Trump potvrdil hovor s Madurem, podrobnosti nesdělil

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že hovořil s venezuelským autoritářem Nicolásem Madurem. Šéf Bílého domu nicméně neposkytnul podrobnosti o obsahu debatou obou lídrů.
„Nechci se k tomu vyjadřovat. Odpověď zní ano,“ odpověděl Trump na palubě Air Force One na otázku, zda s Madurem hovořil. O hovoru mezi oběma politiky informoval už list The New York Times. Napsal, že Trump hovořil s Madurem začátkem listopadu, zmínil také jejich možnou schůzku ve Spojených státech.
Maduro a další členové jeho administrativy se k hovoru nevyjádřili.
Informace o vzájemném hovoru přichází v době, kdy šéf Bílého domu zintenzivňuje svou rétoriku směrem k Venezuele. Tamní lídry obviňuje s obchodováním s drogami, USA opakovaně udeřily na lodě, které v oblasti Karibiku údajně převážely narkotika. Trump však zároveň připustil, že je otevřen jednání.
Maduro jakékoli vazby na nelegální obchod s drogami popřel. Trumpova vláda opakovaně podniká kroky směřující proti těmto aktivitám.
V sobotu pak americký prezident prohlásil, že vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude uzavřen. Trump takto varoval aerolinky, drogové dealery či pašeráky lidí na své sociální síti Truth Social. Nic bližšího k tomu nedodal. Caracas Trumpův výrok odsoudil a označil ho za kolonialistickou hrozbu.
Posléze však Trump uvedl, že z prohlášení o uzavření vzdušného prostoru nad Venezuelou „se nemá nic vyvozovat“.
Reuters dále napsal, že mezi možnostmi, které USA zvažují, je pokus o svržení Madura, a že americká armáda je prý „připravena na novou fázi operací po masivním navyšování vojenské síly v Karibiku“ a téměř třech měsících útoků na podezřelé lodě s drogami u venezuelského pobřeží. Trump také povolil tajné operace CIA v zemi.
V předminulém týdnu pak Trump minulý týden řekl příslušníkům armády, že USA „velmi brzy“ zahájí pozemní operace k zastavení podezřelých venezuelských obchodníků s drogami.