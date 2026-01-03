Šedivý: USA zřejmě ochromily venezuelskou armádu


Generál ve výslužbě Jiří Šedivý o situaci ve Venezuele
Zdroj: ČT24

Americké údery ve Venezuele ochromily tamní armádu, míní generál ve výslužbě Jiří Šedivý. Podle něj byla operace velmi úspěšná, Caracas bude muset hledat jiné řešení situace než vojenský odpor, dodal. Spojené státy také zadržely a transportovaly prezidenta Nicoláse Madura, podle Šedivého by se mohl nacházet na palubě lodi Gerald R. Ford.

Pokud byl útok úspěšný, mohlo se USA podařit ochromit vedení venezuelské armády. „V tom případě by se armáda rozpadla na menší izolované celky, které budou schopné reagovat jen omezeným způsobem. Konzistentní a vzájemně propojená obrana by nebyla možná. Zdá se zcela evidentní, že to ochromení se Američanům podařilo,“ míní Šedivý.

„Myslím, že jsme svědky první fáze plošného úderu na Venezuelu, uvidíme, do jaké míry budou Američané pokračovat. Údery byly vedené na vojenské cíle. První úder byl nejspíš veden velmi přesně, jelikož ze strany venezuelských sil nebyla žádná odpověď,“ řekl Šedivý v sobotu dopoledne.

Podle Šedivého se může jednat jak o ráznou ukázku síly, tak i o přípravu podmínek pro případný pozemní úder. „Pokud by Venezuela na údery odpověděla, může to být předzvěstí pozemního útoku ze strany USA. Ale je potřeba uvést, že Američané v tomto prostoru kromě námořní pěchoty nemají žádné velké svazy, které by pro operaci mohli použít.“

Američané by ve Venezuele čelili mnoha nástrahám
Prolet amerických letounů nad údernou skupinou letadlové lodi Gerald R. Ford

Zadržení Madura

Americký republikánský senátor Mike Lee v sobotu kolem poledne SEČ řekl, že mu ministr zahraničí Marco Rubio sdělil, že po Madurově zadržení se ve Venezuele neočekávají další akce.

Zadržení a transport Madura a jeho ženy provedly speciální síly Delta. Venezuelská vláda neví, kde se vůdce nachází. „Víme, že v regionu je americká letadlová loď Gerald R. Ford, Američané je mohli přesunout na palubu lodi,“ míní Šedivý. Dodal, že pro plánování takové operace muselo být v blízkém okolí Madura několik lidí, kteří ji umožnili a do jisté míry s USA spolupracovali.

Prezidenta Madura a jeho manželku obvinily úřady v New Yorku, uvedla podle agentury Reuters americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová.

Podle generála ve výslužbě Venezuela nemá v ruce nic, co by mohla výrazněji použít k vlastní obraně. Proto by měla hledat jiné řešení než vojenský odpor, dodal. Venezuelská vláda uvedla, že vůdce Maduro v zemi vyhlásil výjimečný stav. Ministr obrany Vladimir Padrino řekl, že země se bude přítomnosti cizích vojáků bránit, nasadí své pozemní, vzdušné a námořní síly včetně balistických systémů.

Šedivý zároveň uvedl, že Venezuela obecně nemá silnou armádu. „Nejen že trpí podfinancováním, ale také tím, že nemá dostatečně kvalitní komplexní systém velení. Jednotlivé složky také nejsou velmi dobře vyzbrojeny a pravděpodobně ani vycvičeny.“ Podle něj se Venezuela spíše spoléhá na milice.

