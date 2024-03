Německo se otevřelo marihuaně, odpor proti legalizaci ale zůstává silný

Německo se již brzy připojí do úzkého klubu zemí, kde je legální užívat marihuanu. Začátkem dubna vstoupí v platnost zákon, který jednotlivcům a spolkům umožní pěstovat konopí v omezeném množství. Vláda svůj krok zdůvodňuje mimo jiné tím, že zákaz marihuany její užívání stejně nezastavil a že jen kriminalizuje mladé lidi. Zákon má ale i své hlasité kritiky.

V blízkosti hamburského přístavu to netrvá dlouho, než člověk ucítí ve vzduchu marihuanový kouř. Dosud to sice bylo zakázané, ale řadu Němců to v užívání konopí nezastavilo. Andreas ve městě založil skoro před deseti lety vůbec první konopný klub. Za legalizaci marihuany bojuje ještě déle.

„Účelem je, že se můžeme sejít a nemusíme kouřit sami u sebe doma v pokoji,“ řekl člen konopného klubu v Hamburku.

„Chtěli jsme alespoň zajistit, aby se lidé měli možnost chránit tím, že si budou trávu sami pěstovat,“ uvedl provozovatel konopného klubu v Hamburku Andreas Gerhold,