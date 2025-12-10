Trump: Zabavili jsme u pobřeží Venezuely ropný tanker


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Spojené státy zabavily u pobřeží Venezuely tanker. Podle tiskových agentur to řekl americký prezident Donald Trump. Potvrdil tak zprávu agentury Reuters, podle které se dá očekávat další nárůst napětí mezi Washingtonem a Caracasem. Spojené státy zvýšily v Karibiku svou vojenskou přítomnost a od září útočí na plavidla, která podle Američanů slouží k přepravě drog.

„Právě jsme u venezuelských břehů zabavili tanker, a to z velmi dobrého důvodu,“ řekl Trump novinářům. Podle něj se jedná o „hodně velkou loď“, podrobnosti ale nesdělil. „Dějí se další věci, dozvíte se to později,“ řekl novinářům.

Spojené státy v posledních měsících zvyšují tlak na Venezuelu a její vládu. U venezuelských břehů americké námořnictvo zničilo několik plavidel, které podle USA sloužily k přepravě drog.

Americké úřady pak prohlásily za teroristickou organizaci Kartel sluncí, který podle Washingtonu vede venezuelský prezident Nicolás Maduro. Trump uvedl, že by Spojené státy mohly zaútočit na drogové kartely na venezuelském území. V listopadu telefonicky hovořil s Madurem a podle tisku ho vyzval, aby rezignoval a odešel ze země.

Reuters: Trump dal Madurovi lhůtu k odchodu z Venezuely. Už prý uplynula
Americký prezident Donald Trump

O zabavení tankeru informovala s odkazem na nejmenované zdroje i agentura Reuters. Jedná se o první takový krok v poslední době. Washington však na venezuelský ropný sektor v minulosti uvalil řadu sankcí.

Prodej ropy představuje pro Venezuelu nejvýznamnější zahraniční příjem. Caracas prodává do zahraničí až milion barelů ropy denně. Hlavním odběratelem je Čína, která kvůli sankcím, které znemožňují venezuelským firmám vstup na širší mezinárodní trhy, pořizuje ropu s výraznou slevou.

Američané by ve Venezuele čelili mnoha nástrahám
Prolet amerických letounů nad údernou skupinou letadlové lodi Gerald R. Ford

