlamentní volby

02:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Prevence může zachránit ledviny. Na prohlídky choďte i bez potíží, radí lékařka

Prevence může zachránit ledviny. Na prohlídky choďte i bez potíží, radí lékařka

před 2 hhodinami
Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem

Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
„Smích je hlavní nepřítel diktátorů,“ říká šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo

„Smích je hlavní nepřítel diktátorů,“ říká šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo

před 11 hhodinami
Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

před 13 hhodinami
U dětí v Gaze pozoruji větší agresivitu, říká psycholožka z Lékařů bez hranic

U dětí v Gaze pozoruji větší agresivitu, říká psycholožka z Lékařů bez hranic

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Babiš dorazil na Hrad informovat prezidenta o skládání vlády

Předseda ANO Andrej Babiš dorazil na Pražský hrad, aby informoval prezidenta o dosavadních výsledcích vyjednávání o vznikající vládě. S Petrem Pavlem také proberou další chystané kroky. Babiš při příjezdu s novináři nehovořil.
08:00Aktualizovánopřed 5 mminutami

Teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů, bude ale deštivo

Tento týden bude v Česku převážně deštivý se zataženou oblohou, ale denní teploty vystoupají až na sedmnáct stupňů Celsia. Ani v noci zřejmě nebude mrznout. Ke konci týdne se bude postupně oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejchladnější bude zřejmě pondělí s teplotami maximálně deset stupňů a sněžením na horách. Na Šumavě platí v pondělí výstraha před novým sněhem.
07:57Aktualizovánopřed 18 mminutami

Seniorka na poslední chvíli zachránila peníze před podvodníky

Policie varuje před další vlnou podvodů, při kterých pachatelé zneužívají skutečná jména policistů. Falešné e-maily nebo telefonáty cílí hlavně na seniory. Například žena z jihu Moravy o úspory nepřišla jen díky tomu, že včas zasáhla její dcera.
před 1 hhodinou

Prevence může zachránit ledviny. Na prohlídky choďte i bez potíží, radí lékařka

Evropa si v říjnu každoročně připomíná důležitost dárcovství orgánů. V Česku je nejčastěji transplantovaným orgánem ledvina a tuzemské zdravotnictví patří v této oblasti mezi evropskou špičku. Odborníci dlouhodobě usilují o zvýšení podílu transplantací ledvin od žijících dárců, které pacientům přinášejí lepší výsledky ve srovnání s ledvinami od zemřelých dárců. Překážkou často bývají pacienti, kteří se zdráhají hovořit o své situaci s blízkými nebo s lékaři. Překonání této bariéry může znamenat zásadní zlom v jejich cestě ke kvalitnějšímu životu bez dialýzy.
před 2 hhodinami

Půjčka od Evropské investiční banky pomůže s modernizací železnice

Stát podepsal kontrakt s Evropskou investiční bankou – v rámci půjčky získá desítky miliard korun na rozvoj české železnice. Úvěr má pomoct financovat například lepší zabezpečení tratí nebo jejich celkovou modernizaci. Pět miliard má jít také na stavbu Pražského okruhu, v budoucnu to může být až dvojnásobek. Za jaký úrok si tuzemsko peníze půjčuje, jasné není. Doba splatnosti je osmnáct let.
před 2 hhodinami

Velké obchody zůstanou ve svátek 28. října zavřené

Velké obchody musí zůstat ve státní svátek v úterý 28. října ze zákona zavřené. Při nedodržení hrozí pokuty. Slaví se Den vzniku samostatného československého státu.
před 3 hhodinami

Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem

Nižší daně pro část rodin s dětmi i pro firmy, zvýšení platů státních zaměstnanců, růst rodičovského příspěvku, štědřejší důchody a také zvyšování výdajů do zdravotnictví. To jsou důležité body z chystaného programu vznikající vlády, které z vyjádření lídrů hnutí ANO, SPD a Motoristů zjistila Česká televize. Strany zároveň ujišťují, že nezvýší deficit veřejných financí nad tři procenta HDP – hranici, jejíž dodržení požaduje EU. Pro letošek zatím ministerstvo financí očekává schodek ve výši 1,9 procenta HDP.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Mývalům se v Česku daří. Podobně jako dalším invazním druhům

V tuzemské přírodě se vyskytují invazní druhy živočichů, kterým se zde často daří. V částech země se šíří například mýval severní – původně severoamerický druh, který v Česku nemá predátora a pro místní faunu je konkurencí. Podle ochránců přírody jich tu žijí vyšší tisíce, redukovat se je snaží myslivci. Invazní jsou ale i rostliny. Důvodů pro šíření nepůvodních druhů je více – chyby a někdy i úmysl lidí, změny klimatu nebo vliv globální dopravy.
před 12 hhodinami
Načítání...