Německo částečně legalizuje konopí. Lidé mohou držet až padesát gramů a tvořit pěstitelské kluby

Spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach do poslední chvíle německé poslance v debatě přesvědčoval o nezbytnosti částečně legalizovat konzumaci i pěstování konopí. „Sledujeme tím dva cíle. Tím prvním je boj proti černému trhu. Druhým cílem je lepší ochrana dětí a mládeže,“ zdůvodnil Lauterbach.

Podle ministra nelze pokračovat se stávajícím stavem. „Když se podíváme na mládež a děti, tak v letech 2011 až 2021, tedy za deset let, počet konzumentů v této obzvláště ohrožené věkové skupině stoupnul o padesát procent. Ve věku od osmnácti do 25 let stoupnul za deset let o sto procent,“ uvedl ministr.

Děti a mládež se k marihuaně snadno dostávají kvůli černému trhu, takto nabízené produkty jsou ale podle Lauterbacha značně znečištěné. „Obsahují toxické koncentrace. Můžeme strčit hlavu do písku a můžeme o tom debatovat v hospodách, nic z toho ale nevyřeší jediný problém,“ prohlásil. Podle něj je jedinou správnou cestou částečná legalizace.

Norma vyvolala kritiku opozice

„Vznikne tak alternativa k černému trhu. Navíc se zaměříme na osvětu, co marihuana dělá s dětskými mozky. Zpřísníme také tresty pro ty, kteří ji budou organizovaně prodávat dětem a mládeži,“ dodal a poznamenal, že chápe, že to není snadné rozhodnutí. „Ale i odborníci na závislosti říkají, že se musíme po této cestě vydat. Musíme se zbavit tabuizace a trestání,“ zakončil ministr.

Hlasování předcházela několikaměsíční debata, ve které se opoziční konzervativní unie CDU/CSU postavila ostře proti Lauterbachově návrhu. I v pátek se konzervativci snažili ostatní poslance přesvědčit o zbytečnosti a nebezpečnosti takového kroku.