Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v září zpomalil na 2,3 procenta ze srpnových 2,5 procenta, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předběžný odhad zveřejněný v pondělí. Růst zmírnil potřetí v řadě, nižší inflaci evidovali statistici naposledy letos v dubnu. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v září klesly o 0,6 procenta.
Inflace v září zpomalila
„Spotřebitelské ceny v září oproti loňskému roku vzrostly o 2,3 procenta a již potřetí v řadě zmírnily svůj meziroční růst. Výrazný vliv na tento vývoj měly ceny potravin. Ty již od července zpomalují v meziročním růstu, který v září dosáhl 2,7 procenta. Oproti srpnu ceny potravin klesly o 1,1 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Letošního vrcholu dosáhla inflace v červnu, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply o 2,9 procenta, v červenci pak meziroční inflace zvolnila na 2,7 procenta.