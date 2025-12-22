Na Štědrý den se objeví sněhové přeháňky

V Česku se na Štědrý den objeví sněhové přeháňky, občasné sněžení očekávají meteorologové zejména v jižní polovině území a na horách. V Pošumaví či na Jesenicku by mohlo místy nasněžit i přes deset centimetrů prachového sněhu. Zbývající sváteční dny budou slunečnější a také mrazivé, noční minima budou většinou kolem minus pěti stupňů Celsia, odpolední maxima kolem minus dvou stupňů Celsia.
Během pondělí a úterý bude podle meteorologů ještě převažovat zatažená obloha s teplotami nad nulou, vyskytnout se může mrholení nebo slabý déšť. V úterý večer pak budou srážky postupně přecházet do sněhových.
„Štědrý den bude provázený převážně velkou oblačností a místy i občasným sněžením, zejména na jihu Moravy půjde pod 300 metry nad mořem i o déšť se sněhem,“ uvedl ČHMÚ.
Do Česka začne podle meteorologa ČT Miloše Dvořáka proudit studený vzduch od severovýchodu až východu. „Dochází ke změně, která nebývá na Štědrý den až tak obvyklá. Jsme zvyklí z minulých let, že během Štědrého dne a vánočních svátků se spíše otepluje, letos je to naopak,“ doplnil.
Meteorologové upozorňují také na silnější severovýchodní vítr, který v nárazech místy dosáhne rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu. Večer pak částečně zeslábne a zbývající sváteční dny budou podle meteorologů klidnější a slunečnější a také mrazivé.
Po svátcích by slunečnější počasí mělo převažovat, na některých místech se ale vytvoří i nízká oblačnost, z níž může slabě sněžit. Ranní teploty se budou nejčastěji pohybovat od minus tří stupňů Celsia do minus osmi stupňů Celsia, odpolední od nuly do pěti stupňů, při déletrvajícím zataženu kolem minus dvou stupňů Celsia.