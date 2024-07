Soud snížil muži trest za výrobu a prodej marihuany

Za nedovolenou výrobu a distribuci marihuany v pondělí Vrchní soud v Praze snížil Petru Včelišovi trest o jeden rok na devět let vězení. Muž podle rozsudku za několik let vypěstoval a nakoupil okolo půl tuny vysoce účinné marihuany. Včeliš, který žil před zatčením s rodinou alternativním způsobem, přiznal jen část viny. U hradeckého krajského soudu mimo jiné uvedl, že obchodoval výhradně s legálním CBD konopím.

„Základním aspektem obhajoby obžalovaného bylo, že to, co pěstoval, bylo konopí technické. To máme za vyvrácené,“ konstatoval předseda odvolacího senátu. Z odborných posudků podle soudce vyplývá, že velká část zadrženého materiálu obsahovala vysoké procento látky THC. Při snížení trestu vzal soud v potaz zejména to, že muž obchodoval s takzvanými měkkými drogami.

Obžaloba Včeliše vinila z toho, že nejméně od poloviny roku 2013 do zadržení v březnu 2022 nakupoval a dále prodával marihuanu, od roku 2018 ji podle státního zástupce sám pěstoval. Před pěti lety se začal kriminální činnosti dopouštět na Náchodsku nedaleko česko-polské hranice, marihuanu údajně prodával v Česku a Polsku.