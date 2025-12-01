Trump potvrdil hovor s Madurem, podrobnosti nesdělil


před 36 mminutami|Zdroj: Reuters

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že hovořil s venezuelským autoritářem Nicolásem Madurem. Šéf Bílého domu nicméně neposkytnul podrobnosti o obsahu debatou obou lídrů.

„Nechci se k tomu vyjadřovat. Odpověď zní ano,“ odpověděl Trump na palubě Air Force One na otázku, zda s Madurem hovořil. O hovoru mezi oběma politiky informoval už list The New York Times. Napsal, že Trump hovořil s Madurem začátkem listopadu, zmínil také jejich možnou schůzku ve Spojených státech.

Maduro a další členové jeho administrativy se k hovoru nevyjádřili.

Informace o vzájemném hovoru přichází v době, kdy šéf Bílého domu zintenzivňuje svou rétoriku směrem k Venezuele. Tamní lídry obviňuje s obchodováním s drogami, USA opakovaně udeřily na lodě, které v oblasti Karibiku údajně převážely narkotika. Trump však zároveň připustil, že je otevřen jednání.

Američané by ve Venezuele čelili mnoha nástrahám
Prolet amerických letounů nad údernou skupinou letadlové lodi Gerald R. Ford

Maduro jakékoli vazby na nelegální obchod s drogami popřel. Trumpova vláda opakovaně podniká kroky směřující proti těmto aktivitám.

V sobotu pak americký prezident prohlásil, že vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude uzavřen. Trump takto varoval aerolinky, drogové dealery či pašeráky lidí na své sociální síti Truth Social. Nic bližšího k tomu nedodal. Caracas Trumpův výrok odsoudil a označil ho za kolonialistickou hrozbu.

Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, varoval Trump
Pohled na hlavní venezuelské město Caracas

Posléze však Trump uvedl, že z prohlášení o uzavření vzdušného prostoru nad Venezuelou „se nemá nic vyvozovat“.

Reuters dále napsal, že mezi možnostmi, které USA zvažují, je pokus o svržení Madura, a že americká armáda je prý „připravena na novou fázi operací po masivním navyšování vojenské síly v Karibiku“ a téměř třech měsících útoků na podezřelé lodě s drogami u venezuelského pobřeží. Trump také povolil tajné operace CIA v zemi.

V předminulém týdnu pak Trump minulý týden řekl příslušníkům armády, že USA „velmi brzy“ zahájí pozemní operace k zastavení podezřelých venezuelských obchodníků s drogami.

Největší americká letadlová loď dorazila do Karibiku
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford

