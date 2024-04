Kanabidiol CBD proti dlouhodobé bolesti nepomáhá. Prokázala to rozsáhlá metastudie

před 1 h hodinou | Zdroj: The Journal of Pain , University of Bath

Nový výzkum vznikl ve Velké Británii na univerzitě v Bathu. Jednalo se o takzvanou metastudii: to znamená, že vědci prošli všechny kvalitní výzkumy, které se věnovaly CBD jako potenciální účinné látce proti bolesti. A to ve všech jeho různých podobách, jež existují. Všechny zkoumané studie, s výjimkou jediné, zjistily, že CBD účinkuje podobně silně jako placebo a nemá tedy smysl tuto látku pro potřebu léčby doporučovat.

Autoři zdůrazňují, že CBD je lákavý prostředek zejména proto, že stále chybí účinné prostředky na utišování dlouhodobé bolesti, jež by neměly negativní vedlejší účinky. Trh s CBD proto rychle roste, lidé v něm hledají naději, kterou jim klasická medicína nepřináší. „Velikost trhu s kanabidiolem byla v roce 2022 odhadnutá na 5,8 miliardy dolarů a očekává se, že poroste tempem 18,36 procenta a do roku 2031 dosáhne 15 miliard dolarů, uvádí nedávná zpráva jen o situaci v USA.

„Neexistuje žádný důvod věřit, že CBD ulevuje od bolesti, ale existují dobré důvody pochybovat o obsahu CBD produktů z hlediska obsahu CBD a čistoty,“ uvádějí autoři ve studii, která vyšla v odborném časopise The Journal of Pain.

Toto rychlé šíření znamená, že by kontrolní orgány měly dělat více pro to, aby se podařilo předat spotřebitelům dostatek pravdivých informací o tom, co vlastně užívají a za co utrácejí svoje peníze – a do čeho vkládají své naděje.

CBD je z tohoto pohledu problematická. „Pro příliš mnoho lidí s chronickou bolestí neexistuje žádný lék, který by jejich bolest zvládl. Chronická bolest může být hrozná, takže lidé jsou velmi motivováni najít úlevu od bolesti jakýmkoli způsobem. To je činí zranitelnými vůči divokým slibům, které se týkají CBD,“ uvedl autor studie Andrew Moore.

Látka CBD je v České republice legální, pochází-li podle zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách z technického konopí, které obsahuje méně než jedno procento psychoaktivní látky THC. Takové konopí i výrobky z něj se pak smí volně držet i přechovávat.