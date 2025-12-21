Tresty za kriminalitu se změní. Někteří vězni se dostanou na svobodu

Od Nového roku začne platit novela trestního zákoníku, která upravuje výši trestů. Za opakované drobné krádeže nebo neplacení výživného soudy nebudou posílat pachatele tak často za mříže. Soudci budou muset kvůli novele přezkoumat podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) zhruba čtyři tisíce rozsudků, jestli jsou některé odsouzené činy trestné i podle nové úpravy.
Novela přináší menší tresty neplatičům výživného, které bude nově trestné jen v případě, že dítěti hrozí nouze. Hned prvního ledna se tak dostanou na svobodu zhruba tři stovky odsouzených za tento čin.
Tejc však vidí možná úskalí mírnějšího režimu pro neplatiče výživného. „V mnoha případech právě to, že výživné bylo pod sankcí trestu odnětí svobody, vedlo konkrétní osoby k tomu, že nakonec ty prostředky zaplatily, vyhnuly se nástupu do vězení,“ připomíná ministr odstrašující účinky končící trestní úpravy.
Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se však zastává novinky. „Vždy vznáším řečnickou otázku, zda opravdu dítěti v jakémkoliv ohledu prospěje to, že je rodič ve vězení. Jen připomenu, že rozhodně to není tak, že by z toho vězení byl schopný hradit výživné v plné výši,“ argumentuje Tejcova předchůdkyně ve funkci.
Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry se peníze dají z neplatičů výživného dostat efektivněji. „Je spousta vyspělých zemí, které vůbec neznají dluh na výživném jako protiprávní jednání. Řeší to nasazením exekutorů, jinými způsoby tak, aby oprávnění dostali peníze co nejrychleji,“ vysvětluje Vávra.
Některé tresty za drogy se zmírní, vládní politici ale chtějí přísnější postihy
Tejc plánuje Vávrou doporučený postup, chce zabavovat kromě řidičského i další oprávnění. Zpřísnění je podle něj na místě také u organizovaných dealerů a výrobců drog.
Novela nicméně změkčuje některé drogové delikty, především za konopí. Jeho uživatelé budou moci legálně pěstovat až tři rostliny. Dále budou smět držet doma až sto gramů a veřejně až 25 gramů této měkké drogy. Změny v úpravě konopí Tejc zatím neplánuje.
Vládní Motoristé však vidí prostor pro úpravu směrem k větší represi. „Aby rozhodně byly přísněji trestány ty trestné činy, které byly spáchány v důsledku toho, že se někdo zaviněně přivodil do nějakého stavu právě požitím návykových látek,“ vysvětluje předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé).
Místopředseda tohoto výboru Karel Dvořák (STAN) ale vidí cestu spíš v tolerantnějším přístupu k trestání. „Řešením není více lidí zavírat na delší dobu do vězení, ale řešit příčiny toho, proč takovou trestnou činnost páchají,“ říká Dvořák.
Novela zmírňuje i zpřísňuje postihy
U opakovaných drobných krádeží teď soud trestá pachatele vězením i v případě, že způsobí škodu menší než deset tisíc korun. Nově zmizí spodní hranice, justice tak bude moci více trestat alternativně.
Tresty se zmírní také u ekonomických činů jako podvody nebo krácení daně. Při značné škodě se sníží spodní sazba z pěti let na tři roky. Kratší vězení bude také za schvalování terorismu na internetu.
U některých prohřešků ale tresty zpřísní. Třeba u zločinů spáchaných z nenávisti, například cílené útoky na zdravotně postižené nebo činy motivované sexuální orientací. Zákoník také trestá takzvanou „deepfake“ pornografii vytvořenou umělou inteligencí.
