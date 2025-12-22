Jak budou mít obchody otevřeno o Vánocích a na konci roku

Obchodní řetězce a nákupní centra budou mít o Vánocích naposledy otevřeno na Štědrý den, který letos připadá na středu, maximálně však do 12:00 hodin. Ve čtvrtek 25. prosince a v pátek 26. prosince budou mít všechny velké obchody zavřeno, stejně tak i ve čtvrtek 1. ledna. Děti jdou letos do školy naposledy v pátek 19. prosince a vrátí se v pondělí 5. ledna.
Podle zákona o prodejní době v maloobchodě, který vešel v platnost v roce 2016, musí mít prodejny nad dvě stě metrů čtverečních zavřeno 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Na Štědrý den se pak musí zavřít ve 12 hodin a následně jsou obchody zavřené 25. a 26. prosince.
Řetězce budou mít letos ve středu 24. prosince otevřeno většinou do 11:45. Výjimkou je Penny, prodejny tohoto řetězce v tento den neotevřou vůbec. Po Vánocích se pak poprvé velké obchody otevřou v sobotu 27. prosince.
Na Silvestra budou mít řetězce otevřeno, ale v omezeném režimu, nejčastěji do 17:00. Velké prodejny se poté otevřou v pátek 2. ledna.
U malých obchodů s potravinami (do dvou set metrů čtverečních) zůstává otevírací doba o Vánocích a i na konci roku individuální.
1. leden – Nový rok – zavřeno
Velký pátek – otevřeno
Velikonoční pondělí – zavřeno
1. květen – Svátek práce – otevřeno
8. květen – Den vítězství – zavřeno
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – otevřeno
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa – otevřeno
28. září – Den české státnosti – zavřeno
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu – zavřeno
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – otevřeno
24. prosinec – Štědrý den – otevřeno do 12:00
25. prosinec – 1. svátek vánoční – zavřeno
26. prosinec – 2. svátek vánoční – zavřeno
Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce, která může za nedodržování udělit pokutu do výše až jednoho milionu korun. Kromě obchodů musí být v tyto dny zavřené rovněž bazary, zastavárny či výkupny odpadu.
Během zbývajících svátků, kam spadá 1. květen, 5. a 6. červenec a 17. listopad, zákaz prodeje neplatí. Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny svátky. Podnikatelské svazy naopak zákon o omezení prodeje opakovaně kritizují.