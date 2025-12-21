USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

Spojené státy v neděli v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zasahují proti dalšímu tankeru, píší agentury Bloomberg a Reuters. První zprávy hovořily o nalodění amerických vojáků na palubu lodi, později agentura Reuters napsala, že ji americká pobřežní stráž pronásleduje. V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a pirátství.
Bloomberg napsal s odvoláním na své zdroje, že tanker Bella 1 plující pod panamskou vlajkou směřoval do Venezuely a blízko jejího pobřeží se na plavidlo nalodili zástupci Spojených států amerických. Představitelé americké pobřežní stráže sdělili agentuře Reuters, že plavidlo stále pronásledují.
Jeden z představitelů pobřežní stráže uvedl, že na tanker se vztahují sankce, které uvalil na Venezuelu americký prezident Donald Trump. Agentura Reuters požádala Bílý dům o komentář, ale ten zatím nereagoval.
Trump v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Trump už týdny stupňuje tlak na venezuelskou vládu.
Předchozí zabavený tanker
Už minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily a teď se tak stalo podruhé za dva dny. Řada dalších tankerů už po prvním americkém zásahu změnila kurz, další naložené lodě pak raději zůstávají ve venezuelských vodách. Ropa je hlavním zdrojem příjmů venezuelské vlády.
Caracas v noci na neděli uvedl, že postup Washingtonu nezůstane bez trestu a že se obrátí na mezinárodní orgány, včetně Rady bezpečnosti OSN. Příští týden se na už dřívější žádost Venezuely uskuteční mimořádné zasedání Rady bezpečnosti.
Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se tamní vládce Nicolás Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy zvýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.