Příští rok na ISS poletí nanoroboti z ostravské univerzity. Jsou velcí jako virus


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, VŠB-TUO, Česká cesta do vesmíru

Experimentální modul, který umožní sledovat fungování nanorobotů ve stavu beztíže, připravují pro let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) společně vědci a inženýři z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB - TUO) a brněnské společnosti TRL Space. Experiment CONREX, který má letět příští rok s českým astronautem Alešem Svobodou na ISS, zástupci vysoké školy i firmy představili na veletrhu Amper v Brně.

„Naši nanoroboti umějí chemicky i mechanicky ničit bakteriální kolonie, které odolávají antibiotikům nebo je velmi obtížné je odstranit, například z pórů filtračních systémů. Jsou velcí zhruba jako virus, můžeme je přesně řídit pomocí magnetického pole a zasahovat s nimi proti bakteriím i biofilmům v těžko dostupných místech,“ přiblížil vedoucí výzkumné skupiny Advanced Nanorobots & Multiscale Robotics Laboratory na VŠB - TUO Martin Pumera. „Představují tak jakési nanolékaře a nanočističe,“ doplnil.

Právě k čištění filtračních systémů by mohli nanoroboti CONREX sloužit i na ISS, je třeba ale otestovat, jak budou fungovat a jak je bude možné řídit v podmínkách minimální gravitace, tedy ve stavu beztíže. Experiment na ISS se zaměřuje na výzkum chování nanorobotů v mikrogravitaci a jejich interakci s perzistentními biofilmy, které způsobují infekce nebo zanášení filtračních systémů. Prostředí beztíže nám umožňuje sledovat jevy, které jsou na Zemi překryty působením gravitace. Výsledky přispějí nejen k rozvoji technologií pro budoucí kosmické mise, ale také k novým řešením v oblasti čištění vody a boji s antibiotickou rezistencí,“ věří Pumera.

Řízení bez přímého zásahu člověka

Řídicí centrum, jehož prostřednictvím vědci nanoroboty obvykle ovládají, má běžně velikost pracovního stolu, pro vesmírný experiment ale bylo nutné toto centrum zmenšit bez omezení jeho funkcí.

„Naším cílem je vytvořit autonomní systém, který bude schopen nanoroboty v tomto prostředí řídit bez přímého zásahu člověka. Na fakultě máme unikátní prostředí, kde se přirozeně propojují elektrotechnika, informatika, umělá inteligence i pokročilé metody řízení. Právě toto interdisciplinární spojení nám umožňuje řešit takto komplexní úlohu – od návrhu elektroniky a řídicích systémů přes zpracování dat až po vývoj autonomních algoritmů,“ uvedl děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TUO a hlavní řešitel projektu Radek Martinek.

Experimentální modul, v němž budou všechny součásti uložené, vyvíjí brněnská společnost TRL Space. „Bude fungovat jako malá autonomní laboratoř. Přešli jsme od teoretického konceptu k detailnímu inženýrskému návrhu. Definujeme finální technické parametry zařízení tak, aby splňovalo přísné bezpečnostní standardy pro integraci do systémů ISS. Vývoj momentálně postupuje rychleji, než jsme původně předpokládali,“ sdělil za TRL Space programový manažer Václav Havlíček.

Pěstování ječmene i testování chytrého trika. Astronaut Svoboda už ví, co by dělal na ISS
Aleš Svoboda

„Jedním z hlavních úkolů astronauta na ISS je práce s vědeckými experimenty. CONREX je skvělým příkladem toho, jak může mikrogravitace pomoci otestovat technologie, které na Zemi jednoduše vyzkoušet nejdou. Právě takové projekty dávají kosmickým misím skutečný smysl, protože přinášejí nové poznatky a technologie využitelné tady na Zemi,“ doplňuje Aleš Svoboda, budoucí český astronaut, jehož misi schválila a financuje vláda.

Ten v těchto dnech zahajuje poslední fázi výcviku pro misi na mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Bude cvičit třeba ve virtuální realitě nebo potápěním v bazénu s modelem jednoho z modulů ISS.  „Třetí fáze výcviku navazuje na to, co jsme absolvovali v předchozích měsících. Potápění, nácvik práce mimo stanici nebo robotické systémy jsou dovednosti, které přímo souvisejí s prací na ISS,“ shrnul Svoboda.

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Íránský útok má oběti v Izraeli. V Dubaji se ozvaly exploze

VideoNeodborně provedené estetické zákroky mohou vést až k hospitalizaci, varují lékaři

Rusko deportuje ukrajinské děti systematicky, potvrdili vyšetřovatelé

Izrael zabil šéfa íránské bezpečnostní rady, potvrdil Teherán

Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují

VideoKakaové boby nejdou na odbyt, dopady pociťují farmáři v západní Africe

VideoOd zatýkání po undergroundovém koncertu v Bojanovicích uplynulo 50 let

Příští rok na ISS poletí nanoroboti z ostravské univerzity. Jsou velcí jako virus

Experimentální modul, který umožní sledovat fungování nanorobotů ve stavu beztíže, připravují pro let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) společně vědci a inženýři z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB - TUO) a brněnské společnosti TRL Space. Experiment CONREX, který má letět příští rok s českým astronautem Alešem Svobodou na ISS, zástupci vysoké školy i firmy představili na veletrhu Amper v Brně.
před 6 mminutami

Francouzské Nice se připravuje na nepravděpodobné, ale ničivé tsunami

Tsunami jsou sice ve Středozemním moři výjimečné, ale přesto možné. Když přijdou, mohou přinášet velké škody. Podle analýz francouzských vědců je výjimečně zranitelná oblast kolem Nice. Proto právě tam vznikají série speciálních opatření.
před 2 hhodinami

Jiří Grygar slaví 90 let. Desítky let popularizuje vědu a chrání ji před pavědou

Astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar je věřícím skeptikem, který bojuje proti pavědeckému tmářství, často oponuje kupříkladu paranormálním jevům či astrologii. Autor mnoha knih, oblíbený řečník a někdejší náruživý cyklista nechal generacím diváků nahlížet na hvězdy v televizních Oknech vesmíru dokořán. V úterý slaví devadesáté narozeniny.
před 16 hhodinami

Čeští vědci popsali nový druh rypoše. Je to specialista na přežití

Čeští vědci popsali nový druh rypoše, drobného afrického hlodavce, který se vyznačuje dlouhověkostí a dobře snáší nedostatek kyslíku. Studii, na které se podíleli odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, publikoval časopis Communications Biology.
před 18 hhodinami

Mozek dětí bez horní končetiny se dokáže handicapu přizpůsobit

Mozek dětí, které se narodily bez dlaně nebo i celé paže, je schopen se handicapu v raném věku přizpůsobit. Mezinárodní tým vědců s českou účastí dokázal, že u takových dětí dochází k rozsáhlé reorganizaci mozkové mapy těla.
před 20 hhodinami

Einsteinův teleskop za 61 miliard může vyrůst nedaleko českých hranic

Že v Evropě vznikne velký podzemní detektor gravitačních vln, je už rozhodnuté. Právě v těchto dnech se řeší, kde by mohl fungovat. O zařízení, jemuž se říká Einsteinův teleskop, se ucházejí tři lokality, definitivně se rozhodne na začátku příštího roku.
před 22 hhodinami

USA v půlce března zažijí nevídané červnové počasí

Takový březen zatím Spojené státy nezažily. Pokud se vyplní předpovědi na nejbližší dny, padnou nejen březnové, ale zřejmě i dubnové teplotní rekordy.
před 23 hhodinami

Norští vědci v praxi ověřili scénu z Obecné školy

Je to jedna z nejikoničtějších scén ve filmu Obecná škola – přes varování ředitele školy se několik žáků titulní instituce rozhodne olíznout v zimě zábradlí, jen aby k němu vzápětí přimrzli. Děti školou povinné stejnou chybu zřejmě dělají na více místech světa. O jak nebezpečnou praktiku jde, se rozhodl prověřit tým mladých vědců v Norsku.
16. 3. 2026
