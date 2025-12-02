Reuters: Trump dal Madurovi lhůtu k odchodu z Venezuely. Už prý uplynula


Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump během nedávného telefonátu s Nicolásem Madurem vyzval autoritářského vůdce Venezuely, aby do týdne s rodinou opustil zemi. V noci na úterý o tom s odvoláním na své zdroje informovala agentura Reuters. Lhůta podle ní uplynula před týdnem v pátek, neboť hovor se konal 21. listopadu.

Maduro podle Reuters Trumpovi sdělil, že je ochoten opustit Venezuelu, pokud on i jeho rodina získají plnou právní amnestii včetně zrušení všech sankcí a zastavení vyšetřování Mezinárodním trestním soudem kvůli zločinům proti lidskosti vůči opozici.

Trump potvrdil hovor s Madurem, podrobnosti nesdělil
Donald Trump

Reuters, který se odvolává na tři zdroje, dále uvedl, že Maduro žádal zrušení sankcí i pro více než stovku venezuelských vládních činitelů. Další dva zdroje podle této agentury sdělily, že Maduro požádal viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby zemi dočasně vedla do nových voleb.

Trump nicméně většinu žádostí odmítl a Madurovi řekl, aby do týdne s rodinou opustil Venezuelu, napsal Reuters o telefonátu, který trval méně než patnáct minut. Lhůta vypršela v pátek 28. listopadu, což podle agentury vedlo Trumpa k sobotnímu oznámení o uzavření vzdušného prostoru nad Venezuelou.

Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, varoval Trump
Pohled na hlavní venezuelské město Caracas

Americké údery na lodě

Spojené státy Madura neuznávají jako právoplatného prezidenta Venezuely. Podle Washingtonu je Maduro jedním ze šéfů zločinecké organizace Kartel sluncí, kterou USA označují za teroristickou. Na Madura americká justice vypsala odměnu ve výši 50 milionů dolarů (přes miliardu korun). Autoritář to však odmítá.

USA v posledních týdnech vyvíjí na Venezuelu značný tlak. Tvrdí, že země podporuje obchodování s drogami, Washington do oblasti vyslal bojové lodě a letadla. Americké námořnictvo v regionu útočí na lodě, které označuje za pašerácké. Při útocích, které prověřuje Kongres USA, zahynuly desítky lidí.

Američané by ve Venezuele čelili mnoha nástrahám
Prolet amerických letounů nad údernou skupinou letadlové lodi Gerald R. Ford

Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Šéf Bílého domu minulý týden prohlásil, že Američané začnou na pašeráky brzy útočit i na pevnině.

Maduro naopak tvrdí, že USA se chystají na ozbrojený konflikt vůči jeho zemi. Podle některých analytiků je cílem vojenských manévrů přesvědčit venezuelskou armádu, aby ukončila svou klíčovou podporu autoritářskému vůdci.

Možný válečný zločin, říkají o útoku na venezuelskou loď zákonodárci USA
Válečná loď, ilustrační snímek

