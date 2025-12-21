USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters, Bloomberg, ČT24

Spojené státy v neděli v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zasahují proti dalšímu tankeru, píší agentury Bloomberg a Reuters. První zprávy hovořily o nalodění amerických vojáků na palubu lodi, později agentura Reuters napsala, že ji americká pobřežní stráž pronásleduje. V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a pirátství.

Bloomberg napsal s odvoláním na své zdroje, že tanker Bella 1 plující pod panamskou vlajkou směřoval do Venezuely a blízko jejího pobřeží se na plavidlo nalodili zástupci Spojených států amerických. Představitelé americké pobřežní stráže sdělili agentuře Reuters, že plavidlo stále pronásledují.

Jeden z představitelů pobřežní stráže uvedl, že na tanker se vztahují sankce, které uvalil na Venezuelu americký prezident Donald Trump. Agentura Reuters požádala Bílý dům o komentář, ale ten zatím nereagoval.

USA se zmocnily tankeru u pobřeží Venezuely
Ropný tanker, ilustrační snímek

Trump v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Trump už týdny stupňuje tlak na venezuelskou vládu.

Předchozí zabavený tanker

Už minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily a teď se tak stalo podruhé za dva dny. Řada dalších tankerů už po prvním americkém zásahu změnila kurz, další naložené lodě pak raději zůstávají ve venezuelských vodách. Ropa je hlavním zdrojem příjmů venezuelské vlády.

Trump: Zabavili jsme u pobřeží Venezuely ropný tanker
Prezident USA Donald Trump

Caracas v noci na neděli uvedl, že postup Washingtonu nezůstane bez trestu a že se obrátí na mezinárodní orgány, včetně Rady bezpečnosti OSN. Příští týden se na už dřívější žádost Venezuely uskuteční mimořádné zasedání Rady bezpečnosti.

Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se tamní vládce Nicolás Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy zvýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.

Trump nařídil blokádu sankcionovaných tankerů plujících do nebo z Venezuely
Americký prezident Donald Trump

Výběr redakce

Ukrajinskou delegaci čeká v USA další kolo jednání

Ukrajinskou delegaci čeká v USA další kolo jednání

Právě teď
Provizorium nemusí být problém, nebude-li dlouhé, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

Provizorium nemusí být problém, nebude-li dlouhé, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

před 1 hhodinou
USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

před 1 hhodinou
Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

08:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Provoz vlaků v Praze byl po omezení kvůli krádeži kabelů plně obnoven

Provoz vlaků v Praze byl po omezení kvůli krádeži kabelů plně obnoven

10:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Minuta ticha i vlajky na půl žerdi. Austrálie uctila památku obětí střelby

Minuta ticha i vlajky na půl žerdi. Austrálie uctila památku obětí střelby

12:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Washington údajně navrhuje třístranné rozhovory, podle Kremlu nejsou na stole

Washington údajně navrhuje třístranné rozhovory, podle Kremlu nejsou na stole

02:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Na muniční iniciativu dali podle Lipavského dárci sto miliard

Na muniční iniciativu dali podle Lipavského dárci sto miliard

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajinskou delegaci čeká v USA další kolo jednání

Ukrajinské vyjednavače ještě v neděli čeká další kolo diskusí s americkými činiteli o tom, jak ukončit ruskou válku na Ukrajině, uvedl podle agentury Reuters hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Počítá přitom s dalším pokrokem, dodal.
Právě teď

USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

Spojené státy v neděli v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zasahují proti dalšímu tankeru, píší agentury Bloomberg a Reuters. První zprávy hovořily o nalodění amerických vojáků na palubu lodi, později agentura Reuters napsala, že ji americká pobřežní stráž pronásleduje. V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a pirátství.
před 1 hhodinou

Minuta ticha i vlajky na půl žerdi. Austrálie uctila památku obětí střelby

Australané drželi den smutku a rozjímání, aby uctili památku patnácti obětí střelby proti židovské komunitě, která se stala před týdnem na pláži Bondi Beach v Sydney. Po celé zemi se v neděli držela minuta ticha, kdy se kvůli pietě zastavilo i televizní a rozhlasové vysílání. Na deset tisíc lidí se účastnilo pietní akce na místě tragédie, kam přijel i premiér Anthony Albanese, jehož dav vypískal. Země se zároveň chystá prověřit pravomoci policie, píše Reuters.
12:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Washington údajně navrhuje třístranné rozhovory, podle Kremlu nejsou na stole

Američané podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navrhli, aby se přímých jednání v Miami o možném konci ruské války na Ukrajině účastnili zástupci Spojených států, Ukrajiny i Ruska. Podle Kremlu ale třístranná jednání nejsou na stole. Američané s Ukrajinci na Floridě jednali v pátek, v sobotu se sešli s ruskou stranou. Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev novinářům řekl, že jednání byla konstruktivní a budou pokračovat v neděli.
02:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Na muniční iniciativu dali podle Lipavského dárci sto miliard

Na muniční iniciativu pro Ukrajinu dárci věnovali sto miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko, sdělil v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).
před 5 hhodinami

Putin je připraven jednat s Macronem, tvrdí mluvčí Kremlu

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentur Reuters a AFP v neděli uvedl, že ruský vládce Vladimir Putin je připraven na jednání s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem, pokud bude oboustranná vůle. Macron podle AFP v pátek během summitu Evropské unie řekl, že bude užitečné opět s Putinem mluvit. Elysejský palác toto oznámení přivítal, informuje agentura AFP.
05:53Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Asi 130 tisíc odběratelů zůstalo v San Franciscu kvůli výpadku bez proudu

Americké San Francisco zasáhl v sobotu na několik hodin výpadek elektřiny, který se dotknul zhruba 130 tisíc odběratelů. Úřady v tomto kalifornském městě vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, informuje agentura AFP. Do tmy se ponořila část pobřeží, kde sídlí velké technologické firmy a kde žije více než 800 tisíc lidí.
10:41Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Devět lidí zemřelo při střelbě u nočního podniku v JAR

Devět lidí zemřelo a deset dalších utrpělo zranění při střelbě, kterou rozpoutali v noci na neděli neznámí zločinci před nočním podnikem poblíž jihoafrického Johannesburgu, uvedl podle agentury Reuters místní zpravodajský web SABC News. Policisté po útočnících pátrají, motiv krveprolití zatím není jasný.
06:46Aktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...